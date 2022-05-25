Рейтинг@Mail.ru
Сбербанк опроверг появившуюся информацию о планах ребрендинга - РИА Новости, 25.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220525/sberbank-1790647124.html
Сбербанк опроверг появившуюся информацию о планах ребрендинга
Сбербанк опроверг появившуюся информацию о планах ребрендинга - РИА Новости, 25.05.2022
Сбербанк опроверг появившуюся информацию о планах ребрендинга
Сбербанк опроверг РИА Новости подготовку ребрендинга в связи с санкциями. РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T15:48
2022-05-25T16:02
сбербанк россии
экономика
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/09/1740573956_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_5fb2746cf9c0ef69938f95f4bd0fb8ff.jpg
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Сбербанк опроверг РИА Новости подготовку ребрендинга в связи с санкциями.Ранее в сети появилась информация, что Сбербанк начинает процедуру нового ребрендинга после введения против него санкций Запада, чтобы вернуть свое приложение в маркетплейсы Apple и Google."Информация о планируемом ребрендинге Сбербанка не соответствует действительности", - заявили агентству в пресс-службе кредитной организации. Там отметили, что сейчас банк ищет возможности предоставить своим клиентам привычные сервисы в рамках действующих ограничений со стороны зарубежных магазинов приложений."Сейчас клиенты на платформе Android могут скачать приложение в RuStore или с сайта банка, клиенты на iOS - использовать веб-версию, адаптированную для мобильных устройств", - добавили в Сбербанке.
https://ria.ru/20220517/sberbank-1789064901.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/09/1740573956_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cc793de31d4b1dedd9c801a801588046.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сбербанк россии, экономика, санкции в отношении россии
15:48 25.05.2022 (обновлено: 16:02 25.05.2022)
 
Сбербанк опроверг появившуюся информацию о планах ребрендинга

Сбербанк заявил, что информация о планах ребрендинга не соответствует действительности

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВход в офис Сбербанка
Вход в офис Сбербанка - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Вход в офис Сбербанка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Сбербанк опроверг РИА Новости подготовку ребрендинга в связи с санкциями.
Ранее в сети появилась информация, что Сбербанк начинает процедуру нового ребрендинга после введения против него санкций Запада, чтобы вернуть свое приложение в маркетплейсы Apple и Google.
"Информация о планируемом ребрендинге Сбербанка не соответствует действительности", - заявили агентству в пресс-службе кредитной организации. Там отметили, что сейчас банк ищет возможности предоставить своим клиентам привычные сервисы в рамках действующих ограничений со стороны зарубежных магазинов приложений.
"Сейчас клиенты на платформе Android могут скачать приложение в RuStore или с сайта банка, клиенты на iOS - использовать веб-версию, адаптированную для мобильных устройств", - добавили в Сбербанке.
Логотип Сбера - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
17 мая, 16:22
Три топ-менеджера Сбербанка объявили об уходе
 
Сбербанк РоссииЭкономикаСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала