Рейтинг@Mail.ru
Омич получил звание Героя России за подвиг во время спецоперации на Украине - РИА Новости, 25.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220525/spetsoperatsiya-1790663607.html
Омич получил звание Героя России за подвиг во время спецоперации на Украине
Омич получил звание Героя России за подвиг во время спецоперации на Украине - РИА Новости, 25.05.2022
Омич получил звание Героя России за подвиг во время спецоперации на Украине
Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России омичу Андранику Гаспаряну за подвиг во время военной спецоперации на Украине, сообщил губернатор... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T16:25
2022-05-25T17:16
специальная военная операция на украине
россия
украина
херсонская область
вооруженные силы украины
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/09/1777276457_0:216:3057:1935_1920x0_80_0_0_12e778f826a0e60a5a8e27f6d315b497.jpg
ОМСК, 25 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России омичу Андранику Гаспаряну за подвиг во время военной спецоперации на Украине, сообщил губернатор Александр Бурков."В течение трëх суток, находясь в окружении превосходящих сил и подвергаясь массированным авиаударам и артобстрелам, бригада Гаспаряна не допустила прорыва рубежа противником. Они отразили девять атак и уничтожили 23 единицы бронетехники ВСУ", - сообщил Бурков в своем Telegram-канале.Андраник Гаспарян, являясь командиром отдельной бригады береговой обороны, вместе с вверенным ему соединением смог захватить мост через реку в Херсонской области, и военнослужащие России удержали мост, не допустив переброски подкрепления противника."За подвиг во время военной спецоперации на Украине президент РФ Владимир Владимирович Путин присвоил звание Героя России омичу Андранику Саркисовичу Гаспаряну", - добавил губернатор.Он поблагодарил военнослужащего за подвиг и верность Родине, а также уточнил, что командир продолжает исполнять воинский долг. Бурков пообещал, что в ближайшее время в Андреевской средней школе, из которой выпустился будущий подполковник, установят памятную доску.
https://ria.ru/20220516/nagrady-1788729328.html
https://ria.ru/20220516/nagrada-1788806228.html
россия
украина
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/09/1777276457_178:0:2845:2000_1920x0_80_0_0_de3297eae1ab519fd6e111e34cf809b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, херсонская область , вооруженные силы украины, общество
16:25 25.05.2022 (обновлено: 17:16 25.05.2022)
 
Омич получил звание Героя России за подвиг во время спецоперации на Украине

Андраник Гаспарян получил звание Героя России за подвиг во время спецоперации на Украине

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкЗолотая медаль "Герой России"
Золотая медаль Герой России - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Золотая медаль "Герой России". Архивное фото
Читать ria.ru в
ОМСК, 25 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России омичу Андранику Гаспаряну за подвиг во время военной спецоперации на Украине, сообщил губернатор Александр Бурков.
"В течение трëх суток, находясь в окружении превосходящих сил и подвергаясь массированным авиаударам и артобстрелам, бригада Гаспаряна не допустила прорыва рубежа противником. Они отразили девять атак и уничтожили 23 единицы бронетехники ВСУ", - сообщил Бурков в своем Telegram-канале.
Андраник Гаспарян, являясь командиром отдельной бригады береговой обороны, вместе с вверенным ему соединением смог захватить мост через реку в Херсонской области, и военнослужащие России удержали мост, не допустив переброски подкрепления противника.
Вручение наград военным, отличившимся в ходе спецоперации на Украине - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
16 мая, 08:51Специальная военная операция на Украине
Командующий ЗВО вручил награды отличившимся в спецоперации на Украине
"За подвиг во время военной спецоперации на Украине президент РФ Владимир Владимирович Путин присвоил звание Героя России омичу Андранику Саркисовичу Гаспаряну", - добавил губернатор.
Он поблагодарил военнослужащего за подвиг и верность Родине, а также уточнил, что командир продолжает исполнять воинский долг. Бурков пообещал, что в ближайшее время в Андреевской средней школе, из которой выпустился будущий подполковник, установят памятную доску.
Командующий народной милиции ЛНР Эседулла Абачев награжден орденом имени Ахмата-Хаджи Кадырова. Кадр видео
16 мая, 14:36Специальная военная операция на Украине
Командующего народной милиции ЛНР наградили орденом Кадырова
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаХерсонская областьВооруженные силы УкраиныОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала