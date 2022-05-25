https://ria.ru/20220525/pvo-1790570022.html

Российские средства ПВО сбили украинский Ми-8 в Николаевской области

Российские средства ПВО сбили украинский Ми-8 в Николаевской области - РИА Новости, 25.05.2022

Российские средства ПВО сбили украинский Ми-8 в Николаевской области

Российские комплексы ПВО за сутки сбили 11 украинских дронов и 1 вертолёт Ми-8, заявил в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T11:17

2022-05-25T11:17

2022-05-25T11:32

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Российские комплексы ПВО за сутки сбили 11 украинских дронов и 1 вертолёт Ми-8, заявил в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Российскими средствами противовоздушной обороны над населенным пунктом Бармашово Николаевской области сбит один вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины. Также сбиты в воздухе 11 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах: острова Змеиный, населенных пунктов Глубокое, Першотравневое, Большие Проходы Харьковской области, Верхнеторецкое, Ставки, Терны, в том числе один "Байрактар ТБ-2" в районе Шандриголово Донецкой народной республики", - сказал он.

https://ria.ru/20220525/bayraktar-1790522858.html

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Кирилл Волков

ситуация в днр и лнр, в мире, украина, ми-8 амтш, николаевская область, россия