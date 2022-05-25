https://ria.ru/20220525/spetsoperatsiya-1790735322.html
Путин похвалил десантников и пехоту, задействованных в спецоперации
Путин похвалил десантников и пехоту, задействованных в спецоперации - РИА Новости, 25.05.2022
Путин похвалил десантников и пехоту, задействованных в спецоперации
Президент России Владимир Путин высоко оценил действия задействованных в спецоперации на Украине десантников, но не преминул отметить и пехотные подразделения. РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T21:27
2022-05-25T21:27
2022-05-25T23:52
специальная военная операция на украине
безопасность
ситуация в днр и лнр
владимир путин
вооруженные силы рф
украина
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин высоко оценил действия задействованных в спецоперации на Украине десантников, но не преминул отметить и пехотные подразделения.Путин в среду посетил военный госпиталь, где проходят лечение пострадавшие российские военнослужащие.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
украина
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Путин навестил в госпитале раненых на Украине солдат
Путин общается в госпитале с раненными на Украине российскими военными.
2022-05-25T21:27
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PT2M02S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, ситуация в днр и лнр, владимир путин, вооруженные силы рф, украина, видео
Путин похвалил десантников и пехоту, задействованных в спецоперации
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин высоко оценил действия задействованных в спецоперации на Украине десантников, но не преминул отметить и пехотные подразделения.
2022-05-25T21:27
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PT2M02S
21:27 25.05.2022 (обновлено: 23:52 25.05.2022)
Путин похвалил десантников и пехоту, задействованных в спецоперации
Путин во время посещения военных: десантники работают блестяще, но без пехоты нельзя