https://ria.ru/20220525/subsidii-1790676980.html

Субсидии на стартапы многодетным липчанам увеличат до 500 тысяч рублей

Субсидии на стартапы многодетным липчанам увеличат до 500 тысяч рублей - РИА Новости, 25.05.2022

Субсидии на стартапы многодетным липчанам увеличат до 500 тысяч рублей

Размер субсидий, выделяемых многодетным семьям Липецкой области, решивших с нуля открыть свое дело, в 2022 году увеличится с 250 тысяч рублей до 500 тысяч... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T17:05

2022-05-25T17:05

2022-05-25T17:05

липецкая область

игорь артамонов

субсидии

многодетные семьи

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ЛИПЕЦК, 26 мая - РИА Новости. Размер субсидий, выделяемых многодетным семьям Липецкой области, решивших с нуля открыть свое дело, в 2022 году увеличится с 250 тысяч рублей до 500 тысяч рублей, сообщила пресс-служба администрации региона.С новой инициативой глава региона Игорь Артамонов выступил сегодня на ежегодном итоговом отчете перед жителями области, который впервые проходил в очном режиме в областном Доме культуры.Также будет введена дополнительная материальная поддержка для многодетных семей, которые уже ведут свой бизнес, являются получателями господдержки и заняты в сфере сельского хозяйства. Ее размер составит 250 тысяч рублей. Рассчитывать на эту выплату смогут 379 многодетных семей региона. Из областного бюджета для этого выделят более 94 миллионов рублей."Мы ведем активную работу по улучшению благосостояния жителей нашей области. Особое внимание, конечно же, уделяем наиболее незащищенным слоям населения. Сделать их жизнь комфортнее, помочь в непростой жизненной ситуации – наша задача", - прокомментировал Артамонов.

https://ria.ru/20220518/premii-1789293007.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, субсидии, многодетные семьи