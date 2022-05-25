https://ria.ru/20220525/spetsoperatsiya-1790573713.html

Российские военные уничтожили три пункта управления ПВО Украины

Российские военные уничтожили три пункта управления ПВО Украины - РИА Новости, 25.05.2022

Российские военные уничтожили три пункта управления ПВО Украины

Российская авиация высокоточными ракетами за сутки поразила три пункта управления, радиотехнический центр украинских войск, логистический центр, две базы... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T11:26

2022-05-25T11:26

2022-05-25T11:26

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харьковская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Российская авиация высокоточными ракетами за сутки поразила три пункта управления, радиотехнический центр украинских войск, логистический центр, две базы горючего и два радиолокационных поста ПВО, заявил в среду на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."За сутки высокоточными ракетами воздушного базирования поражены три пункта управления, в том числе командный пункт 14-й механизированной бригады и узел связи в районах Врубовки и Бахмута, радиотехнический центр ВСУ в районе населенного пункта Днепровское Николаевской области", - сказал Конашенков.Он добавил, что также были поражены логистический центр 72-й мотопехотной бригады в районе Соледара, две базы горючего в районах Ковягина и Безлюдовки Харьковской области, два радиолокационных поста ПВО и военная техника на базе хранения в районе Бахмута и 16 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.

https://ria.ru/20220525/zaporozhe-1790570926.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, соледар, харьковская область, вооруженные силы украины