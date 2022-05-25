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Российские средства ПВО сбили украинский Ми-8 в Николаевской области - РИА Новости, 25.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220525/pvo-1790570022.html
Российские средства ПВО сбили украинский Ми-8 в Николаевской области
Российские средства ПВО сбили украинский Ми-8 в Николаевской области - РИА Новости, 25.05.2022
Российские средства ПВО сбили украинский Ми-8 в Николаевской области
Российские комплексы ПВО за сутки сбили 11 украинских дронов и 1 вертолёт Ми-8, заявил в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T11:17
2022-05-25T11:32
специальная военная операция на украине
ситуация в днр и лнр
в мире
украина
ми-8 амтш
николаевская область
россия
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Российские комплексы ПВО за сутки сбили 11 украинских дронов и 1 вертолёт Ми-8, заявил в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Российскими средствами противовоздушной обороны над населенным пунктом Бармашово Николаевской области сбит один вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины. Также сбиты в воздухе 11 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах: острова Змеиный, населенных пунктов Глубокое, Першотравневое, Большие Проходы Харьковской области, Верхнеторецкое, Ставки, Терны, в том числе один "Байрактар ТБ-2" в районе Шандриголово Донецкой народной республики", - сказал он.
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украина
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ситуация в днр и лнр, в мире, украина, ми-8 амтш, николаевская область, россия
11:17 25.05.2022 (обновлено: 11:32 25.05.2022)
 
Российские средства ПВО сбили украинский Ми-8 в Николаевской области

Минобороны: российские средства ПВО сбили украинский Ми-8 в Николаевской области

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВертолет Ми-8МТ ВВС Украины
Вертолет Ми-8МТ ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Вертолет Ми-8МТ ВВС Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Российские комплексы ПВО за сутки сбили 11 украинских дронов и 1 вертолёт Ми-8, заявил в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Российскими средствами противовоздушной обороны над населенным пунктом Бармашово Николаевской области сбит один вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины. Также сбиты в воздухе 11 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах: острова Змеиный, населенных пунктов Глубокое, Першотравневое, Большие Проходы Харьковской области, Верхнеторецкое, Ставки, Терны, в том числе один "Байрактар ТБ-2" в районе Шандриголово Донецкой народной республики", - сказал он.
Один из сбитых беспилотников Байрактар - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
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