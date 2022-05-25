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ЦБ потребовал от банков обеспечить возможность использования СБПэй к 1 июля
ЦБ потребовал от банков обеспечить возможность использования СБПэй к 1 июля - РИА Новости, 25.05.2022
ЦБ потребовал от банков обеспечить возможность использования СБПэй к 1 июля
Банк России рассчитывает, что все банки к 1 июля обеспечат возможность использования приложения на базе системы быстрых платежей СБПэй, заявила первый зампред... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T14:37
2022-05-25T14:37
2022-05-25T14:39
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
банки
система быстрых платежей (сбп)
ольга скоробогатова
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Банк России рассчитывает, что все банки к 1 июля обеспечат возможность использования приложения на базе системы быстрых платежей СБПэй, заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова на встрече кредитных организаций с руководством регулятора, организованной АБР."С точки зрения сроков у нас стояло 1 апреля этого года. По вашим многочисленным просьбам, мы ее сдвинули на 1 июля, но дальше 1 июля мы двигаться не будем. То есть мы ожидаем, что все банки к 1 июля реализуют возможность для клиента использования не только мобильного приложения банков, но и СБПэй", - сказала она.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), банки, система быстрых платежей (сбп), ольга скоробогатова
14:37 25.05.2022 (обновлено: 14:39 25.05.2022)
ЦБ потребовал от банков обеспечить возможность использования СБПэй к 1 июля
Зампред ЦБ Скоробогатова: банки к 1 июля должны обеспечить возможность использования СБПэй