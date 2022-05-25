21:51 25.05.2022 (обновлено: 22:57 25.05.2022)
Киев мечтает о немецких танках, заявил Кулеба
Кулеба: Украина мечтает о немецких танках, но пока и близко не подошла к их получению
© AP Photo / Michael SohnНемецкий военный танк Leopard-2
© AP Photo / Michael Sohn
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Украинские власти "мечтают" о немецких танках Leopard, но пока "и близко не подошли" к их получению, заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.
"Конечно, наша мечта - немецкие танки Leopard, но мы даже близко не подошли к этому. Все остальное в процессе... как и сага с "Гепардами" (самоходные зенитные установки Gepard), но вам может понадобиться попкорн, чтобы дождаться конца этой истории", - сказал Кулеба в ходе пресс-конференции в Давосе.
Он также отметил, что к вопросам поставки Германией тяжелого вооружения его сторона решила подойти со "стратегическим терпением".
Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.