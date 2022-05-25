https://ria.ru/20220525/shtraf-1790621543.html
В России вынесли первый приговор по статье о лихачах-рецидивистах
В России вынесли первый приговор по статье о лихачах-рецидивистах - РИА Новости, 25.05.2022
В России вынесли первый приговор по статье о лихачах-рецидивистах
Суд в Москве впервые вынес приговор за повторное нарушение ПДД после лишения права управления автомобилем, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T14:29
2022-05-25T14:29
2022-05-25T17:21
происшествия
россия
гибдд мвд рф
авто
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/05/1757798668_0:0:3075:1731_1920x0_80_0_0_16b5ab8a42ac0f937571ac65f718f35b.jpg
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Суд в Москве впервые вынес приговор за повторное нарушение ПДД после лишения права управления автомобилем, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.Его осудили по части первой статьи 264.2 УК России ("Нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию и лишенным права управления транспортными средствами"). Это первое подобное решение по данной статье, введенной в Уголовный кодекс в январе.Как установили в суде, в 2019 году Султашова оштрафовали на пять тысяч рублей за выезд на встречную полосу. В августе 2020-го он вновь нарушил ПДД, за что у него отобрали водительские права на год. Однако Султашов не сдал их в установленном порядке, а в феврале 2022-го на Большой Никитской улице во время обгона автобуса пересек сплошную линию и выехал на встречную полосу. Тогда его остановил инспектор ГИБДД.Приговор в законную силу еще не вступил.Новая статья предусматривает уголовную ответственность за повторное нарушение ПДД после административного наказания и лишения права управления транспортными средствами. В частности, она предполагает повторное нарушение, связанное с превышением скорости от 60 до 80 км/ч и более 80 км/ч (части четвертая и пятая статьи 12.9 КоАП России), а также выездом на полосу встречного движения (часть четвертая статьи 12.15 КоАП), после указанных мер.Действие статьи не распространяется на случаи фиксации административных правонарушений работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи.
https://radiosputnik.ria.ru/20220520/dtp-1789771834.html
https://ria.ru/20220119/likhachi-1768563391.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/05/1757798668_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_962a01dd6e1f18b3e243a4b0d771b161.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, гибдд мвд рф, авто
14:29 25.05.2022 (обновлено: 17:21 25.05.2022)
В России вынесли первый приговор по статье о лихачах-рецидивистах
Первого осужденного по новой статье лихача-рецидивиста оштрафовали на 200 тысяч рублей
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости.
Суд в Москве впервые вынес приговор за повторное нарушение ПДД после лишения права управления автомобилем, сообщает
пресс-служба столичной прокуратуры.
"Пресненский районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 22-летнего Чынгыза Султашова. <…> Назначил ему наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами сроком на три года", — говорится в заявлении.
Его осудили по части первой статьи 264.2 УК России
("Нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию и лишенным права управления транспортными средствами"). Это первое подобное решение по данной статье, введенной в Уголовный кодекс в январе.
Как установили в суде, в 2019 году Султашова оштрафовали на пять тысяч рублей за выезд на встречную полосу. В августе 2020-го он вновь нарушил ПДД, за что у него отобрали водительские права на год. Однако Султашов не сдал их в установленном порядке, а в феврале 2022-го на Большой Никитской улице во время обгона автобуса пересек сплошную линию и выехал на встречную полосу. Тогда его остановил инспектор ГИБДД
.
Приговор в законную силу еще не вступил.
Новая статья предусматривает уголовную ответственность за повторное нарушение ПДД после административного наказания и лишения права управления транспортными средствами. В частности, она предполагает повторное нарушение, связанное с превышением скорости от 60 до 80 км/ч и более 80 км/ч (части четвертая и пятая статьи 12.9 КоАП России), а также выездом на полосу встречного движения (часть четвертая статьи 12.15 КоАП), после указанных мер.
Действие статьи не распространяется на случаи фиксации административных правонарушений работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи.