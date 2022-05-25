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Субсидии на стартапы многодетным липчанам увеличат до 500 тысяч рублей - РИА Новости, 25.05.2022
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Липецкая область
https://ria.ru/20220525/subsidii-1790676980.html
Субсидии на стартапы многодетным липчанам увеличат до 500 тысяч рублей
Субсидии на стартапы многодетным липчанам увеличат до 500 тысяч рублей - РИА Новости, 25.05.2022
Субсидии на стартапы многодетным липчанам увеличат до 500 тысяч рублей
Размер субсидий, выделяемых многодетным семьям Липецкой области, решивших с нуля открыть свое дело, в 2022 году увеличится с 250 тысяч рублей до 500 тысяч... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T17:05
2022-05-25T17:05
липецкая область
игорь артамонов
субсидии
многодетные семьи
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ЛИПЕЦК, 26 мая - РИА Новости. Размер субсидий, выделяемых многодетным семьям Липецкой области, решивших с нуля открыть свое дело, в 2022 году увеличится с 250 тысяч рублей до 500 тысяч рублей, сообщила пресс-служба администрации региона.С новой инициативой глава региона Игорь Артамонов выступил сегодня на ежегодном итоговом отчете перед жителями области, который впервые проходил в очном режиме в областном Доме культуры.Также будет введена дополнительная материальная поддержка для многодетных семей, которые уже ведут свой бизнес, являются получателями господдержки и заняты в сфере сельского хозяйства. Ее размер составит 250 тысяч рублей. Рассчитывать на эту выплату смогут 379 многодетных семей региона. Из областного бюджета для этого выделят более 94 миллионов рублей."Мы ведем активную работу по улучшению благосостояния жителей нашей области. Особое внимание, конечно же, уделяем наиболее незащищенным слоям населения. Сделать их жизнь комфортнее, помочь в непростой жизненной ситуации – наша задача", - прокомментировал Артамонов.
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игорь артамонов, субсидии, многодетные семьи
17:05 25.05.2022
 

Субсидии на стартапы многодетным липчанам увеличат до 500 тысяч рублей

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ЛИПЕЦК, 26 мая - РИА Новости. Размер субсидий, выделяемых многодетным семьям Липецкой области, решивших с нуля открыть свое дело, в 2022 году увеличится с 250 тысяч рублей до 500 тысяч рублей, сообщила пресс-служба администрации региона.
С новой инициативой глава региона Игорь Артамонов выступил сегодня на ежегодном итоговом отчете перед жителями области, который впервые проходил в очном режиме в областном Доме культуры.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
18 мая, 17:28Липецкая область
Многодетные липецкие семьи получили областные премии
Также будет введена дополнительная материальная поддержка для многодетных семей, которые уже ведут свой бизнес, являются получателями господдержки и заняты в сфере сельского хозяйства. Ее размер составит 250 тысяч рублей. Рассчитывать на эту выплату смогут 379 многодетных семей региона. Из областного бюджета для этого выделят более 94 миллионов рублей.
"Мы ведем активную работу по улучшению благосостояния жителей нашей области. Особое внимание, конечно же, уделяем наиболее незащищенным слоям населения. Сделать их жизнь комфортнее, помочь в непростой жизненной ситуации – наша задача", - прокомментировал Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь АртамоновСубсидииМногодетные семьи
 
 
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