https://ria.ru/20220525/taksi-1790645004.html

Москвичка забыла ребенка в такси

Москвичка забыла ребенка в такси - РИА Новости, 25.05.2022

Москвичка забыла ребенка в такси

Женщина в центре Москвы забыла своего ребенка в такси, однако вскоре сам водитель вернулся к ней и вернул младенца, сообщается в Telegram-канале столичной... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T15:42

2022-05-25T15:42

2022-05-25T15:42

происшествия

авто

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Женщина в центре Москвы забыла своего ребенка в такси, однако вскоре сам водитель вернулся к ней и вернул младенца, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.Трагикомический инцидент произошел в среду: женщина сообщила полиции, что не успела забрать своего ребенка из такси и водитель уехал вместе с ним."Информация о происшествии незамедлительно была передана всем экипажам ДПС, однако водитель такси через непродолжительное время вернулся к адресу высадки на Большой Дровяной переулок и передал ребенка матери, объяснив, что не заметил оставшегося в автомобиле младенца", - говорится в релизе.

https://ria.ru/20220511/taksi-1787970708.html

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происшествия, авто