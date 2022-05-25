https://ria.ru/20220525/theatre-1790713447.html
Любимова подтвердила назначение Айрата Тухватуллина в МХТ имени Чехова
Любимова подтвердила назначение Айрата Тухватуллина в МХТ имени Чехова - РИА Новости, 26.05.2022
Любимова подтвердила назначение Айрата Тухватуллина в МХТ имени Чехова
Министр культуры РФ Ольга Любимова подтвердила, что назначение Айрата Тухватуллина первым заместителем худрука и директора МХТ имени Чехова было согласовано с... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-25T20:12
2022-05-25T20:12
2022-05-26T11:52
культура
новости культуры
театр
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
ольга любимова
константин хабенский
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова подтвердила, что назначение Айрата Тухватуллина первым заместителем худрука и директора МХТ имени Чехова было согласовано с ведомством."Согласно уставу МХТ имени Чехова художественный руководитель одновременно является директором театра и самостоятельно назначает своих заместителей. Вместе с тем нами согласована кандидатура Айрата Тухватуллина, которого художественный руководитель и директор театра Константин Хабенский принял решение назначить своим первым заместителем", — говорит министр.По ее словам, Тухватуллин зарекомендовал себя еще во время работы в Государственном академическом театре драмы имени Федора Волкова "как профессиональный руководитель". "Желаю ему успехов на новом посту", — сказала Любимова.
https://ria.ru/20220525/kalyagin-1790332662.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, театр, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), ольга любимова, константин хабенский
20:12 25.05.2022 (обновлено: 11:52 26.05.2022)
Любимова подтвердила назначение Айрата Тухватуллина в МХТ имени Чехова
Ольга Любимова подтвердила назначение Айрата Тухватуллина заместителем главы МХТ
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова подтвердила, что назначение Айрата Тухватуллина первым заместителем худрука и директора МХТ имени Чехова было согласовано с ведомством.
"Согласно уставу МХТ имени Чехова художественный руководитель одновременно является директором театра и самостоятельно назначает своих заместителей. Вместе с тем нами согласована кандидатура Айрата Тухватуллина, которого художественный руководитель и директор театра Константин Хабенский принял решение назначить своим первым заместителем", — говорит министр.
По ее словам, Тухватуллин зарекомендовал себя еще во время работы в Государственном академическом театре драмы имени Федора Волкова "как профессиональный руководитель".
"Желаю ему успехов на новом посту", — сказала Любимова.