Российские военные уничтожили три пункта управления ПВО Украины
Минобороны: российские военные уничтожили два радиолокационных поста ПВО Украины
© РИА Новости / Перейти в фотобанкЛетчик возле самолета Су-25 "Грач", задействованного в специальной военной операции на Харьковском направлении
Летчик возле самолета Су-25 "Грач", задействованного в специальной военной операции на Харьковском направлении. Архивное фото
МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Российская авиация высокоточными ракетами за сутки поразила три пункта управления, радиотехнический центр украинских войск, логистический центр, две базы горючего и два радиолокационных поста ПВО, заявил в среду на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"За сутки высокоточными ракетами воздушного базирования поражены три пункта управления, в том числе командный пункт 14-й механизированной бригады и узел связи в районах Врубовки и Бахмута, радиотехнический центр ВСУ в районе населенного пункта Днепровское Николаевской области", - сказал Конашенков.
Он добавил, что также были поражены логистический центр 72-й мотопехотной бригады в районе Соледара, две базы горючего в районах Ковягина и Безлюдовки Харьковской области, два радиолокационных поста ПВО и военная техника на базе хранения в районе Бахмута и 16 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.