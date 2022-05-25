09:49 25.05.2022 (обновлено: 09:50 25.05.2022)
НТЦ Югры пополнит потенциал России инновационными разработками
Научно-технологический центр Югры пополнит потенциал России инновационными разработками
Сургут. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мая – РИА Новости. Научно-технологический центр "Юнити Парк" (НТЦ) в Сургуте пополнит потенциал России новыми инновационными разработками и сформирует кадровый потенциал в научно-исследовательской деятельности, заявил журналистам заместитель губернатора Ханты-Мансийского округа - Югры Владислав Нигматулин.
Научно-технологический центр, который расположится в Сургуте, – инфраструктурный проект, направленный на создание инновационной экосистемы высшего образования, науки и технологического предпринимательства.
"В прошлом году мы начали разговор с министерством экономики РФ. Мы говорили о том, какую часть, кроме традиционной энергетической и промышленного потенциала в стране, может еще занять Югра на карте России, на карте мира. Мы предполагаем вместе с коллегами федеральными о том, что кроме традиционного энергетического вклада мы еще можем пополнить потенциал страны новыми научными разработками, новыми инновационными разработками, новыми качественными молодыми людьми, которые будут работать на благо страны", - сказал Нигматулин.
По его словам, правительство региона подошло к этому проекту с точки зрения многоплановости и многоуровневости, был изучен опыт развития подобных центров в мире и в стране. В настоящее время для возведения Центра готовы площадка, проект, концепция и поддержка федеральных экспертов и институтов, подчеркнул замглавы Югры. Технопарком "Сколково" разработаны концепция и модели создания проекта, которыми определены инновационные образовательные и научные направления деятельности, такие как технологии повышения эффективности добычи нефти, цифровая трансформация, в том числе нефтегазового сектора, генетика и персонализированная медицина, технологии Севера.
"Мы предполагаем, что каждое направление, которое мы будем брать, мы будем делать только с точки зрения интеграции с федеральными, мировыми игроками и с нашими крупными инвестиционными партнерами – Роснефть, Сургутнефтегаз, Газпром, если мы говорим про нефтяное направление. Очень активно фармкомпании заинтересовались возможностью посмотреть расположение у нас как производственные площадки, так и разработки лекарств на нашей базе", - добавил Нигматулин.
На 69,3 гектарах территории Научно-технологического центра в Сургуте планируется создать университет, студенческие общежития, жилье для сотрудников НТЦ, спортивный центр, центр развития талантов, научно-исследовательский парк, научно-технологические центры компаний, университетскую и общеобразовательную школы, детские сады, дом детского творчества, медицинскую клинику, конгрессно-выставочный центр, гостиницу, центр обработки данных, многофункциональный офисный центр и Центр высоких биомедицинских технологий. Общая расчетная стоимость строительства объектов НТЦ составила порядка 90 миллиардов рублей.
По словам Нигматулина, к 2031 году власти рассчитывают получить первые инвестиционные результаты и первые проекты, которые выйдут на федеральный и международный уровень.