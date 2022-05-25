https://ria.ru/20220525/sberbank-1790647124.html

Сбербанк опроверг появившуюся информацию о планах ребрендинга

Сбербанк опроверг появившуюся информацию о планах ребрендинга - РИА Новости, 25.05.2022

Сбербанк опроверг появившуюся информацию о планах ребрендинга

Сбербанк опроверг РИА Новости подготовку ребрендинга в связи с санкциями. РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T15:48

2022-05-25T15:48

2022-05-25T16:02

сбербанк россии

экономика

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Сбербанк опроверг РИА Новости подготовку ребрендинга в связи с санкциями.Ранее в сети появилась информация, что Сбербанк начинает процедуру нового ребрендинга после введения против него санкций Запада, чтобы вернуть свое приложение в маркетплейсы Apple и Google."Информация о планируемом ребрендинге Сбербанка не соответствует действительности", - заявили агентству в пресс-службе кредитной организации. Там отметили, что сейчас банк ищет возможности предоставить своим клиентам привычные сервисы в рамках действующих ограничений со стороны зарубежных магазинов приложений."Сейчас клиенты на платформе Android могут скачать приложение в RuStore или с сайта банка, клиенты на iOS - использовать веб-версию, адаптированную для мобильных устройств", - добавили в Сбербанке.

https://ria.ru/20220517/sberbank-1789064901.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сбербанк россии, экономика, санкции в отношении россии