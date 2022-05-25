https://ria.ru/20220525/spetsoperatsiya-1790534657.html
Украинские боевики отступают из пригородов Лисичанска, заявил Мирошник
Украинские боевики отступают из пригородов Лисичанска, заявил Мирошник - РИА Новости, 25.05.2022
Украинские боевики отступают из пригородов Лисичанска, заявил Мирошник
Украинские боевики пытаются отступить из пригородов Лисичанска Приволье и Шипиловка, сообщил посол ЛНР в РФ Родион Мирошник. РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T08:46
2022-05-25T08:46
2022-05-25T08:46
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
родион мирошник
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ЛУГАНСК, 25 мая - РИА Новости. Украинские боевики пытаются отступить из пригородов Лисичанска Приволье и Шипиловка, сообщил посол ЛНР в РФ Родион Мирошник."Местные жители сообщают, что вчера вечером и ночью часть украинских боевиков пыталась скрытно покинуть городок Приволье и село Шипиловка - это все пригород Лисичанска", - написал Мирошник в своём Telegram-канале.Учитывая, что основные дороги находятся под огневым контролем союзных войск, боевики небольшими группами пытаются уходить полями и проселочными дорогами нарываясь на минные заграждения, отметил он."Какая часть украинских военных формирований покинула эти населенные пункты, а какая осталась, точно пока не известно, но тенденция видна отчетливо", - отметил Мирошник.
https://ria.ru/20220525/donbass-1790531861.html
https://ria.ru/20220524/kadyrov-1790494679.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, родион мирошник
Украинские боевики отступают из пригородов Лисичанска, заявил Мирошник
Посол ЛНР Мирошник заявил, что украинские боевики отступают из пригородов Лисичанска