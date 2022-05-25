https://ria.ru/20220525/spetsoperatsiya-1790663607.html
Омич получил звание Героя России за подвиг во время спецоперации на Украине
Омич получил звание Героя России за подвиг во время спецоперации на Украине - РИА Новости, 25.05.2022
Омич получил звание Героя России за подвиг во время спецоперации на Украине
Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России омичу Андранику Гаспаряну за подвиг во время военной спецоперации на Украине, сообщил губернатор... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T16:25
2022-05-25T16:25
2022-05-25T17:16
специальная военная операция на украине
россия
украина
херсонская область
вооруженные силы украины
общество
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ОМСК, 25 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России омичу Андранику Гаспаряну за подвиг во время военной спецоперации на Украине, сообщил губернатор Александр Бурков."В течение трëх суток, находясь в окружении превосходящих сил и подвергаясь массированным авиаударам и артобстрелам, бригада Гаспаряна не допустила прорыва рубежа противником. Они отразили девять атак и уничтожили 23 единицы бронетехники ВСУ", - сообщил Бурков в своем Telegram-канале.Андраник Гаспарян, являясь командиром отдельной бригады береговой обороны, вместе с вверенным ему соединением смог захватить мост через реку в Херсонской области, и военнослужащие России удержали мост, не допустив переброски подкрепления противника."За подвиг во время военной спецоперации на Украине президент РФ Владимир Владимирович Путин присвоил звание Героя России омичу Андранику Саркисовичу Гаспаряну", - добавил губернатор.Он поблагодарил военнослужащего за подвиг и верность Родине, а также уточнил, что командир продолжает исполнять воинский долг. Бурков пообещал, что в ближайшее время в Андреевской средней школе, из которой выпустился будущий подполковник, установят памятную доску.
https://ria.ru/20220516/nagrady-1788729328.html
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РИА Новости
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россия, украина, херсонская область , вооруженные силы украины, общество
16:25 25.05.2022 (обновлено: 17:16 25.05.2022)
Омич получил звание Героя России за подвиг во время спецоперации на Украине
Андраник Гаспарян получил звание Героя России за подвиг во время спецоперации на Украине