https://ria.ru/20220525/sapega-1790617858.html

Приговор россиянке Сапеге в Белоруссии вступил в законную силу

Приговор россиянке Сапеге в Белоруссии вступил в законную силу - РИА Новости, 25.05.2022

Приговор россиянке Сапеге в Белоруссии вступил в законную силу

Приговор Гродненского областного суда в отношении гражданки России Софьи Сапеги, осужденной на шесть лет колонии, вступил в силу, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T14:17

2022-05-25T14:17

2022-05-25T14:28

софия сапега

в мире

россия

белоруссия

задержание основателя telegram-канала nexta

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МИНСК, 25 мая - РИА Новости. Приговор Гродненского областного суда в отношении гражданки России Софьи Сапеги, осужденной на шесть лет колонии, вступил в силу, сообщила пресс-служба Верховного суда Белоруссии."Приговор Гродненского областного суда от 6 мая 2022 года в отношении Сапеги не обжалован и вступил в законную силу", - говорится в сообщении пресс-службы суда в его Telegram-канале.Гродненский областной суд ранее приговорил Сапегу, обвиненную по семи статьям уголовного кодекса Белоруссии, к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Сапега была признана виновной по статьям об умышленных действиях по возбуждению социальной вражды, а также о незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни силовиков, судей, прокурорских работников, чиновников, повлекших вред потерпевшим. Ей будет зачтен срок содержания под стражей и срок домашнего ареста в период досудебного расследования. Также Сапега должна выплатить в пользу потерпевших около 65,76 тысячи долларов, пошлину в доход государства в размере около 2,9 тысячи долларов.

https://ria.ru/20220520/delo-1789649749.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

софия сапега, в мире, россия, белоруссия, задержание основателя telegram-канала nexta