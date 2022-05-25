https://ria.ru/20220525/theatre-1790713447.html

Любимова подтвердила назначение Айрата Тухватуллина в МХТ имени Чехова

Любимова подтвердила назначение Айрата Тухватуллина в МХТ имени Чехова - РИА Новости, 26.05.2022

Любимова подтвердила назначение Айрата Тухватуллина в МХТ имени Чехова

Министр культуры РФ Ольга Любимова подтвердила, что назначение Айрата Тухватуллина первым заместителем худрука и директора МХТ имени Чехова было согласовано с... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-25T20:12

2022-05-25T20:12

2022-05-26T11:52

культура

новости культуры

театр

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

ольга любимова

константин хабенский

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова подтвердила, что назначение Айрата Тухватуллина первым заместителем худрука и директора МХТ имени Чехова было согласовано с ведомством."Согласно уставу МХТ имени Чехова художественный руководитель одновременно является директором театра и самостоятельно назначает своих заместителей. Вместе с тем нами согласована кандидатура Айрата Тухватуллина, которого художественный руководитель и директор театра Константин Хабенский принял решение назначить своим первым заместителем", — говорит министр.По ее словам, Тухватуллин зарекомендовал себя еще во время работы в Государственном академическом театре драмы имени Федора Волкова "как профессиональный руководитель". "Желаю ему успехов на новом посту", — сказала Любимова.

https://ria.ru/20220525/kalyagin-1790332662.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, театр, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), ольга любимова, константин хабенский