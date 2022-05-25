https://ria.ru/20220525/rabotniki-1790720256.html
Работникам закрытого завода Jabil предложены места на новом IT-производстве
Работникам закрытого завода Jabil предложены места на новом IT-производстве - РИА Новости, 25.05.2022
Работникам закрытого завода Jabil предложены места на новом IT-производстве
Сотрудникам закрытого завода американской корпорации Jabil в Тверской области предложены рабочие места на создаваемом производстве отечественного... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T19:51
2022-05-25T19:51
2022-05-25T19:51
тверь
экономика
технологии
тверская область
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РЯЗАНЬ, 25 мая — РИА Новости. Сотрудникам закрытого завода американской корпорации Jabil в Тверской области предложены рабочие места на создаваемом производстве отечественного IT-производителя ГК "Аквариус", сообщили РИА Новости в правительстве региона.Ранее стало известно, что корпорация Jabil прекратила работу на предприятии в Тверской области, уведомив об этом около 90 сотрудников. Производство работало в Тверской области с 2009 года, выпуская потребительскую электронику, телекоммуникационное и сетевое оборудование, POS терминалы, промышленное оборудование.Уточняется, что те сотрудники, которые уже уволились из Jabil и приняли решение о переходе в "Аквариус", начали проходить обучение. При этом отмечается, что "Аквариус" расположит "производство, в том числе, на базе завода Jabil, но производственные мощности будут значительно увеличены".В марте этого года власти Тверской области сообщили, что ГК "Аквариус" планирует в ближайшие месяцы запустить новое производство в Твери, общий объем инвестиций составит порядка 5 миллиардов рублей. На первоначальном этапе будет создано более 500 новых рабочих мест, в перспективе с открытием новых линий – до 1500. На новом заводе будет выпускаться оборудование из существующего продуктового портфеля "Аквариуса": серверы, системы хранения данных, персональные компьютеры, ноутбуки, планшеты, моноблоки, карманные персональные компьютеры, принтеры. На площадке будет развернуто производство, включающее в себя участки конвейерной сборки, роботизированные линии сборки оборудования, а также автоматические линии сборки и монтажа печатных плат.
https://ria.ru/20220413/matvienko-1783285401.html
https://ria.ru/20220419/henkel-1784351646.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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тверь, экономика, технологии, тверская область
РЯЗАНЬ, 25 мая — РИА Новости. Сотрудникам закрытого завода американской корпорации Jabil в Тверской области предложены рабочие места на создаваемом производстве отечественного IT-производителя ГК "Аквариус", сообщили РИА Новости в правительстве региона.
Ранее стало известно, что корпорация Jabil прекратила работу на предприятии в Тверской области, уведомив об этом около 90 сотрудников. Производство работало в Тверской области с 2009 года, выпуская потребительскую электронику, телекоммуникационное и сетевое оборудование, POS терминалы, промышленное оборудование.
"По информации министерства экономического развития Тверской области, всем сотрудникам завода по сборке электроники компании Jabil предложены рабочие места в соответствии с их квалификацией на новом производстве, которое создается в Тверской области при поддержке правительства региона крупнейшим отечественным ИТ-производителем – ГК "Аквариус", - говорится в комментарии.
Уточняется, что те сотрудники, которые уже уволились из Jabil и приняли решение о переходе в "Аквариус", начали проходить обучение. При этом отмечается, что "Аквариус" расположит "производство, в том числе, на базе завода Jabil, но производственные мощности будут значительно увеличены".
В марте этого года власти Тверской области сообщили, что ГК "Аквариус" планирует в ближайшие месяцы запустить новое производство в Твери
, общий объем инвестиций составит порядка 5 миллиардов рублей. На первоначальном этапе будет создано более 500 новых рабочих мест, в перспективе с открытием новых линий – до 1500. На новом заводе будет выпускаться оборудование из существующего продуктового портфеля "Аквариуса": серверы, системы хранения данных, персональные компьютеры, ноутбуки, планшеты, моноблоки, карманные персональные компьютеры, принтеры. На площадке будет развернуто производство, включающее в себя участки конвейерной сборки, роботизированные линии сборки оборудования, а также автоматические линии сборки и монтажа печатных плат.