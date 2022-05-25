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Строительство, IT и туризм станут векторами сотрудничества Тюмени и Армении - РИА Новости, 25.05.2022
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Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
https://ria.ru/20220525/sotrudnichestvo-1790600461.html
Строительство, IT и туризм станут векторами сотрудничества Тюмени и Армении
Строительство, IT и туризм станут векторами сотрудничества Тюмени и Армении - РИА Новости, 25.05.2022
Строительство, IT и туризм станут векторами сотрудничества Тюмени и Армении
Сотрудничество Тюменской области и Армении рассматривается в таких направлениях, как строительство, легкая и пищевая промышленность, ИТ и туризм, во время... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T12:54
2022-05-25T12:54
тюменская область
экономика
тюменская область
армения
тюмень
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ТЮМЕНЬ, 25 мая - РИА Новости. Сотрудничество Тюменской области и Армении рассматривается в таких направлениях, как строительство, легкая и пищевая промышленность, ИТ и туризм, во время визита зарубежной делегации в Тюмень инвестиционные фонды сторон подписали меморандум о сотрудничестве и партнёрстве, сообщил замгубернатора Андрей Пантелеев в своем Telegram-канале.Ранее сообщалось, что губернатор Александр Моор провел рабочую встречу с делегацией из Армении и обсудил с заместителем министра экономики республики Нареком Теряном потенциал и основные направления сотрудничества в экономической, туристической и социальной сферах."С делегацией Армении в минувшие 2 дня мы о многом договорились... Предприниматели обеих сторон, объединяясь в совместные предприятия, освоят новые ниши и направления, которые сейчас открываются... Сотрудничество будет развиваться в строительстве, легкой и пищевой промышленности, в ИТ и туризме", - сообщил Андрей Пантелеев.Пантелеев отметил, стороны планируют взаимодействовать в области внешней торговли, промышленного, коммерческого и технологического сотрудничества, для проработки проектов будет создана рабочая группа. Гости за время визита познакомились с регионом, губернатором, направлениями инвестиционной стратегии, побывали на промплощадке "СИБУР Тобольск", узнали о возможностях "Медгорода", генеральные директора инвестиционного агентства Тюменской области и фонда Еnterprise Armenia пописали меморандум о сотрудничестве и партнёрстве.
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экономика, тюменская область, армения, тюмень
12:54 25.05.2022
 

Строительство, IT и туризм станут векторами сотрудничества Тюмени и Армении

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкГород Тюмень
Город Тюмень - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ТЮМЕНЬ, 25 мая - РИА Новости. Сотрудничество Тюменской области и Армении рассматривается в таких направлениях, как строительство, легкая и пищевая промышленность, ИТ и туризм, во время визита зарубежной делегации в Тюмень инвестиционные фонды сторон подписали меморандум о сотрудничестве и партнёрстве, сообщил замгубернатора Андрей Пантелеев в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что губернатор Александр Моор провел рабочую встречу с делегацией из Армении и обсудил с заместителем министра экономики республики Нареком Теряном потенциал и основные направления сотрудничества в экономической, туристической и социальной сферах.
"С делегацией Армении в минувшие 2 дня мы о многом договорились... Предприниматели обеих сторон, объединяясь в совместные предприятия, освоят новые ниши и направления, которые сейчас открываются... Сотрудничество будет развиваться в строительстве, легкой и пищевой промышленности, в ИТ и туризме", - сообщил Андрей Пантелеев.
Пантелеев отметил, стороны планируют взаимодействовать в области внешней торговли, промышленного, коммерческого и технологического сотрудничества, для проработки проектов будет создана рабочая группа. Гости за время визита познакомились с регионом, губернатором, направлениями инвестиционной стратегии, побывали на промплощадке "СИБУР Тобольск", узнали о возможностях "Медгорода", генеральные директора инвестиционного агентства Тюменской области и фонда Еnterprise Armenia пописали меморандум о сотрудничестве и партнёрстве.
Александр Моор - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
24 мая, 14:10Тюменская область
Тюменский губернатор провел встречу с делегацией из Армении
 
Тюменская областьЭкономикаТюменская областьАрменияТюмень
 
 
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