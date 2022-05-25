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Путин посетит в Москве раненых участников спецоперации на Украине - РИА Новости, 25.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220525/ranenye-1790592339.html
Путин посетит в Москве раненых участников спецоперации на Украине
Путин посетит в Москве раненых участников спецоперации на Украине - РИА Новости, 25.05.2022
Путин посетит в Москве раненых участников спецоперации на Украине
Владимир Путин сегодня приедет в один из московских военных госпиталей, где проходят лечение раненые участники спецоперации на Украине, сообщил журналистам... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T12:22
2022-05-25T12:37
специальная военная операция на украине
в мире
здоровье - общество
москва
россия
владимир путин
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Владимир Путин сегодня приедет в один из московских военных госпиталей, где проходят лечение раненые участники спецоперации на Украине, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Посетит их, пообщается с ними. Раньше так бывало неоднократно, как вы помните", — сказал он.Песков добавил, что глава государства "постоянно интересуется и держит под контролем условия, в которых оказывается помощь российским военнослужащим". В этот раз, как заметил представитель Кремля, "график позволил съездить лично".Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, армия уже выполнила основную задачу первого этапа — снизила боевой потенциал Украины. Главной задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, здоровье - общество, москва, россия, владимир путин, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
12:22 25.05.2022 (обновлено: 12:37 25.05.2022)
 
Путин посетит в Москве раненых участников спецоперации на Украине

Путин посетит в московском военном госпитале раненых участников спецоперации на Украине

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Владимир Путин сегодня приедет в один из московских военных госпиталей, где проходят лечение раненые участники спецоперации на Украине, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Посетит их, пообщается с ними. Раньше так бывало неоднократно, как вы помните", — сказал он.
Песков добавил, что глава государства "постоянно интересуется и держит под контролем условия, в которых оказывается помощь российским военнослужащим".
В этот раз, как заметил представитель Кремля, "график позволил съездить лично".
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, армия уже выполнила основную задачу первого этапа — снизила боевой потенциал Украины. Главной задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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