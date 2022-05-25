https://ria.ru/20220525/soglasheniya-1790644374.html
Кудрин призвал не торопиться с выходом из международных соглашений
Кудрин призвал не торопиться с выходом из международных соглашений - РИА Новости, 25.05.2022
Кудрин призвал не торопиться с выходом из международных соглашений
Россия не должна торопиться выходить из международных соглашений и стандартов, в том числе образовательных, уверен глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T15:39
2022-05-25T15:39
2022-05-25T15:57
алексей кудрин
экономика
россия
счетная палата рф
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Россия не должна торопиться выходить из международных соглашений и стандартов, в том числе образовательных, уверен глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин."Россия не может все сама производить, это просто однозначно. Поэтому нам нельзя торопиться выходить из разного рода международных соглашений, стандартов", – сказал Кудрин, выступая с отчетом в Госдуме. "Потому что, кстати, азиатские страны тоже работают в рамках всех этих стандартов, включая образовательные", – добавил он. Ранее в Минобрнауки заявили, что Россия откажется от Болонской системы образования и будет разрабатывать собственную "уникальную" модель высшего образования.Кудрин считает, что Россия должна сохранить также действующие в мире торговые, экономические и социальные соглашения и стандарты. "Мы максимально должны получать эффект от международного сотрудничества", – подчеркнул он."Россия как экономика очень серьезно связана с другими экономиками мира, мы работаем в мировой экономической системе. У нас есть большой экспорт, и у нас большой импорт. Сейчас он ограничен, но я надеюсь, что он переориентируется и мы все равно будем пользоваться мировыми достижениями в области технологий, в области в том числе, любых других товаров, связанных как с инвестиционным, так и с потребительским циклом", - сказал Кудрин.
https://ria.ru/20220525/ege-1790584606.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей кудрин, экономика, россия, счетная палата рф
15:39 25.05.2022 (обновлено: 15:57 25.05.2022)
Кудрин призвал не торопиться с выходом из международных соглашений
Кудрин призвал не торопиться выходить из международных соглашений и стандартов
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Россия не должна торопиться выходить из международных соглашений и стандартов, в том числе образовательных, уверен глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
"Россия не может все сама производить, это просто однозначно. Поэтому нам нельзя торопиться выходить из разного рода международных соглашений, стандартов", – сказал Кудрин, выступая с отчетом в Госдуме
. "Потому что, кстати, азиатские страны тоже работают в рамках всех этих стандартов, включая образовательные", – добавил он. Ранее в Минобрнауки заявили, что Россия
откажется от Болонской системы образования и будет разрабатывать собственную "уникальную" модель высшего образования.
Кудрин считает, что Россия должна сохранить также действующие в мире торговые, экономические и социальные соглашения и стандарты. "Мы максимально должны получать эффект от международного сотрудничества", – подчеркнул он.
"Россия как экономика очень серьезно связана с другими экономиками мира, мы работаем в мировой экономической системе. У нас есть большой экспорт, и у нас большой импорт. Сейчас он ограничен, но я надеюсь, что он переориентируется и мы все равно будем пользоваться мировыми достижениями в области технологий, в области в том числе, любых других товаров, связанных как с инвестиционным, так и с потребительским циклом", - сказал Кудрин.