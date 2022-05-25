https://ria.ru/20220525/ranenye-1790592339.html
Путин посетит в Москве раненых участников спецоперации на Украине
Путин посетит в Москве раненых участников спецоперации на Украине - РИА Новости, 25.05.2022
Путин посетит в Москве раненых участников спецоперации на Украине
Владимир Путин сегодня приедет в один из московских военных госпиталей, где проходят лечение раненые участники спецоперации на Украине, сообщил журналистам... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T12:22
2022-05-25T12:22
2022-05-25T12:37
специальная военная операция на украине
в мире
здоровье - общество
москва
россия
владимир путин
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Владимир Путин сегодня приедет в один из московских военных госпиталей, где проходят лечение раненые участники спецоперации на Украине, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Посетит их, пообщается с ними. Раньше так бывало неоднократно, как вы помните", — сказал он.Песков добавил, что глава государства "постоянно интересуется и держит под контролем условия, в которых оказывается помощь российским военнослужащим". В этот раз, как заметил представитель Кремля, "график позволил съездить лично".Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, армия уже выполнила основную задачу первого этапа — снизила боевой потенциал Украины. Главной задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, здоровье - общество, москва, россия, владимир путин, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
12:22 25.05.2022 (обновлено: 12:37 25.05.2022)
Путин посетит в Москве раненых участников спецоперации на Украине
Путин посетит в московском военном госпитале раненых участников спецоперации на Украине
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Владимир Путин сегодня приедет в один из московских военных госпиталей, где проходят лечение раненые участники спецоперации на Украине, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Посетит их, пообщается с ними. Раньше так бывало неоднократно, как вы помните", — сказал он.
Песков добавил, что глава государства "постоянно интересуется и держит под контролем условия, в которых оказывается помощь российским военнослужащим".
В этот раз, как заметил представитель Кремля, "график позволил съездить лично".
Россия
с 24 февраля проводит военную операцию на Украине
. Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, армия уже выполнила основную задачу первого этапа — снизила боевой потенциал Украины. Главной задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса
.