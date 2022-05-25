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В Турции заявили, что США осознанно ведут мир к трагедии - РИА Новости, 25.05.2022
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В Турции заявили, что США осознанно ведут мир к трагедии
В Турции заявили, что США осознанно ведут мир к трагедии - РИА Новости, 25.05.2022
В Турции заявили, что США осознанно ведут мир к трагедии
Агрессивная стратегия Соединенных Штатов, возможно, помогает им преуспевать на мировой арене, однако рано или поздно это приведет к трагедии. Такое мнение... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T16:54
2022-05-25T19:43
в мире
джо байден
вашингтон (штат)
сша
россия
евросоюз
турция
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Агрессивная стратегия Соединенных Штатов, возможно, помогает им преуспевать на мировой арене, однако рано или поздно это приведет к трагедии. Такое мнение высказал турецкий журналист Хасан Басри Ялчин в статье для газеты Sabah.По его словам, Вашингтон исторически не преследует экспансионистские цели, а извлекает выгоду из ущерба других. США всегда оставались в стороне от политических и военных дел в мире и выжидали, пока другие страны устроят конфликт между собой. Так они вели себя во время Второй мировой войны, ту же стратегию используют сейчас. В частности, президент Джо Байден явно хочет столкнуть на евразийской арене ЕС и Россию. При этом, если во Второй мировой так или иначе присутствовали элементы, способные друг друга уравновесить, то сегодня Брюсселю сложно быть на равных с Москвой без поддержки Вашингтона.Аналогичная ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где без помощи США такие страны, как Япония и Австралия, вряд ли смогут балансировать на одном уровне с Китаем, отметил журналист. По его предположению, логика американцев состоит в том, что даже при максимальной эскалации напряженности они все равно останутся в выигрыше, как раньше."Однако для мира результат — страшная трагедия. Думаю, американская сторона тоже очень хорошо видит риск такой трагедии и все равно соглашается на это", — пишет Ялчин. Подытоживая, он отметил, что подобное мышление наглядно демонстрирует одну из самых грязных граней мировой политики.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, джо байден, вашингтон (штат), сша, россия, евросоюз, турция
16:54 25.05.2022 (обновлено: 19:43 25.05.2022)
 
В Турции заявили, что США осознанно ведут мир к трагедии

Турецкий журналист Ялчин: используя агрессивную логику, США осознанно ведут мир к трагедии

© AP Photo / Jon ElswickАмериканские флаги в Вашингтоне
Американские флаги в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© AP Photo / Jon Elswick
Американские флаги в Вашингтоне
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Агрессивная стратегия Соединенных Штатов, возможно, помогает им преуспевать на мировой арене, однако рано или поздно это приведет к трагедии. Такое мнение высказал турецкий журналист Хасан Басри Ялчин в статье для газеты Sabah.
По его словам, Вашингтон исторически не преследует экспансионистские цели, а извлекает выгоду из ущерба других. США всегда оставались в стороне от политических и военных дел в мире и выжидали, пока другие страны устроят конфликт между собой. Так они вели себя во время Второй мировой войны, ту же стратегию используют сейчас. В частности, президент Джо Байден явно хочет столкнуть на евразийской арене ЕС и Россию. При этом, если во Второй мировой так или иначе присутствовали элементы, способные друг друга уравновесить, то сегодня Брюсселю сложно быть на равных с Москвой без поддержки Вашингтона.
Аналогичная ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где без помощи США такие страны, как Япония и Австралия, вряд ли смогут балансировать на одном уровне с Китаем, отметил журналист. По его предположению, логика американцев состоит в том, что даже при максимальной эскалации напряженности они все равно останутся в выигрыше, как раньше.
"Однако для мира результат — страшная трагедия. Думаю, американская сторона тоже очень хорошо видит риск такой трагедии и все равно соглашается на это", — пишет Ялчин. Подытоживая, он отметил, что подобное мышление наглядно демонстрирует одну из самых грязных граней мировой политики.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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