https://ria.ru/20220525/spetsoperatsiya-1790735322.html

Путин похвалил десантников и пехоту, задействованных в спецоперации

Путин похвалил десантников и пехоту, задействованных в спецоперации - РИА Новости, 25.05.2022

Путин похвалил десантников и пехоту, задействованных в спецоперации

Президент России Владимир Путин высоко оценил действия задействованных в спецоперации на Украине десантников, но не преминул отметить и пехотные подразделения. РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T21:27

2022-05-25T21:27

2022-05-25T23:52

специальная военная операция на украине

безопасность

ситуация в днр и лнр

владимир путин

вооруженные силы рф

украина

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин высоко оценил действия задействованных в спецоперации на Украине десантников, но не преминул отметить и пехотные подразделения.Путин в среду посетил военный госпиталь, где проходят лечение пострадавшие российские военнослужащие.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин навестил в госпитале раненых на Украине солдат Путин общается в госпитале с раненными на Украине российскими военными. 2022-05-25T21:27 true PT2M02S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

безопасность, ситуация в днр и лнр, владимир путин, вооруженные силы рф, украина, видео