https://ria.ru/20220525/putin-1790635103.html

Путин выступит на заседании Высшего Евразийского экономического совета

Путин выступит на заседании Высшего Евразийского экономического совета - РИА Новости, 25.05.2022

Путин выступит на заседании Высшего Евразийского экономического совета

Президент России Владимир Путин 27 мая дистанционно выступит на заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое пройдет под председательством... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T15:16

2022-05-25T15:16

2022-05-25T15:16

экономика

владимир путин

евразийский экономический союз

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 27 мая дистанционно выступит на заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое пройдет под председательством Киргизии, сообщает пресс-служба Кремля.Отмечается, что 26 мая Путин дистанционно выступит на пленарной сессии первого Евразийского экономического форума на тему "Евразийская экономическая интеграция в эпоху глобальных изменений. Новые возможности инвестиционной активности"."Двадцать седьмого мая Владимир Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое пройдет под председательством Киргизии в формате видеоконференции", - говорится в сообщении.Отмечается, что будут рассмотрены актуальные аспекты деятельности Евразийского экономического союза, включая стратегические направления развития интеграции до 2025 года. Кроме того, на заседании предстоит утвердить ориентиры макроэкономической политики государств-членов Союза на 2022-2023 годы. Также имеется в виду обсудить вопросы развития торгово-экономического сотрудничества ЕАЭС с внешними партнерами.

https://ria.ru/20220513/zapad-1788264219.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, владимир путин, евразийский экономический союз