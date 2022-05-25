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Приложение Сбербанка появилось в RuStore - РИА Новости, 25.05.2022
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Приложение Сбербанка появилось в RuStore
Приложение Сбербанка появилось в RuStore - РИА Новости, 25.05.2022
Приложение Сбербанка появилось в RuStore
Мобильное приложение Сбербанка появилось в новом российском магазине приложений RuStore, оно доступно для пользователей устройств на операционной системе... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T12:33
2022-05-25T12:57
общество
технологии
сбербанк россии
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Мобильное приложение Сбербанка появилось в новом российском магазине приложений RuStore, оно доступно для пользователей устройств на операционной системе Android, говорится в сообщении кредитной организации."Сегодня мобильное приложение "Сбербанк онлайн" появилось в новом российском магазине приложений RuStore. Оно доступно для скачивания пользователям мобильных устройств на платформе Android", - сказано в сообщении.Банк выразил надежду, что взаимодействие с партнерами по созданию отечественного магазина и дистрибьюции в нем приложения банка позволит клиентам быстро и удобно скачивать и обновлять приложение привычным путем.Ранее в среду Минцифры РФ объявило о запуске бета-версии RuStore.Как сообщили в Минцифры, безопасность RuStore обеспечивает "Лаборатория Касперского" и VK. Уже летом в него планируется интегрировать платежную систему, платформу push-уведомлений и запустить рейтинг приложений. До конца года разработчики собираются запустить аналитические и маркетинговые инструменты.
https://ria.ru/20220524/whatsapp-1790363115.html
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Новости
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общество, технологии, сбербанк россии, google android
12:33 25.05.2022 (обновлено: 12:57 25.05.2022)
 
Приложение Сбербанка появилось в RuStore

В Сбербанке сообщили о появлении приложения в RuStore, доступного пользователям Android

© АГН "Москва" / Кирилл ЗыковМобильное приложение Сбербанка
Мобильное приложение Сбербанка - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© АГН "Москва" / Кирилл Зыков
Мобильное приложение Сбербанка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Мобильное приложение Сбербанка появилось в новом российском магазине приложений RuStore, оно доступно для пользователей устройств на операционной системе Android, говорится в сообщении кредитной организации.
"Сегодня мобильное приложение "Сбербанк онлайн" появилось в новом российском магазине приложений RuStore. Оно доступно для скачивания пользователям мобильных устройств на платформе Android", - сказано в сообщении.
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Банк выразил надежду, что взаимодействие с партнерами по созданию отечественного магазина и дистрибьюции в нем приложения банка позволит клиентам быстро и удобно скачивать и обновлять приложение привычным путем.
Ранее в среду Минцифры РФ объявило о запуске бета-версии RuStore.
Как сообщили в Минцифры, безопасность RuStore обеспечивает "Лаборатория Касперского" и VK. Уже летом в него планируется интегрировать платежную систему, платформу push-уведомлений и запустить рейтинг приложений. До конца года разработчики собираются запустить аналитические и маркетинговые инструменты.
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