https://ria.ru/20220525/tragediya-1790673509.html

В Турции заявили, что США осознанно ведут мир к трагедии

В Турции заявили, что США осознанно ведут мир к трагедии - РИА Новости, 25.05.2022

В Турции заявили, что США осознанно ведут мир к трагедии

Агрессивная стратегия Соединенных Штатов, возможно, помогает им преуспевать на мировой арене, однако рано или поздно это приведет к трагедии. Такое мнение... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T16:54

2022-05-25T16:54

2022-05-25T19:43

в мире

джо байден

вашингтон (штат)

сша

россия

евросоюз

турция

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Агрессивная стратегия Соединенных Штатов, возможно, помогает им преуспевать на мировой арене, однако рано или поздно это приведет к трагедии. Такое мнение высказал турецкий журналист Хасан Басри Ялчин в статье для газеты Sabah.По его словам, Вашингтон исторически не преследует экспансионистские цели, а извлекает выгоду из ущерба других. США всегда оставались в стороне от политических и военных дел в мире и выжидали, пока другие страны устроят конфликт между собой. Так они вели себя во время Второй мировой войны, ту же стратегию используют сейчас. В частности, президент Джо Байден явно хочет столкнуть на евразийской арене ЕС и Россию. При этом, если во Второй мировой так или иначе присутствовали элементы, способные друг друга уравновесить, то сегодня Брюсселю сложно быть на равных с Москвой без поддержки Вашингтона.Аналогичная ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где без помощи США такие страны, как Япония и Австралия, вряд ли смогут балансировать на одном уровне с Китаем, отметил журналист. По его предположению, логика американцев состоит в том, что даже при максимальной эскалации напряженности они все равно останутся в выигрыше, как раньше."Однако для мира результат — страшная трагедия. Думаю, американская сторона тоже очень хорошо видит риск такой трагедии и все равно соглашается на это", — пишет Ялчин. Подытоживая, он отметил, что подобное мышление наглядно демонстрирует одну из самых грязных граней мировой политики.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220524/nato-1790338588.html

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Станислав Ванд

Станислав Ванд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

в мире, джо байден, вашингтон (штат), сша, россия, евросоюз, турция