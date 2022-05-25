https://ria.ru/20220525/reteyler-1790549769.html
Ретейлер Marks & Spencer уходит из России
Ретейлер Marks & Spencer уходит из России - РИА Новости, 25.05.2022
Ретейлер Marks & Spencer уходит из России
Британский ретейлер Marks & Spencer (M&S) принял решение покинуть российский рынок из-за пограничных проблем с Евросоюзом и прекращения поставок, говорится в... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T10:17
2022-05-25T10:17
2022-05-25T10:57
россия
экономика
украина
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Британский ретейлер Marks & Spencer (M&S) принял решение покинуть российский рынок из-за пограничных проблем с Евросоюзом и прекращения поставок, говорится в пресс-релизе компании.В начале марта M&S объявил о приостановке поставок в Россию из-за спецоперации России на Украине.Компания была основана в 1884 году. Она представляет разнообразный набор товаров, в том числе продукты питания и одежду. Штаб-квартира находится в Лондоне.Западные страны усилили санкционное давление на Москву после начала военной операции по освобождению Донбасса. Ограничительные меры прежде всего затронули банковский сектор и сферу высокотехнологичной продукции. Многие бренды заявили о прекращении деятельности в России. В Кремле происходящее назвали экономической войной, но подчеркнули готовность к такому развитию событий.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, экономика, украина
10:17 25.05.2022 (обновлено: 10:57 25.05.2022)
Ретейлер Marks & Spencer уходит из России
Британский ретейлер Marks & Spencer полностью уходит с российского рынка
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости.
Британский ретейлер Marks & Spencer (M&S) принял решение покинуть российский рынок из-за пограничных проблем с Евросоюзом и прекращения поставок, говорится в пресс-релизе
компании.
"Впоследствии мы приняли решение полностью выйти из нашей российской франшизы и признали расходы в размере 31 миллионов фунтов стерлингов в качестве расходов на выход из России и сбои в работе на Украине", — сообщил ретейлер.
В начале марта M&S объявил о приостановке поставок в Россию из-за спецоперации России на Украине.
Компания была основана в 1884 году. Она представляет разнообразный набор товаров, в том числе продукты питания и одежду. Штаб-квартира находится в Лондоне.
Западные страны усилили санкционное давление на Москву после начала военной операции по освобождению Донбасса. Ограничительные меры прежде всего затронули банковский сектор и сферу высокотехнологичной продукции. Многие бренды заявили о прекращении деятельности в России. В Кремле происходящее назвали экономической войной, но подчеркнули готовность к такому развитию событий.