https://ria.ru/20220525/strelba-1790536474.html
Губернатор Техаса поручил расследовать стрельбу в школе в Ювальде
Губернатор Техаса поручил расследовать стрельбу в школе в Ювальде - РИА Новости, 25.05.2022
Губернатор Техаса поручил расследовать стрельбу в школе в Ювальде
Губернатор штата Техас Грег Эбботт распорядился провести полное расследование стрельбы в школе города Ювальде. РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T09:02
2022-05-25T09:02
2022-05-25T12:43
в мире
техас
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ВАШИНГТОН, 25 мая - РИА Новости. Губернатор штата Техас Грег Эбботт распорядился провести полное расследование стрельбы в школе города Ювальде.Ранее во вторник 18-летний житель техасского городка Ювальде открыл стрельбу в начальной школе. По данным CNN, погибли 18 детей и трое взрослых, злоумышленника уничтожили полицейские."Я поручил департаменту общественной безопасности Техаса и техасским рейнджерам работать вместе с местными правоохранительными органами для проведения полного расследования этого преступления", - говорится в заявлении, опубликованном в Twitter губернатора.Эббот добавил, что техасскому отделению управления по чрезвычайным ситуациям поручено предоставить местным властям все необходимые ресурсы "для реагирования на эту трагедию".Как отмечает телеканал Fox News, в среду Эббот посетит город Ювальде, где произошла стрельба.
https://ria.ru/20220525/video-1790525662.html
https://ria.ru/20220525/strelba-1790556777.html
https://ria.ru/20220525/vyzov-1790523221.html
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РИА Новости
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в мире, техас
09:02 25.05.2022 (обновлено: 12:43 25.05.2022)
Губернатор Техаса поручил расследовать стрельбу в школе в Ювальде
Губернатор Техаса Эбботт поручил провести полное расследование стрельбы в школе в Ювальде
ВАШИНГТОН, 25 мая - РИА Новости. Губернатор штата Техас Грег Эбботт распорядился провести полное расследование стрельбы в школе города Ювальде.
Ранее во вторник 18-летний житель техасского городка Ювальде открыл стрельбу в начальной школе. По данным CNN, погибли 18 детей и трое взрослых, злоумышленника уничтожили полицейские.
"Я поручил департаменту общественной безопасности Техаса
и техасским рейнджерам работать вместе с местными правоохранительными органами для проведения полного расследования этого преступления", - говорится в заявлении, опубликованном в Twitter губернатора.
Эббот добавил, что техасскому отделению управления по чрезвычайным ситуациям поручено предоставить местным властям все необходимые ресурсы "для реагирования на эту трагедию".
Как отмечает телеканал Fox News, в среду Эббот посетит город Ювальде, где произошла стрельба.