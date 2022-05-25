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Артамонов: липецкие соцслужбы стали более клиентоориентированными - РИА Новости, 25.05.2022
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Липецкая область
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Артамонов: липецкие соцслужбы стали более клиентоориентированными
Артамонов: липецкие соцслужбы стали более клиентоориентированными - РИА Новости, 25.05.2022
Артамонов: липецкие соцслужбы стали более клиентоориентированными
Социальные службы Липецкой области стали более клиентоориентированными, заявил глава области Игорь Артамонов. РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T16:29
2022-05-25T16:29
липецкая область
общество
игорь артамонов
социальные выплаты
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ЛИПЕЦК, 25 мая – РИА Новости. Социальные службы Липецкой области стали более клиентоориентированными, заявил глава области Игорь Артамонов."Благодаря этому люди начали получать выплаты в три раза быстрее, без бумажной волокиты. Например, чтобы оформить детские пособия, справки больше не нужны, только заявление", - сказал Артамонов.Он сообщил, что в минувшем году на реализацию различных мер поддержки в Липецкой области были направлены 22,8 миллиардов рублей, при этом почти 5 миллиардов из этой суммы были направлены семьям с детьми."Мы активно поддерживаем многодетные семьи, и видим, что их становится больше. В прошлом году 551 семья приобрела статус многодетной. Это говорит о том, что наша работа делается не зря, и жители чувствуют уверенность в завтрашнем дне", - сказал Артамонов.
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общество, игорь артамонов, социальные выплаты
16:29 25.05.2022
 

Артамонов: липецкие соцслужбы стали более клиентоориентированными

© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиГлава Липецкой области Игорь Артамонов
Глава Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой области
Глава Липецкой области Игорь Артамонов
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ЛИПЕЦК, 25 мая – РИА Новости. Социальные службы Липецкой области стали более клиентоориентированными, заявил глава области Игорь Артамонов.
"Благодаря этому люди начали получать выплаты в три раза быстрее, без бумажной волокиты. Например, чтобы оформить детские пособия, справки больше не нужны, только заявление", - сказал Артамонов.
В Липецке капитально отремонтируют детскую поликлинику - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
23 мая, 15:32Липецкая область
В Липецке капитально отремонтируют детскую поликлинику
Он сообщил, что в минувшем году на реализацию различных мер поддержки в Липецкой области были направлены 22,8 миллиардов рублей, при этом почти 5 миллиардов из этой суммы были направлены семьям с детьми.
"Мы активно поддерживаем многодетные семьи, и видим, что их становится больше. В прошлом году 551 семья приобрела статус многодетной. Это говорит о том, что наша работа делается не зря, и жители чувствуют уверенность в завтрашнем дне", - сказал Артамонов.
 
Липецкая областьОбществоИгорь Артамоновсоциальные выплаты
 
 
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