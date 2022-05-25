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ЕК предложила отправлять конфискованные средства в фонд для Украины - РИА Новости, 25.05.2022
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ЕК предложила отправлять конфискованные средства в фонд для Украины
ЕК предложила отправлять конфискованные средства в фонд для Украины - РИА Новости, 25.05.2022
ЕК предложила отправлять конфискованные средства в фонд для Украины
Европейская комиссия предлагает отправлять средства россиян в случае их конфискации в ЕС в специальный фонд для восстановления Украины или для выплаты... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T14:52
2022-05-25T14:52
цены на нефть
антон силуанов
россия
украина
еврокомиссия
сша
владимир путин
сергей лавров
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БРЮССЕЛЬ, 25 мая - РИА Новости. Европейская комиссия предлагает отправлять средства россиян в случае их конфискации в ЕС в специальный фонд для восстановления Украины или для выплаты компенсаций украинцам, заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс."Мы предлагаем, чтобы государства направляли конфискованные средства в специальный фонд для Украины", - сказал Рейндерс.По данным Еврокомиссии, страны ЕС заморозили активы российских частных лиц и компаний на десять миллиардов евро. По конфискованным средствам пока никаких цифр нет.Рейндерс пояснил, что замороженные активы по-прежнему принадлежат их владельцам и могут быть конфискованы только по судебному решению. "Чтобы средства были конфискованы, необходимо установить связь с преступлением", - сказал европейский комиссар.После начала российской военной операции на Украине страны Евросоюза последовательно ввели пять пакетов санкций против РФ. Персональные санкции по Украине введены против более тысячи физлиц и 80 организаций. Персональные санкции предусматривают запрет на въезд на территорию стран ЕС и замораживание активов.В среду Европейская комиссия выступила с инициативами, в рамках которых, в частности, предложила считать нарушение санкционного режима преступлением на уровне Евросоюза.Западные страны в том числе заморозили валютные резервы. Министр финансов Антон Силуанов ранее оценивал, что заморожена примерно половина, или около 300 миллиардов долларов золотовалютных резервов России. В ряде стран в рамках санкционной политики также принимаются решения по заморозке активов и недвижимости российских бизнесменов.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Президент заявил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал воровством идею в ЕС передать замороженные активы РФ Украине.
https://ria.ru/20220519/sanktsii-1789389371.html
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цены на нефть, антон силуанов, россия, украина, еврокомиссия, сша, владимир путин, сергей лавров, санкции в отношении россии, евросоюз
14:52 25.05.2022
 
ЕК предложила отправлять конфискованные средства в фонд для Украины

Еврокомиссия предложила отправлять конфискованные средства в фонд для Украины

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 25 мая - РИА Новости. Европейская комиссия предлагает отправлять средства россиян в случае их конфискации в ЕС в специальный фонд для восстановления Украины или для выплаты компенсаций украинцам, заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.
"Мы предлагаем, чтобы государства направляли конфискованные средства в специальный фонд для Украины", - сказал Рейндерс.
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По данным Еврокомиссии, страны ЕС заморозили активы российских частных лиц и компаний на десять миллиардов евро. По конфискованным средствам пока никаких цифр нет.
Рейндерс пояснил, что замороженные активы по-прежнему принадлежат их владельцам и могут быть конфискованы только по судебному решению. "Чтобы средства были конфискованы, необходимо установить связь с преступлением", - сказал европейский комиссар.
После начала российской военной операции на Украине страны Евросоюза последовательно ввели пять пакетов санкций против РФ. Персональные санкции по Украине введены против более тысячи физлиц и 80 организаций. Персональные санкции предусматривают запрет на въезд на территорию стран ЕС и замораживание активов.
В среду Европейская комиссия выступила с инициативами, в рамках которых, в частности, предложила считать нарушение санкционного режима преступлением на уровне Евросоюза.
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Западные страны в том числе заморозили валютные резервы. Министр финансов Антон Силуанов ранее оценивал, что заморожена примерно половина, или около 300 миллиардов долларов золотовалютных резервов России. В ряде стран в рамках санкционной политики также принимаются решения по заморозке активов и недвижимости российских бизнесменов.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Президент заявил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал воровством идею в ЕС передать замороженные активы РФ Украине.
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Цены на нефтьАнтон СилуановРоссияУкраинаЕврокомиссияСШАВладимир ПутинСергей ЛавровСанкции в отношении РоссииЕвросоюз
 
 
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