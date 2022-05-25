https://ria.ru/20220525/raketa-1790518140.html

СМИ: КНДР запустила еще одну баллистическую ракету в сторону Японского моря

СМИ: КНДР запустила еще одну баллистическую ракету в сторону Японского моря - РИА Новости, 25.05.2022

СМИ: КНДР запустила еще одну баллистическую ракету в сторону Японского моря

КНДР совершила еще один пуск неустановленной баллистической ракеты в сторону Японского моря, передает южнокорейское агентство Ренхап. РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T00:59

2022-05-25T00:59

2022-05-25T01:13

в мире

кндр (северная корея)

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. КНДР совершила еще один пуск неустановленной баллистической ракеты в сторону Японского моря, передает южнокорейское агентство Ренхап.Ранее в среду агентство со ссылкой на южнокорейских военных сообщило о пуске баллистической ракеты."В среду Северная Корея запустила две неустановленных баллистических ракеты в восточном направлении, заявили военные Южной Кореи", - передает агентство.Пхеньян с начала года провел уже 16 испытаний вооружений, включая пуски МБР, баллистической ракеты для подводных лодок (БРПЛ), систем для космического спутника и новой тактической системы для ядерного оружия.

https://ria.ru/20220519/koreya-1789479716.html

кндр (северная корея)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, кндр (северная корея)