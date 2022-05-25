https://ria.ru/20220525/sberbank-1790647124.html
Сбербанк опроверг появившуюся информацию о планах ребрендинга
Сбербанк опроверг появившуюся информацию о планах ребрендинга - РИА Новости, 25.05.2022
Сбербанк опроверг появившуюся информацию о планах ребрендинга
Сбербанк опроверг РИА Новости подготовку ребрендинга в связи с санкциями. РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T15:48
2022-05-25T15:48
2022-05-25T16:02
сбербанк россии
экономика
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Сбербанк опроверг РИА Новости подготовку ребрендинга в связи с санкциями.Ранее в сети появилась информация, что Сбербанк начинает процедуру нового ребрендинга после введения против него санкций Запада, чтобы вернуть свое приложение в маркетплейсы Apple и Google."Информация о планируемом ребрендинге Сбербанка не соответствует действительности", - заявили агентству в пресс-службе кредитной организации. Там отметили, что сейчас банк ищет возможности предоставить своим клиентам привычные сервисы в рамках действующих ограничений со стороны зарубежных магазинов приложений."Сейчас клиенты на платформе Android могут скачать приложение в RuStore или с сайта банка, клиенты на iOS - использовать веб-версию, адаптированную для мобильных устройств", - добавили в Сбербанке.
https://ria.ru/20220517/sberbank-1789064901.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сбербанк россии, экономика, санкции в отношении россии
15:48 25.05.2022 (обновлено: 16:02 25.05.2022)
Сбербанк опроверг появившуюся информацию о планах ребрендинга
Сбербанк заявил, что информация о планах ребрендинга не соответствует действительности