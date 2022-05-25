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СМИ: американцы винят Байдена в высоких ценах на топливо - РИА Новости, 25.05.2022
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СМИ: американцы винят Байдена в высоких ценах на топливо
СМИ: американцы винят Байдена в высоких ценах на топливо - РИА Новости, 25.05.2022
СМИ: американцы винят Байдена в высоких ценах на топливо
Жители США возмущены рекордными ценами на топливо, некоторые винят в росте цен президента страны Джо Байдена, сообщает телеканал Fox News. РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T15:56
2022-05-25T15:56
в мире
джо байден
сша
нью-джерси
токио
цены на нефть
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ВАШИНГТОН, 25 мая - РИА Новости. Жители США возмущены рекордными ценами на топливо, некоторые винят в росте цен президента страны Джо Байдена, сообщает телеканал Fox News."Не верю ни одному его слову. Он в этом деле уже 40 с чем-то лет, а сделал немного... Начните бурить снова. Сделайте же что-нибудь", - сказала одна из посетительниц заправки об американском президенте.Один из посетителей магазина у заправочной станции рассказал, что пришел за покупками пешком, так как "не может себе позволить купить бензин"."(Цены на топливо - ред.) выросли почти вдвое после того, как на должность пришел Джо Байден. Это ужасно", - считает житель Нью-Джерси.В США уже несколько месяцев наблюдается стабильный рост цен на бензин, которые в последние недели регулярно обновляют рекордные значения. На сегодняшний день стоимость бензина на автозаправках страны превышает 4,5 доллара за один галлон, при этом еще год назад этот показатель держался на уровне 3 долларов. Попытки действующей администрации противостоять росту цен на топливо до сих пор ощутимых результатов не принесли.Во время визита в Токио Байден заявил, что мир проходит стадию перехода и будет сильнее, если по окончаниb этого периода добьется независимости от ископаемого горючего, однако нынешняя ситуация с ценами "плохая", и предпринятых миром усилий по высвобождению нефти недостаточно.
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в мире, джо байден, сша, нью-джерси, токио, цены на нефть
15:56 25.05.2022
 
СМИ: американцы винят Байдена в высоких ценах на топливо

Fox News: американцы винят президента Байдена в высоких ценах на топливо

© AP Photo / Seth Wenig, FileМужчина меняет цены на бензин на АЗС в США
Мужчина меняет цены на бензин на АЗС в США - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© AP Photo / Seth Wenig, File
Мужчина меняет цены на бензин на АЗС в США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 25 мая - РИА Новости. Жители США возмущены рекордными ценами на топливо, некоторые винят в росте цен президента страны Джо Байдена, сообщает телеканал Fox News.
"Не верю ни одному его слову. Он в этом деле уже 40 с чем-то лет, а сделал немного... Начните бурить снова. Сделайте же что-нибудь", - сказала одна из посетительниц заправки об американском президенте.
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Один из посетителей магазина у заправочной станции рассказал, что пришел за покупками пешком, так как "не может себе позволить купить бензин".
"(Цены на топливо - ред.) выросли почти вдвое после того, как на должность пришел Джо Байден. Это ужасно", - считает житель Нью-Джерси.
В США уже несколько месяцев наблюдается стабильный рост цен на бензин, которые в последние недели регулярно обновляют рекордные значения. На сегодняшний день стоимость бензина на автозаправках страны превышает 4,5 доллара за один галлон, при этом еще год назад этот показатель держался на уровне 3 долларов. Попытки действующей администрации противостоять росту цен на топливо до сих пор ощутимых результатов не принесли.
Во время визита в Токио Байден заявил, что мир проходит стадию перехода и будет сильнее, если по окончаниb этого периода добьется независимости от ископаемого горючего, однако нынешняя ситуация с ценами "плохая", и предпринятых миром усилий по высвобождению нефти недостаточно.
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В миреДжо БайденСШАНью-ДжерсиТокиоЦены на нефть
 
 
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