https://ria.ru/20220525/toplivo-1790650396.html

СМИ: американцы винят Байдена в высоких ценах на топливо

СМИ: американцы винят Байдена в высоких ценах на топливо - РИА Новости, 25.05.2022

СМИ: американцы винят Байдена в высоких ценах на топливо

Жители США возмущены рекордными ценами на топливо, некоторые винят в росте цен президента страны Джо Байдена, сообщает телеканал Fox News. РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T15:56

2022-05-25T15:56

2022-05-25T15:56

в мире

джо байден

сша

нью-джерси

токио

цены на нефть

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ВАШИНГТОН, 25 мая - РИА Новости. Жители США возмущены рекордными ценами на топливо, некоторые винят в росте цен президента страны Джо Байдена, сообщает телеканал Fox News."Не верю ни одному его слову. Он в этом деле уже 40 с чем-то лет, а сделал немного... Начните бурить снова. Сделайте же что-нибудь", - сказала одна из посетительниц заправки об американском президенте.Один из посетителей магазина у заправочной станции рассказал, что пришел за покупками пешком, так как "не может себе позволить купить бензин"."(Цены на топливо - ред.) выросли почти вдвое после того, как на должность пришел Джо Байден. Это ужасно", - считает житель Нью-Джерси.В США уже несколько месяцев наблюдается стабильный рост цен на бензин, которые в последние недели регулярно обновляют рекордные значения. На сегодняшний день стоимость бензина на автозаправках страны превышает 4,5 доллара за один галлон, при этом еще год назад этот показатель держался на уровне 3 долларов. Попытки действующей администрации противостоять росту цен на топливо до сих пор ощутимых результатов не принесли.Во время визита в Токио Байден заявил, что мир проходит стадию перехода и будет сильнее, если по окончаниb этого периода добьется независимости от ископаемого горючего, однако нынешняя ситуация с ценами "плохая", и предпринятых миром усилий по высвобождению нефти недостаточно.

https://ria.ru/20220525/reyting-1790528735.html

https://ria.ru/20220525/benzin-1790611630.html

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в мире, джо байден, сша, нью-джерси, токио, цены на нефть