https://ria.ru/20220525/soglasheniya-1790644374.html

Кудрин призвал не торопиться с выходом из международных соглашений

Кудрин призвал не торопиться с выходом из международных соглашений - РИА Новости, 25.05.2022

Кудрин призвал не торопиться с выходом из международных соглашений

Россия не должна торопиться выходить из международных соглашений и стандартов, в том числе образовательных, уверен глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T15:39

2022-05-25T15:39

2022-05-25T15:57

алексей кудрин

экономика

россия

счетная палата рф

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Россия не должна торопиться выходить из международных соглашений и стандартов, в том числе образовательных, уверен глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин."Россия не может все сама производить, это просто однозначно. Поэтому нам нельзя торопиться выходить из разного рода международных соглашений, стандартов", – сказал Кудрин, выступая с отчетом в Госдуме. "Потому что, кстати, азиатские страны тоже работают в рамках всех этих стандартов, включая образовательные", – добавил он. Ранее в Минобрнауки заявили, что Россия откажется от Болонской системы образования и будет разрабатывать собственную "уникальную" модель высшего образования.Кудрин считает, что Россия должна сохранить также действующие в мире торговые, экономические и социальные соглашения и стандарты. "Мы максимально должны получать эффект от международного сотрудничества", – подчеркнул он."Россия как экономика очень серьезно связана с другими экономиками мира, мы работаем в мировой экономической системе. У нас есть большой экспорт, и у нас большой импорт. Сейчас он ограничен, но я надеюсь, что он переориентируется и мы все равно будем пользоваться мировыми достижениями в области технологий, в области в том числе, любых других товаров, связанных как с инвестиционным, так и с потребительским циклом", - сказал Кудрин.

https://ria.ru/20220525/ege-1790584606.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

алексей кудрин, экономика, россия, счетная палата рф