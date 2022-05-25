https://ria.ru/20220525/sotssluzhby-1790665107.html

Артамонов: липецкие соцслужбы стали более клиентоориентированными

Артамонов: липецкие соцслужбы стали более клиентоориентированными - РИА Новости, 25.05.2022

Артамонов: липецкие соцслужбы стали более клиентоориентированными

Социальные службы Липецкой области стали более клиентоориентированными, заявил глава области Игорь Артамонов. РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T16:29

2022-05-25T16:29

2022-05-25T16:29

липецкая область

общество

игорь артамонов

социальные выплаты

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ЛИПЕЦК, 25 мая – РИА Новости. Социальные службы Липецкой области стали более клиентоориентированными, заявил глава области Игорь Артамонов."Благодаря этому люди начали получать выплаты в три раза быстрее, без бумажной волокиты. Например, чтобы оформить детские пособия, справки больше не нужны, только заявление", - сказал Артамонов.Он сообщил, что в минувшем году на реализацию различных мер поддержки в Липецкой области были направлены 22,8 миллиардов рублей, при этом почти 5 миллиардов из этой суммы были направлены семьям с детьми."Мы активно поддерживаем многодетные семьи, и видим, что их становится больше. В прошлом году 551 семья приобрела статус многодетной. Это говорит о том, что наша работа делается не зря, и жители чувствуют уверенность в завтрашнем дне", - сказал Артамонов.

https://ria.ru/20220523/kapremont-1790189286.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

общество, игорь артамонов, социальные выплаты