https://ria.ru/20220525/rabotniki-1790720256.html

Работникам закрытого завода Jabil предложены места на новом IT-производстве

Работникам закрытого завода Jabil предложены места на новом IT-производстве - РИА Новости, 25.05.2022

Работникам закрытого завода Jabil предложены места на новом IT-производстве

Сотрудникам закрытого завода американской корпорации Jabil в Тверской области предложены рабочие места на создаваемом производстве отечественного... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T19:51

2022-05-25T19:51

2022-05-25T19:51

тверь

экономика

технологии

тверская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790720956_0:278:3072:2005_1920x0_80_0_0_c3ab560eaad70c348a6dfbc7b2b8775b.jpg

РЯЗАНЬ, 25 мая — РИА Новости. Сотрудникам закрытого завода американской корпорации Jabil в Тверской области предложены рабочие места на создаваемом производстве отечественного IT-производителя ГК "Аквариус", сообщили РИА Новости в правительстве региона.Ранее стало известно, что корпорация Jabil прекратила работу на предприятии в Тверской области, уведомив об этом около 90 сотрудников. Производство работало в Тверской области с 2009 года, выпуская потребительскую электронику, телекоммуникационное и сетевое оборудование, POS терминалы, промышленное оборудование.Уточняется, что те сотрудники, которые уже уволились из Jabil и приняли решение о переходе в "Аквариус", начали проходить обучение. При этом отмечается, что "Аквариус" расположит "производство, в том числе, на базе завода Jabil, но производственные мощности будут значительно увеличены".В марте этого года власти Тверской области сообщили, что ГК "Аквариус" планирует в ближайшие месяцы запустить новое производство в Твери, общий объем инвестиций составит порядка 5 миллиардов рублей. На первоначальном этапе будет создано более 500 новых рабочих мест, в перспективе с открытием новых линий – до 1500. На новом заводе будет выпускаться оборудование из существующего продуктового портфеля "Аквариуса": серверы, системы хранения данных, персональные компьютеры, ноутбуки, планшеты, моноблоки, карманные персональные компьютеры, принтеры. На площадке будет развернуто производство, включающее в себя участки конвейерной сборки, роботизированные линии сборки оборудования, а также автоматические линии сборки и монтажа печатных плат.

https://ria.ru/20220413/matvienko-1783285401.html

https://ria.ru/20220419/henkel-1784351646.html

тверь

тверская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

тверь, экономика, технологии, тверская область