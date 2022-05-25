https://ria.ru/20220525/sredstva-1790627059.html

ЕК предложила отправлять конфискованные средства в фонд для Украины

ЕК предложила отправлять конфискованные средства в фонд для Украины - РИА Новости, 25.05.2022

ЕК предложила отправлять конфискованные средства в фонд для Украины

Европейская комиссия предлагает отправлять средства россиян в случае их конфискации в ЕС в специальный фонд для восстановления Украины или для выплаты... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T14:52

2022-05-25T14:52

2022-05-25T14:52

цены на нефть

антон силуанов

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еврокомиссия

сша

владимир путин

сергей лавров

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БРЮССЕЛЬ, 25 мая - РИА Новости. Европейская комиссия предлагает отправлять средства россиян в случае их конфискации в ЕС в специальный фонд для восстановления Украины или для выплаты компенсаций украинцам, заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс."Мы предлагаем, чтобы государства направляли конфискованные средства в специальный фонд для Украины", - сказал Рейндерс.По данным Еврокомиссии, страны ЕС заморозили активы российских частных лиц и компаний на десять миллиардов евро. По конфискованным средствам пока никаких цифр нет.Рейндерс пояснил, что замороженные активы по-прежнему принадлежат их владельцам и могут быть конфискованы только по судебному решению. "Чтобы средства были конфискованы, необходимо установить связь с преступлением", - сказал европейский комиссар.После начала российской военной операции на Украине страны Евросоюза последовательно ввели пять пакетов санкций против РФ. Персональные санкции по Украине введены против более тысячи физлиц и 80 организаций. Персональные санкции предусматривают запрет на въезд на территорию стран ЕС и замораживание активов.В среду Европейская комиссия выступила с инициативами, в рамках которых, в частности, предложила считать нарушение санкционного режима преступлением на уровне Евросоюза.Западные страны в том числе заморозили валютные резервы. Министр финансов Антон Силуанов ранее оценивал, что заморожена примерно половина, или около 300 миллиардов долларов золотовалютных резервов России. В ряде стран в рамках санкционной политики также принимаются решения по заморозке активов и недвижимости российских бизнесменов.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Президент заявил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал воровством идею в ЕС передать замороженные активы РФ Украине.

https://ria.ru/20220519/sanktsii-1789389371.html

https://ria.ru/20220525/sanktsii-1790604140.html

https://ria.ru/20220525/konfiskatsiya-1790580852.html

россия

украина

сша

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