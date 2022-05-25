16:54 25.05.2022 (обновлено: 19:43 25.05.2022)
В Турции заявили, что США осознанно ведут мир к трагедии
Турецкий журналист Ялчин: используя агрессивную логику, США осознанно ведут мир к трагедии
© AP Photo / Jon ElswickАмериканские флаги в Вашингтоне
© AP Photo / Jon Elswick
Американские флаги в Вашингтоне
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Агрессивная стратегия Соединенных Штатов, возможно, помогает им преуспевать на мировой арене, однако рано или поздно это приведет к трагедии. Такое мнение высказал турецкий журналист Хасан Басри Ялчин в статье для газеты Sabah.
По его словам, Вашингтон исторически не преследует экспансионистские цели, а извлекает выгоду из ущерба других. США всегда оставались в стороне от политических и военных дел в мире и выжидали, пока другие страны устроят конфликт между собой. Так они вели себя во время Второй мировой войны, ту же стратегию используют сейчас. В частности, президент Джо Байден явно хочет столкнуть на евразийской арене ЕС и Россию. При этом, если во Второй мировой так или иначе присутствовали элементы, способные друг друга уравновесить, то сегодня Брюсселю сложно быть на равных с Москвой без поддержки Вашингтона.
Аналогичная ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где без помощи США такие страны, как Япония и Австралия, вряд ли смогут балансировать на одном уровне с Китаем, отметил журналист. По его предположению, логика американцев состоит в том, что даже при максимальной эскалации напряженности они все равно останутся в выигрыше, как раньше.
"Однако для мира результат — страшная трагедия. Думаю, американская сторона тоже очень хорошо видит риск такой трагедии и все равно соглашается на это", — пишет Ялчин. Подытоживая, он отметил, что подобное мышление наглядно демонстрирует одну из самых грязных граней мировой политики.
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