https://ria.ru/20220525/sberbank-1790596158.html

Приложение Сбербанка появилось в RuStore

Приложение Сбербанка появилось в RuStore - РИА Новости, 25.05.2022

Приложение Сбербанка появилось в RuStore

Мобильное приложение Сбербанка появилось в новом российском магазине приложений RuStore, оно доступно для пользователей устройств на операционной системе... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T12:33

2022-05-25T12:33

2022-05-25T12:57

общество

технологии

сбербанк россии

google android

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Мобильное приложение Сбербанка появилось в новом российском магазине приложений RuStore, оно доступно для пользователей устройств на операционной системе Android, говорится в сообщении кредитной организации."Сегодня мобильное приложение "Сбербанк онлайн" появилось в новом российском магазине приложений RuStore. Оно доступно для скачивания пользователям мобильных устройств на платформе Android", - сказано в сообщении.Банк выразил надежду, что взаимодействие с партнерами по созданию отечественного магазина и дистрибьюции в нем приложения банка позволит клиентам быстро и удобно скачивать и обновлять приложение привычным путем.Ранее в среду Минцифры РФ объявило о запуске бета-версии RuStore.Как сообщили в Минцифры, безопасность RuStore обеспечивает "Лаборатория Касперского" и VK. Уже летом в него планируется интегрировать платежную систему, платформу push-уведомлений и запустить рейтинг приложений. До конца года разработчики собираются запустить аналитические и маркетинговые инструменты.

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общество, технологии, сбербанк россии, google android