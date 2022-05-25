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Застреливший друга ребенок оказался сыном депутата горсовета Лесосибирска

Застреливший друга ребенок оказался сыном депутата горсовета Лесосибирска - РИА Новости, 25.05.2022

Застреливший друга ребенок оказался сыном депутата горсовета Лесосибирска

Ребенок, застреливший десятилетнего приятеля из карабина в Красноярском крае, оказался сыном депутата местного горсовета, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T14:25

2022-05-25T14:25

2022-05-25T14:38

красноярский край

происшествия

лесосибирск

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОЯРСК, 25 мая - РИА Новости. Ребенок, застреливший десятилетнего приятеля из карабина в Красноярском крае, оказался сыном депутата местного горсовета, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.По данным прокуратуры региона, накануне 10-летний ребенок, живущий с родителями в поселке Стрелка города Лесосибирска, достал из сейфа карабин, чтобы показать сверстнику. В какой-то момент мальчик случайно нажал на курок и выстрелил другу в живот – тот погиб на месте."Стрелявший – сын депутата горсовета Лесосибирска", - сказал собеседник агентства.В региональном главке СК РФ ранее сообщили о возбуждении уголовного дела по факту гибели ребенка в результате неосторожного обращения с оружием.По закону, привлекать к уголовной ответственности в России можно с 16 лет, по ряду тяжких статей – с 14, в том числе об убийстве. В случае с 10-летним ребенком ответственность может грозит его родителям в связи с тем, что он в принципе имел доступ к оружию.

https://ria.ru/20220511/ubiystvo-1787962725.html

красноярский край

лесосибирск

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красноярский край, происшествия, лесосибирск, следственный комитет россии (ск рф)