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Застреливший друга ребенок оказался сыном депутата горсовета Лесосибирска - РИА Новости, 25.05.2022
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Застреливший друга ребенок оказался сыном депутата горсовета Лесосибирска
Застреливший друга ребенок оказался сыном депутата горсовета Лесосибирска - РИА Новости, 25.05.2022
Застреливший друга ребенок оказался сыном депутата горсовета Лесосибирска
Ребенок, застреливший десятилетнего приятеля из карабина в Красноярском крае, оказался сыном депутата местного горсовета, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T14:25
2022-05-25T14:38
красноярский край
происшествия
лесосибирск
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОЯРСК, 25 мая - РИА Новости. Ребенок, застреливший десятилетнего приятеля из карабина в Красноярском крае, оказался сыном депутата местного горсовета, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.По данным прокуратуры региона, накануне 10-летний ребенок, живущий с родителями в поселке Стрелка города Лесосибирска, достал из сейфа карабин, чтобы показать сверстнику. В какой-то момент мальчик случайно нажал на курок и выстрелил другу в живот – тот погиб на месте."Стрелявший – сын депутата горсовета Лесосибирска", - сказал собеседник агентства.В региональном главке СК РФ ранее сообщили о возбуждении уголовного дела по факту гибели ребенка в результате неосторожного обращения с оружием.По закону, привлекать к уголовной ответственности в России можно с 16 лет, по ряду тяжких статей – с 14, в том числе об убийстве. В случае с 10-летним ребенком ответственность может грозит его родителям в связи с тем, что он в принципе имел доступ к оружию.
https://ria.ru/20220511/ubiystvo-1787962725.html
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красноярский край, происшествия, лесосибирск, следственный комитет россии (ск рф)
14:25 25.05.2022 (обновлено: 14:38 25.05.2022)
 
Застреливший друга ребенок оказался сыном депутата горсовета Лесосибирска

Застреливший друга ребенок оказался сыном депутата горсовета Лесосибирска

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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КРАСНОЯРСК, 25 мая - РИА Новости. Ребенок, застреливший десятилетнего приятеля из карабина в Красноярском крае, оказался сыном депутата местного горсовета, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
По данным прокуратуры региона, накануне 10-летний ребенок, живущий с родителями в поселке Стрелка города Лесосибирска, достал из сейфа карабин, чтобы показать сверстнику. В какой-то момент мальчик случайно нажал на курок и выстрелил другу в живот – тот погиб на месте.
"Стрелявший – сын депутата горсовета Лесосибирска", - сказал собеседник агентства.
В региональном главке СК РФ ранее сообщили о возбуждении уголовного дела по факту гибели ребенка в результате неосторожного обращения с оружием.
По закону, привлекать к уголовной ответственности в России можно с 16 лет, по ряду тяжких статей – с 14, в том числе об убийстве. В случае с 10-летним ребенком ответственность может грозит его родителям в связи с тем, что он в принципе имел доступ к оружию.
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Красноярский крайПроисшествияЛесосибирскСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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