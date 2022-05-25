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Архангельские депутаты предложили более гибко финансировать капремонт школ - РИА Новости, 25.05.2022
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Архангельские депутаты предложили более гибко финансировать капремонт школ
Архангельские депутаты предложили более гибко финансировать капремонт школ - РИА Новости, 25.05.2022
Архангельские депутаты предложили более гибко финансировать капремонт школ
Депутаты Архангельского Заксобрания направили обращение министру просвещения РФ Сергею Кравцову, в котором предложили дать регионам дополнительные полномочия по РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T17:10
2022-05-25T17:10
архангельская область
общество
россия
архангельская область
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АРХАНГЕЛЬСК, 25 мая – РИА Новости. Депутаты Архангельского Заксобрания направили обращение министру просвещения РФ Сергею Кравцову, в котором предложили дать регионам дополнительные полномочия по использованию федеральных средств для капремонта школ, сообщила пресс-служба Совета депутатов Архангельской области.По данным местных властей, Архангельская область получила на капитальный ремонт школ самый большой объем средств на Северо-Западе – 1,6 миллиарда рублей. "Но сегодня меняется цена стройматериалов, нужно сделать дополнительный объем работ, так как некоторые виды не были включены в проект из-за предельной сметной стоимости одного объекта – не более 125 миллионов рублей. Поэтому мы предлагаем федерации сделать правила расходования этих средств более гибкими", - приводит пресс-служба слова председателя областного Собрания депутатов Екатерины Прокопьевой.В связи с этим депутаты областного Собрания предложили уточнить полномочия регионов и дополнить правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета субъектам РФ на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования.В частности, архангельские парламентарии предлагают дать право регионам направлять дополнительно межбюджетные трансферты местным бюджетам на эти цели. В 2022 году из областного бюджета планируют дополнительно выделить более 180 миллионов рублей на работы, не вошедшие в базовый перечень, на благоустройство территорий, обустройство и модернизацию плоскостных спортивных сооружений и антитеррористическую защищенность объектов.Также депутаты предлагают использовать образовавшуюся после аукционов экономию на исполнение контрактов, дополнительные работы и на закупку оборудования для школы или направлять сэкономленные средства другим образовательным организациям.
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общество, россия, архангельская область
17:10 25.05.2022
 

Архангельские депутаты предложили более гибко финансировать капремонт школ

© РИА Новости / Владимир Горовых / Перейти в фотобанкРемонт школы
Ремонт школы - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Владимир Горовых
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Ремонт школы. Архивное фото
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АРХАНГЕЛЬСК, 25 мая – РИА Новости. Депутаты Архангельского Заксобрания направили обращение министру просвещения РФ Сергею Кравцову, в котором предложили дать регионам дополнительные полномочия по использованию федеральных средств для капремонта школ, сообщила пресс-служба Совета депутатов Архангельской области.
По данным местных властей, Архангельская область получила на капитальный ремонт школ самый большой объем средств на Северо-Западе – 1,6 миллиарда рублей. "Но сегодня меняется цена стройматериалов, нужно сделать дополнительный объем работ, так как некоторые виды не были включены в проект из-за предельной сметной стоимости одного объекта – не более 125 миллионов рублей. Поэтому мы предлагаем федерации сделать правила расходования этих средств более гибкими", - приводит пресс-служба слова председателя областного Собрания депутатов Екатерины Прокопьевой.
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В связи с этим депутаты областного Собрания предложили уточнить полномочия регионов и дополнить правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета субъектам РФ на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования.
В частности, архангельские парламентарии предлагают дать право регионам направлять дополнительно межбюджетные трансферты местным бюджетам на эти цели. В 2022 году из областного бюджета планируют дополнительно выделить более 180 миллионов рублей на работы, не вошедшие в базовый перечень, на благоустройство территорий, обустройство и модернизацию плоскостных спортивных сооружений и антитеррористическую защищенность объектов.
Также депутаты предлагают использовать образовавшуюся после аукционов экономию на исполнение контрактов, дополнительные работы и на закупку оборудования для школы или направлять сэкономленные средства другим образовательным организациям.

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