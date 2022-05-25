Строительство, IT и туризм станут векторами сотрудничества Тюмени и Армении
Город Тюмень. Архивное фото
ТЮМЕНЬ, 25 мая - РИА Новости. Сотрудничество Тюменской области и Армении рассматривается в таких направлениях, как строительство, легкая и пищевая промышленность, ИТ и туризм, во время визита зарубежной делегации в Тюмень инвестиционные фонды сторон подписали меморандум о сотрудничестве и партнёрстве, сообщил замгубернатора Андрей Пантелеев в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что губернатор Александр Моор провел рабочую встречу с делегацией из Армении и обсудил с заместителем министра экономики республики Нареком Теряном потенциал и основные направления сотрудничества в экономической, туристической и социальной сферах.
"С делегацией Армении в минувшие 2 дня мы о многом договорились... Предприниматели обеих сторон, объединяясь в совместные предприятия, освоят новые ниши и направления, которые сейчас открываются... Сотрудничество будет развиваться в строительстве, легкой и пищевой промышленности, в ИТ и туризме", - сообщил Андрей Пантелеев.
Пантелеев отметил, стороны планируют взаимодействовать в области внешней торговли, промышленного, коммерческого и технологического сотрудничества, для проработки проектов будет создана рабочая группа. Гости за время визита познакомились с регионом, губернатором, направлениями инвестиционной стратегии, побывали на промплощадке "СИБУР Тобольск", узнали о возможностях "Медгорода", генеральные директора инвестиционного агентства Тюменской области и фонда Еnterprise Armenia пописали меморандум о сотрудничестве и партнёрстве.