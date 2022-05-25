https://ria.ru/20220525/reteyler-1790549769.html

Ретейлер Marks & Spencer уходит из России

Ретейлер Marks & Spencer уходит из России - РИА Новости, 25.05.2022

Ретейлер Marks & Spencer уходит из России

Британский ретейлер Marks & Spencer (M&S) принял решение покинуть российский рынок из-за пограничных проблем с Евросоюзом и прекращения поставок, говорится в... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T10:17

2022-05-25T10:17

2022-05-25T10:57

россия

экономика

украина

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Британский ретейлер Marks & Spencer (M&S) принял решение покинуть российский рынок из-за пограничных проблем с Евросоюзом и прекращения поставок, говорится в пресс-релизе компании.В начале марта M&S объявил о приостановке поставок в Россию из-за спецоперации России на Украине.Компания была основана в 1884 году. Она представляет разнообразный набор товаров, в том числе продукты питания и одежду. Штаб-квартира находится в Лондоне.Западные страны усилили санкционное давление на Москву после начала военной операции по освобождению Донбасса. Ограничительные меры прежде всего затронули банковский сектор и сферу высокотехнологичной продукции. Многие бренды заявили о прекращении деятельности в России. В Кремле происходящее назвали экономической войной, но подчеркнули готовность к такому развитию событий.

россия

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, экономика, украина