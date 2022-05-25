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Москвичка забыла ребенка в такси - РИА Новости, 25.05.2022
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Москвичка забыла ребенка в такси
Москвичка забыла ребенка в такси - РИА Новости, 25.05.2022
Москвичка забыла ребенка в такси
Женщина в центре Москвы забыла своего ребенка в такси, однако вскоре сам водитель вернулся к ней и вернул младенца, сообщается в Telegram-канале столичной... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T15:42
2022-05-25T15:42
происшествия
авто
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Женщина в центре Москвы забыла своего ребенка в такси, однако вскоре сам водитель вернулся к ней и вернул младенца, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.Трагикомический инцидент произошел в среду: женщина сообщила полиции, что не успела забрать своего ребенка из такси и водитель уехал вместе с ним."Информация о происшествии незамедлительно была передана всем экипажам ДПС, однако водитель такси через непродолжительное время вернулся к адресу высадки на Большой Дровяной переулок и передал ребенка матери, объяснив, что не заметил оставшегося в автомобиле младенца", - говорится в релизе.
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происшествия, авто
15:42 25.05.2022
 
Москвичка забыла ребенка в такси

В Москве таксист вернул ребенка, которого мать оставила в машине

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкАвтомобиль такси на улице в Москве
Автомобиль такси на улице в Москве - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Автомобиль такси на улице в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Женщина в центре Москвы забыла своего ребенка в такси, однако вскоре сам водитель вернулся к ней и вернул младенца, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.
Трагикомический инцидент произошел в среду: женщина сообщила полиции, что не успела забрать своего ребенка из такси и водитель уехал вместе с ним.
"Информация о происшествии незамедлительно была передана всем экипажам ДПС, однако водитель такси через непродолжительное время вернулся к адресу высадки на Большой Дровяной переулок и передал ребенка матери, объяснив, что не заметил оставшегося в автомобиле младенца", - говорится в релизе.
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