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Российские средства ПВО сбили украинский Ми-8 в Николаевской области
Российские средства ПВО сбили украинский Ми-8 в Николаевской области - РИА Новости, 25.05.2022
Российские средства ПВО сбили украинский Ми-8 в Николаевской области
Российские комплексы ПВО за сутки сбили 11 украинских дронов и 1 вертолёт Ми-8, заявил в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T11:17
2022-05-25T11:17
2022-05-25T11:32
специальная военная операция на украине
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николаевская область
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Российские комплексы ПВО за сутки сбили 11 украинских дронов и 1 вертолёт Ми-8, заявил в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Российскими средствами противовоздушной обороны над населенным пунктом Бармашово Николаевской области сбит один вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины. Также сбиты в воздухе 11 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах: острова Змеиный, населенных пунктов Глубокое, Першотравневое, Большие Проходы Харьковской области, Верхнеторецкое, Ставки, Терны, в том числе один "Байрактар ТБ-2" в районе Шандриголово Донецкой народной республики", - сказал он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, в мире, украина, ми-8 амтш, николаевская область, россия
11:17 25.05.2022 (обновлено: 11:32 25.05.2022)
Российские средства ПВО сбили украинский Ми-8 в Николаевской области
Минобороны: российские средства ПВО сбили украинский Ми-8 в Николаевской области