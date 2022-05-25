https://ria.ru/20220525/soglashenie-1790698562.html
Госдума ратифицировала соглашение с Венесуэлой о сотрудничестве в космосе
Госдума ратифицировала соглашение с Венесуэлой о сотрудничестве в космосе - РИА Новости, 25.05.2022
Госдума ратифицировала соглашение с Венесуэлой о сотрудничестве в космосе
Госдума на пленарном заседании в среду ратифицировала соглашение с Венесуэлой о сотрудничестве в космосе. РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T18:16
2022-05-25T18:16
2022-05-25T18:16
космос - риа наука
венесуэла
россия
каракас
глонасс (система навигации)
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду ратифицировала соглашение с Венесуэлой о сотрудничестве в космосе.Соглашение между правительством России и правительством Боливарианской Республики Венесуэла о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях было подписанное в Каракасе 30 марта 2021 года.Соглашение подготовлено в связи с тенденцией к расширению сотрудничества РФ и Венесуэлы в области космической деятельности посредством запланированных к реализации совместных проектов, относящихся, в частности, к установке на территории Венесуэлы станций ГЛОНАСС в рамках федерального проекта "Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС" государственной программы Российской Федерации "Космическая деятельность России", осуществления пусковых услуг и совместного создания космической техники, говорится в пояснительной записке к документу."Предусмотренная соглашением совместная космическая деятельность будет осуществляться в том числе на коммерческой основе, что послужит привлечению дополнительных внебюджетных средств в отечественную ракетно-космическую промышленность", - также отмечается в ней.Конкретные условия и финансовые обязательства, относящиеся к программам и проектам сотрудничества, будут определяться в отдельных соглашениях (контрактах), заключаемых участниками совместной деятельности, также говорится в сопроводительных материалах.
https://ria.ru/20220523/kosmos-1790267802.html
https://ria.ru/20220516/mks-1788911559.html
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космос - риа наука, венесуэла, россия, каракас, глонасс (система навигации)
Госдума ратифицировала соглашение с Венесуэлой о сотрудничестве в космосе
Госдума ратифицировала договор с Венесуэлой о сотрудничестве в космосе