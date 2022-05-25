https://ria.ru/20220525/sotrudnichestvo-1790600461.html

Строительство, IT и туризм станут векторами сотрудничества Тюмени и Армении

Строительство, IT и туризм станут векторами сотрудничества Тюмени и Армении - РИА Новости, 25.05.2022

Строительство, IT и туризм станут векторами сотрудничества Тюмени и Армении

Сотрудничество Тюменской области и Армении рассматривается в таких направлениях, как строительство, легкая и пищевая промышленность, ИТ и туризм, во время... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T12:54

2022-05-25T12:54

2022-05-25T12:54

тюменская область

экономика

тюменская область

армения

тюмень

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ТЮМЕНЬ, 25 мая - РИА Новости. Сотрудничество Тюменской области и Армении рассматривается в таких направлениях, как строительство, легкая и пищевая промышленность, ИТ и туризм, во время визита зарубежной делегации в Тюмень инвестиционные фонды сторон подписали меморандум о сотрудничестве и партнёрстве, сообщил замгубернатора Андрей Пантелеев в своем Telegram-канале.Ранее сообщалось, что губернатор Александр Моор провел рабочую встречу с делегацией из Армении и обсудил с заместителем министра экономики республики Нареком Теряном потенциал и основные направления сотрудничества в экономической, туристической и социальной сферах."С делегацией Армении в минувшие 2 дня мы о многом договорились... Предприниматели обеих сторон, объединяясь в совместные предприятия, освоят новые ниши и направления, которые сейчас открываются... Сотрудничество будет развиваться в строительстве, легкой и пищевой промышленности, в ИТ и туризме", - сообщил Андрей Пантелеев.Пантелеев отметил, стороны планируют взаимодействовать в области внешней торговли, промышленного, коммерческого и технологического сотрудничества, для проработки проектов будет создана рабочая группа. Гости за время визита познакомились с регионом, губернатором, направлениями инвестиционной стратегии, побывали на промплощадке "СИБУР Тобольск", узнали о возможностях "Медгорода", генеральные директора инвестиционного агентства Тюменской области и фонда Еnterprise Armenia пописали меморандум о сотрудничестве и партнёрстве.

https://ria.ru/20220524/tyumen-1790394044.html

тюменская область

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тюмень

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, тюменская область, армения, тюмень