https://ria.ru/20220525/strelba-1790536474.html

Губернатор Техаса поручил расследовать стрельбу в школе в Ювальде

Губернатор Техаса поручил расследовать стрельбу в школе в Ювальде - РИА Новости, 25.05.2022

Губернатор Техаса поручил расследовать стрельбу в школе в Ювальде

Губернатор штата Техас Грег Эбботт распорядился провести полное расследование стрельбы в школе города Ювальде. РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T09:02

2022-05-25T09:02

2022-05-25T12:43

в мире

техас

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ВАШИНГТОН, 25 мая - РИА Новости. Губернатор штата Техас Грег Эбботт распорядился провести полное расследование стрельбы в школе города Ювальде.Ранее во вторник 18-летний житель техасского городка Ювальде открыл стрельбу в начальной школе. По данным CNN, погибли 18 детей и трое взрослых, злоумышленника уничтожили полицейские."Я поручил департаменту общественной безопасности Техаса и техасским рейнджерам работать вместе с местными правоохранительными органами для проведения полного расследования этого преступления", - говорится в заявлении, опубликованном в Twitter губернатора.Эббот добавил, что техасскому отделению управления по чрезвычайным ситуациям поручено предоставить местным властям все необходимые ресурсы "для реагирования на эту трагедию".Как отмечает телеканал Fox News, в среду Эббот посетит город Ювальде, где произошла стрельба.

https://ria.ru/20220525/video-1790525662.html

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техас

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, техас