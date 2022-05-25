https://ria.ru/20220525/svetlodarsk-1790542667.html

Народная милиция ЛНР освободила город Светлодарск в Донбассе

Народная милиция ЛНР освободила город Светлодарск в Донбассе - РИА Новости, 25.05.2022

Народная милиция ЛНР освободила город Светлодарск в Донбассе

Народная милиция ЛНР заявляет, что освободила город Светлодарск в Донбассе, местные жители встречают ее подразделения с ликованием. РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T09:39

2022-05-25T09:39

2022-05-25T13:23

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луганская народная республика

донбасс

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ЛУГАНСК, 25 мая - РИА Новости. Народная милиция ЛНР заявляет, что освободила город Светлодарск в Донбассе, местные жители встречают ее подразделения с ликованием."Светлодарск освобожден Народной милицией ЛНР. Местные жители с ликованием встречают освободителей!", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Народной милиции ЛНР.Ранее штаб территориальной обороны Донецкой народной республики сообщил, что город Светлодарск перешел под оперативный контроль сил республик Донбасса, продолжается зачистка.Светлодарск находится в 18 км от Дебальцево. В городе находится одна из крупнейших в Европе тепловых электростанций — Углегорская ТЭС. Численность населения города составляет 11 тысяч человек.

https://ria.ru/20220525/rubezhnoe-1790428608.html

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донбасс

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В освобожденном Светлодарске местные жители встречают Народную милицию ЛНР Народная милиция ЛНР заявляет, что Светлодарск освобожден, на мэрии установили знамя Победы. На кадрах местные жители встречают силы ЛНР с поздравлениями. 2022-05-25T09:39 true PT1M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, луганская народная республика, донбасс