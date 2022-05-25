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Народная милиция ЛНР освободила город Светлодарск в Донбассе - РИА Новости, 25.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220525/svetlodarsk-1790542667.html
Народная милиция ЛНР освободила город Светлодарск в Донбассе
Народная милиция ЛНР освободила город Светлодарск в Донбассе - РИА Новости, 25.05.2022
Народная милиция ЛНР освободила город Светлодарск в Донбассе
Народная милиция ЛНР заявляет, что освободила город Светлодарск в Донбассе, местные жители встречают ее подразделения с ликованием. РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T09:39
2022-05-25T13:23
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
донбасс
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ЛУГАНСК, 25 мая - РИА Новости. Народная милиция ЛНР заявляет, что освободила город Светлодарск в Донбассе, местные жители встречают ее подразделения с ликованием."Светлодарск освобожден Народной милицией ЛНР. Местные жители с ликованием встречают освободителей!", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Народной милиции ЛНР.Ранее штаб территориальной обороны Донецкой народной республики сообщил, что город Светлодарск перешел под оперативный контроль сил республик Донбасса, продолжается зачистка.Светлодарск находится в 18 км от Дебальцево. В городе находится одна из крупнейших в Европе тепловых электростанций — Углегорская ТЭС. Численность населения города составляет 11 тысяч человек.
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луганская народная республика
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В освобожденном Светлодарске местные жители встречают Народную милицию ЛНР
Народная милиция ЛНР заявляет, что Светлодарск освобожден, на мэрии установили знамя Победы. На кадрах местные жители встречают силы ЛНР с поздравлениями.
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в мире, луганская народная республика, донбасс
09:39 25.05.2022 (обновлено: 13:23 25.05.2022)
 
Народная милиция ЛНР освободила город Светлодарск в Донбассе

Народная милиция ЛНР освободила город Светлодарск в Донбассе, ее встречают местные жители

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 25 мая - РИА Новости. Народная милиция ЛНР заявляет, что освободила город Светлодарск в Донбассе, местные жители встречают ее подразделения с ликованием.
"Светлодарск освобожден Народной милицией ЛНР. Местные жители с ликованием встречают освободителей!", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Народной милиции ЛНР.
Ранее штаб территориальной обороны Донецкой народной республики сообщил, что город Светлодарск перешел под оперативный контроль сил республик Донбасса, продолжается зачистка.
Светлодарск находится в 18 км от Дебальцево. В городе находится одна из крупнейших в Европе тепловых электростанций — Углегорская ТЭС. Численность населения города составляет 11 тысяч человек.
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