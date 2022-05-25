https://ria.ru/20220525/rossiya-1790527134.html

Власти Запорожской области объявили о намерении войти в состав России

Власти Запорожской области объявили о намерении войти в состав России - РИА Новости, 25.05.2022

Власти Запорожской области объявили о намерении войти в состав России

Запорожская область возьмет курс на вхождение в состав России, заявил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов. РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T06:35

2022-05-25T06:35

2022-05-25T06:55

специальная военная операция на украине

в мире

запорожская область

херсонская область

россия

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Запорожская область возьмет курс на вхождение в состав России, заявил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.По его словам, регион возьмет курс на интеграцию в качестве полноценного субъекта после полного освобождения области от украинских националистов.Запорожье, подчеркнул Рогов, всегда было передовым регионом Российской империи. Он добавил, что все больше жителей области выступают за сближение с Россией.Бивалютная зонаВ освобожденной части Запорожской области создана бивалютная зона, сообщил также Рогов."Рассчитываться можно как в гривнах, так и рублях. Все пособия будут выплачиваться в рублях. Приход рубля существенно оживил экономику области", - сказал он.Кроме того, по словам Рогова, в регион зашел Международный расчетный банк. "Уже налажено программное обеспечение. Открываются расчетные счета государственных предприятий и юридических лиц. В ближайшие дни банк начнет обслуживать и физических лиц", - подчеркнул чиновник.Планы Херсонской областиО планах вхождения в состав России ранее РИА Новости заявил и замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.Херсонская область не планирует быть отдельной независимой республикой, отметил он. "Наша основная задача – быть субъектом в составе Российской Федерации", - подчеркнул Стремоусов.При этом чиновник отметил, что в регионе не будут спешить с референдумом по самоопределению.Российские военные взяли Херсонскую область под контроль в середине марта. Власти региона уже не раз говорили о вхождении региона в состав России. Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, этот вопрос должны решить сами жители области, причем он должен быть четко выверен, иметь юридическое обоснование и быть легитимным, как в случае с Крымом.Специальная военная операцияРоссия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и "существенно снизили боевой потенциал Украины". Главной целью операции в российском оборонном ведомстве назвали освобождение Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.Глава МИД Сергей Лавров 19 апреля объявил о начале следующей фазы спецоперации.

https://ria.ru/20220524/donbass-1790359468.html

https://ria.ru/20220525/knigi-1790526199.html

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