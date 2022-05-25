https://ria.ru/20220525/sanktsii-1790657312.html

Еврокомиссия предложила конфисковывать активы при попытке обойти санкции

Еврокомиссия предложила конфисковывать активы при попытке обойти санкции - РИА Новости, 25.05.2022

Еврокомиссия предложила конфисковывать активы при попытке обойти санкции

Еврокомиссия призывает конфисковать активы при попытке обойти санкции Евросоюза, заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс. РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T16:13

2022-05-25T16:13

2022-05-25T16:13

украина

еврокомиссия

евросоюз

санкции в отношении россии

брюссель

россия

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БРЮССЕЛЬ, 25 мая - РИА Новости. Еврокомиссия призывает конфисковать активы при попытке обойти санкции Евросоюза, заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс."Мы предлагаем разрешать конфискацию активов по судебному решению при попытке обойти санкции", - сказал Рейндерс на пресс-конференции в Брюсселе.По его словам, попавшие под санкции лица имеют значительные возможности и могут пытаться обойти санкции, пользуясь, в частности, различиями в законодательствах государств Евросоюза.После начала российской военной операции на Украине страны Евросоюза последовательно ввели пять пакетов санкций против РФ. Персональные санкции по Украине введены против более тысячи физлиц и 80 организаций. Персональные санкции предусматривают запрет на въезд на территорию стран ЕС и замораживание активов.По данным Еврокомиссии, страны ЕС заморозили активы российских частных лиц и компаний на десять миллиардов евро. По конфискованным средствам пока никаких цифр нет.Рейндерс пояснил, что замороженные активы по-прежнему принадлежат их владельцам и могут быть конфискованы только по судебному решению.В среду Европейская комиссия выступила с инициативами, в рамках которых, в частности, предложила считать нарушение санкционного режима преступлением на уровне Евросоюза. Эти инициативы должны быть утверждены государствами Евросоюза и Европейским парламентом.Однако, как пишут европейские СМИ, традиционно государства-члены Евросоюза скептически относятся к реформам, которые предусматривают внесение изменений в национальный уголовный кодекс. По данным европейского издания Euroactiv, многие эксперты опасаются, что новая европейская директива, напротив, приведет к усложнению ситуации и к более длительным судебным процессам.

https://radiosputnik.ria.ru/20220525/evrokomissiya-1790634366.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220525/sanktsii-1790651661.html

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брюссель

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, еврокомиссия, евросоюз, санкции в отношении россии, брюссель, россия