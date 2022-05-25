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В Британии расследуют нарушение бизнесменом Авеном санкций, сообщили СМИ - РИА Новости, 25.05.2022
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В Британии расследуют нарушение бизнесменом Авеном санкций, сообщили СМИ
В Британии расследуют нарушение бизнесменом Авеном санкций, сообщили СМИ - РИА Новости, 25.05.2022
В Британии расследуют нарушение бизнесменом Авеном санкций, сообщили СМИ
Расследование относительно возможного нарушения российским бизнесменом Петром Авеном введенных против него санкций проводят в Великобритании, сообщает агентство РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T17:47
2022-05-25T17:47
в мире
петр авен
россия
донбасс
украина
владимир путин
санкции
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Расследование относительно возможного нарушения российским бизнесменом Петром Авеном введенных против него санкций проводят в Великобритании, сообщает агентство&nbsp;Блумберг со ссылкой на информированные источники.Сообщается, что на прошлой неделе правоохранители провели обыск в доме предпринимателя и изъяли 30 тысяч фунтов.По словам источников, расследование намерено проверить переводы Авеном финансов в Британию после начала спецоперации на Украине 24 февраля. Как сообщили источники агентства, часть денег была переведена в компанию, управляющую жилой собственностью бизнесмена, и использована на эксплуатационные расходы. Расследование также изучает, способствовал ли некий британский гражданин, работающий на эту компанию, нарушению санкций.Как уточняет агентство, находясь под санкциями, бизнесмен должен получить специальное разрешение, чтобы тратить средства, однако такое разрешение он не получил.&nbsp;Ожидается, что российский бизнесмен будет опрошен о наличии переводов в Британию и их целей в сентябре.Отмечается, что это первый случай проведения расследования о нарушении санкций Британии с начала спецоперации на Украине.Британия ввела санкции против Петра Авена 15 марта. Санкции предполагают заморозку активов в Британии и запрет на въезд в страну.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, петр авен, россия, донбасс, украина, владимир путин, санкции, санкции в отношении россии, великобритания
17:47 25.05.2022
 
В Британии расследуют нарушение бизнесменом Авеном санкций, сообщили СМИ

Bloomberg: в Британии расследуют возможное нарушение российским бизнесменом Авеном санкций

© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкРоссийский бизнесмен Петр Авен
Российский бизнесмен Петр Авен - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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Российский бизнесмен Петр Авен. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Расследование относительно возможного нарушения российским бизнесменом Петром Авеном введенных против него санкций проводят в Великобритании, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники.
Сообщается, что на прошлой неделе правоохранители провели обыск в доме предпринимателя и изъяли 30 тысяч фунтов.
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По словам источников, расследование намерено проверить переводы Авеном финансов в Британию после начала спецоперации на Украине 24 февраля. Как сообщили источники агентства, часть денег была переведена в компанию, управляющую жилой собственностью бизнесмена, и использована на эксплуатационные расходы. Расследование также изучает, способствовал ли некий британский гражданин, работающий на эту компанию, нарушению санкций.
Как уточняет агентство, находясь под санкциями, бизнесмен должен получить специальное разрешение, чтобы тратить средства, однако такое разрешение он не получил. 
Ожидается, что российский бизнесмен будет опрошен о наличии переводов в Британию и их целей в сентябре.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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