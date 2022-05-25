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Губернатор Техаса поручил расследовать стрельбу в школе в Ювальде - РИА Новости, 25.05.2022
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Губернатор Техаса поручил расследовать стрельбу в школе в Ювальде
Губернатор Техаса поручил расследовать стрельбу в школе в Ювальде - РИА Новости, 25.05.2022
Губернатор Техаса поручил расследовать стрельбу в школе в Ювальде
Губернатор штата Техас Грег Эбботт распорядился провести полное расследование стрельбы в школе города Ювальде. РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T09:02
2022-05-25T12:43
в мире
техас
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ВАШИНГТОН, 25 мая - РИА Новости. Губернатор штата Техас Грег Эбботт распорядился провести полное расследование стрельбы в школе города Ювальде.Ранее во вторник 18-летний житель техасского городка Ювальде открыл стрельбу в начальной школе. По данным CNN, погибли 18 детей и трое взрослых, злоумышленника уничтожили полицейские."Я поручил департаменту общественной безопасности Техаса и техасским рейнджерам работать вместе с местными правоохранительными органами для проведения полного расследования этого преступления", - говорится в заявлении, опубликованном в Twitter губернатора.Эббот добавил, что техасскому отделению управления по чрезвычайным ситуациям поручено предоставить местным властям все необходимые ресурсы "для реагирования на эту трагедию".Как отмечает телеканал Fox News, в среду Эббот посетит город Ювальде, где произошла стрельба.
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в мире, техас
09:02 25.05.2022 (обновлено: 12:43 25.05.2022)
 
Губернатор Техаса поручил расследовать стрельбу в школе в Ювальде

Губернатор Техаса Эбботт поручил провести полное расследование стрельбы в школе в Ювальде

© AP Photo / Dario Lopez-MillsПолиция у начальной школы в городе Ювалде в американском штате Техас, где произошла стрельба
Полиция у начальной школы в городе Ювалде в американском штате Техас, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© AP Photo / Dario Lopez-Mills
Полиция у начальной школы в городе Ювалде в американском штате Техас, где произошла стрельба
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 25 мая - РИА Новости. Губернатор штата Техас Грег Эбботт распорядился провести полное расследование стрельбы в школе города Ювальде.
Ранее во вторник 18-летний житель техасского городка Ювальде открыл стрельбу в начальной школе. По данным CNN, погибли 18 детей и трое взрослых, злоумышленника уничтожили полицейские.
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"Я поручил департаменту общественной безопасности Техаса и техасским рейнджерам работать вместе с местными правоохранительными органами для проведения полного расследования этого преступления", - говорится в заявлении, опубликованном в Twitter губернатора.
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Стрельба в начальной школе в Техасе
Эббот добавил, что техасскому отделению управления по чрезвычайным ситуациям поручено предоставить местным властям все необходимые ресурсы "для реагирования на эту трагедию".
Как отмечает телеканал Fox News, в среду Эббот посетит город Ювальде, где произошла стрельба.
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