https://ria.ru/20220525/sbpey-1790622821.html

ЦБ потребовал от банков обеспечить возможность использования СБПэй к 1 июля

ЦБ потребовал от банков обеспечить возможность использования СБПэй к 1 июля - РИА Новости, 25.05.2022

ЦБ потребовал от банков обеспечить возможность использования СБПэй к 1 июля

Банк России рассчитывает, что все банки к 1 июля обеспечат возможность использования приложения на базе системы быстрых платежей СБПэй, заявила первый зампред... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T14:37

2022-05-25T14:37

2022-05-25T14:39

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

банки

система быстрых платежей (сбп)

ольга скоробогатова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1f/1781039792_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c9f18ead2e5957e32205d77728e54dae.jpg

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Банк России рассчитывает, что все банки к 1 июля обеспечат возможность использования приложения на базе системы быстрых платежей СБПэй, заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова на встрече кредитных организаций с руководством регулятора, организованной АБР."С точки зрения сроков у нас стояло 1 апреля этого года. По вашим многочисленным просьбам, мы ее сдвинули на 1 июля, но дальше 1 июля мы двигаться не будем. То есть мы ожидаем, что все банки к 1 июля реализуют возможность для клиента использования не только мобильного приложения банков, но и СБПэй", - сказала она.

https://ria.ru/20220525/dokapitalizatsiya-1790613712.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), банки, система быстрых платежей (сбп), ольга скоробогатова