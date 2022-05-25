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Новый центр развития цифровых технологий появился в Подмосковье - РИА Новости, 25.05.2022
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Новости Подмосковья
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Новый центр развития цифровых технологий появился в Подмосковье
Новый центр развития цифровых технологий появился в Подмосковье - РИА Новости, 25.05.2022
Новый центр развития цифровых технологий появился в Подмосковье
Новая IT-компания появилась в Московской области. Она будет заниматься разработкой цифровых сервисов в сфере медицины, культуры и спорта для улучшения качества... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T17:48
2022-05-25T17:48
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Новая IT-компания появилась в Московской области. Она будет заниматься разработкой цифровых сервисов в сфере медицины, культуры и спорта для улучшения качества жизни в регионе. Об этом сообщил телеканал "360"."Сотрудники центра и Мингосуправления продолжают работать над масштабными цифровыми проектами и сервисами для жителей Подмосковья", – рассказала министр государственного управления Московской области Надежда Куртяник.Она отметила, что на новую компанию распространяются все меры государственной поддержки, включая льготное кредитование, отсрочку от армии, льготную ипотеку. Сейчас в компанию ведется набор IT-специалистов, которые хотят работать над сервисами, делающими жизнь в Московской области удобнее."Мы усиливаем команду и ищем талантливых разработчиков, а также архитекторов баз данных, аналитиков, руководителей", – сказала Куртяник.
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московская область (подмосковье)
17:48 25.05.2022
 

Новый центр развития цифровых технологий появился в Подмосковье

CC0 / / Программные коды на экранах компьютера
Программные коды на экранах компьютера - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
CC0 / /
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Новая IT-компания появилась в Московской области. Она будет заниматься разработкой цифровых сервисов в сфере медицины, культуры и спорта для улучшения качества жизни в регионе. Об этом сообщил телеканал "360".
"Сотрудники центра и Мингосуправления продолжают работать над масштабными цифровыми проектами и сервисами для жителей Подмосковья", – рассказала министр государственного управления Московской области Надежда Куртяник.
Она отметила, что на новую компанию распространяются все меры государственной поддержки, включая льготное кредитование, отсрочку от армии, льготную ипотеку. Сейчас в компанию ведется набор IT-специалистов, которые хотят работать над сервисами, делающими жизнь в Московской области удобнее.
"Мы усиливаем команду и ищем талантливых разработчиков, а также архитекторов баз данных, аналитиков, руководителей", – сказала Куртяник.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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