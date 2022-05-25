https://ria.ru/20220525/shtraf-1790621543.html

В России вынесли первый приговор по статье о лихачах-рецидивистах

В России вынесли первый приговор по статье о лихачах-рецидивистах - РИА Новости, 25.05.2022

В России вынесли первый приговор по статье о лихачах-рецидивистах

Суд в Москве впервые вынес приговор за повторное нарушение ПДД после лишения права управления автомобилем, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T14:29

2022-05-25T14:29

2022-05-25T17:21

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Суд в Москве впервые вынес приговор за повторное нарушение ПДД после лишения права управления автомобилем, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.Его осудили по части первой статьи 264.2 УК России ("Нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию и лишенным права управления транспортными средствами"). Это первое подобное решение по данной статье, введенной в Уголовный кодекс в январе.Как установили в суде, в 2019 году Султашова оштрафовали на пять тысяч рублей за выезд на встречную полосу. В августе 2020-го он вновь нарушил ПДД, за что у него отобрали водительские права на год. Однако Султашов не сдал их в установленном порядке, а в феврале 2022-го на Большой Никитской улице во время обгона автобуса пересек сплошную линию и выехал на встречную полосу. Тогда его остановил инспектор ГИБДД.Приговор в законную силу еще не вступил.Новая статья предусматривает уголовную ответственность за повторное нарушение ПДД после административного наказания и лишения права управления транспортными средствами. В частности, она предполагает повторное нарушение, связанное с превышением скорости от 60 до 80 км/ч и более 80 км/ч (части четвертая и пятая статьи 12.9 КоАП России), а также выездом на полосу встречного движения (часть четвертая статьи 12.15 КоАП), после указанных мер.Действие статьи не распространяется на случаи фиксации административных правонарушений работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи.

https://radiosputnik.ria.ru/20220520/dtp-1789771834.html

https://ria.ru/20220119/likhachi-1768563391.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, гибдд мвд рф, авто