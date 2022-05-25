https://ria.ru/20220525/territorii-1790712483.html

В офисе Зеленского сообщили о призывах Запада уступить территории

В офисе Зеленского сообщили о призывах Запада уступить территории - РИА Новости, 26.05.2022

В офисе Зеленского сообщили о призывах Запада уступить территории

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил о поступающих с Запада сигналах уступить территории. РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-25T19:04

2022-05-25T19:04

2022-05-26T04:59

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

украина

европа

россия

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил о поступающих с Запада сигналах уступить территории.По его словам, "пророссийские лоббисты в Европе начинают понемногу поднимать голову"."Сегодня определенными политическими устами нам предлагают новую повестку: прекращение огня, замороженный конфликт и сдача части территории ради мира. Чего только не предложишь, чтобы обезопасить свою комфортную ленту в соцсетях от плохих новостей и возобновить бизнес с Россией", - написал он в своем Telegram-канале.Как заявил Подоляк, "в некоторых западных глазах можно прочесть буквально следующее": "Мы же хотим вернуть старый, довоенный образ жизни, соглашайтесь на какие-то компромиссы".Он утверждает, что Украина не будет участвовать в этом обсуждении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220525/ukraina-1790702851.html

https://ria.ru/20220425/rossiya-1785223016.html

украина

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в мире, владимир путин, украина, европа, россия, ситуация в днр и лнр