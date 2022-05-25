https://ria.ru/20220525/sapega-1790617858.html
Приговор россиянке Сапеге в Белоруссии вступил в законную силу
Приговор россиянке Сапеге в Белоруссии вступил в законную силу - РИА Новости, 25.05.2022
Приговор россиянке Сапеге в Белоруссии вступил в законную силу
Приговор Гродненского областного суда в отношении гражданки России Софьи Сапеги, осужденной на шесть лет колонии, вступил в силу, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T14:17
2022-05-25T14:17
2022-05-25T14:28
софия сапега
в мире
россия
белоруссия
задержание основателя telegram-канала nexta
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787175487_0:61:1469:887_1920x0_80_0_0_147b0ee89f206774ccb77bc58b5b4028.jpg
МИНСК, 25 мая - РИА Новости. Приговор Гродненского областного суда в отношении гражданки России Софьи Сапеги, осужденной на шесть лет колонии, вступил в силу, сообщила пресс-служба Верховного суда Белоруссии."Приговор Гродненского областного суда от 6 мая 2022 года в отношении Сапеги не обжалован и вступил в законную силу", - говорится в сообщении пресс-службы суда в его Telegram-канале.Гродненский областной суд ранее приговорил Сапегу, обвиненную по семи статьям уголовного кодекса Белоруссии, к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Сапега была признана виновной по статьям об умышленных действиях по возбуждению социальной вражды, а также о незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни силовиков, судей, прокурорских работников, чиновников, повлекших вред потерпевшим. Ей будет зачтен срок содержания под стражей и срок домашнего ареста в период досудебного расследования. Также Сапега должна выплатить в пользу потерпевших около 65,76 тысячи долларов, пошлину в доход государства в размере около 2,9 тысячи долларов.
https://ria.ru/20220520/delo-1789649749.html
россия
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787175487_103:0:1366:947_1920x0_80_0_0_9102bfdd2e8edf838ea1e355670392ed.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
софия сапега, в мире, россия, белоруссия, задержание основателя telegram-канала nexta
14:17 25.05.2022 (обновлено: 14:28 25.05.2022)
Приговор россиянке Сапеге в Белоруссии вступил в законную силу
Приговор россиянке Сапеге в Белоруссии вступил в силу по истечении срока обжалования