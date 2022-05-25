https://ria.ru/20220525/spetsoperatsiya-1790534657.html

Украинские боевики отступают из пригородов Лисичанска, заявил Мирошник

Украинские боевики отступают из пригородов Лисичанска, заявил Мирошник - РИА Новости, 25.05.2022

Украинские боевики отступают из пригородов Лисичанска, заявил Мирошник

Украинские боевики пытаются отступить из пригородов Лисичанска Приволье и Шипиловка, сообщил посол ЛНР в РФ Родион Мирошник. РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T08:46

2022-05-25T08:46

2022-05-25T08:46

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

родион мирошник

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782362914_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5e464421a4bd1cdffb75fefde782d70e.jpg

ЛУГАНСК, 25 мая - РИА Новости. Украинские боевики пытаются отступить из пригородов Лисичанска Приволье и Шипиловка, сообщил посол ЛНР в РФ Родион Мирошник."Местные жители сообщают, что вчера вечером и ночью часть украинских боевиков пыталась скрытно покинуть городок Приволье и село Шипиловка - это все пригород Лисичанска", - написал Мирошник в своём Telegram-канале.Учитывая, что основные дороги находятся под огневым контролем союзных войск, боевики небольшими группами пытаются уходить полями и проселочными дорогами нарываясь на минные заграждения, отметил он."Какая часть украинских военных формирований покинула эти населенные пункты, а какая осталась, точно пока не известно, но тенденция видна отчетливо", - отметил Мирошник.

https://ria.ru/20220525/donbass-1790531861.html

https://ria.ru/20220524/kadyrov-1790494679.html

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, луганская народная республика, родион мирошник