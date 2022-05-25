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Российские военные уничтожили три пункта управления ПВО Украины - РИА Новости, 25.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Российские военные уничтожили три пункта управления ПВО Украины
Российские военные уничтожили три пункта управления ПВО Украины - РИА Новости, 25.05.2022
Российские военные уничтожили три пункта управления ПВО Украины
Российская авиация высокоточными ракетами за сутки поразила три пункта управления, радиотехнический центр украинских войск, логистический центр, две базы... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T11:26
2022-05-25T11:26
специальная военная операция на украине
в мире
соледар
харьковская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Российская авиация высокоточными ракетами за сутки поразила три пункта управления, радиотехнический центр украинских войск, логистический центр, две базы горючего и два радиолокационных поста ПВО, заявил в среду на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."За сутки высокоточными ракетами воздушного базирования поражены три пункта управления, в том числе командный пункт 14-й механизированной бригады и узел связи в районах Врубовки и Бахмута, радиотехнический центр ВСУ в районе населенного пункта Днепровское Николаевской области", - сказал Конашенков.Он добавил, что также были поражены логистический центр 72-й мотопехотной бригады в районе Соледара, две базы горючего в районах Ковягина и Безлюдовки Харьковской области, два радиолокационных поста ПВО и военная техника на базе хранения в районе Бахмута и 16 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.
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в мире, соледар, харьковская область, вооруженные силы украины
11:26 25.05.2022
 
Российские военные уничтожили три пункта управления ПВО Украины

Минобороны: российские военные уничтожили два радиолокационных поста ПВО Украины

© РИА Новости / Перейти в фотобанкЛетчик возле самолета Су-25 "Грач", задействованного в специальной военной операции на Харьковском направлении
Летчик возле самолета Су-25 Грач, задействованного в специальной военной операции на Харьковском направлении - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости
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Летчик возле самолета Су-25 "Грач", задействованного в специальной военной операции на Харьковском направлении. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Российская авиация высокоточными ракетами за сутки поразила три пункта управления, радиотехнический центр украинских войск, логистический центр, две базы горючего и два радиолокационных поста ПВО, заявил в среду на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"За сутки высокоточными ракетами воздушного базирования поражены три пункта управления, в том числе командный пункт 14-й механизированной бригады и узел связи в районах Врубовки и Бахмута, радиотехнический центр ВСУ в районе населенного пункта Днепровское Николаевской области", - сказал Конашенков.
Он добавил, что также были поражены логистический центр 72-й мотопехотной бригады в районе Соледара, две базы горючего в районах Ковягина и Безлюдовки Харьковской области, два радиолокационных поста ПВО и военная техника на базе хранения в районе Бахмута и 16 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.
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