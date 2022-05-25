https://ria.ru/20220525/putin-1790635103.html
Путин выступит на заседании Высшего Евразийского экономического совета
Путин выступит на заседании Высшего Евразийского экономического совета - РИА Новости, 25.05.2022
Путин выступит на заседании Высшего Евразийского экономического совета
Президент России Владимир Путин 27 мая дистанционно выступит на заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое пройдет под председательством... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T15:16
2022-05-25T15:16
2022-05-25T15:16
экономика
владимир путин
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 27 мая дистанционно выступит на заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое пройдет под председательством Киргизии, сообщает пресс-служба Кремля.Отмечается, что 26 мая Путин дистанционно выступит на пленарной сессии первого Евразийского экономического форума на тему "Евразийская экономическая интеграция в эпоху глобальных изменений. Новые возможности инвестиционной активности"."Двадцать седьмого мая Владимир Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое пройдет под председательством Киргизии в формате видеоконференции", - говорится в сообщении.Отмечается, что будут рассмотрены актуальные аспекты деятельности Евразийского экономического союза, включая стратегические направления развития интеграции до 2025 года. Кроме того, на заседании предстоит утвердить ориентиры макроэкономической политики государств-членов Союза на 2022-2023 годы. Также имеется в виду обсудить вопросы развития торгово-экономического сотрудничества ЕАЭС с внешними партнерами.
https://ria.ru/20220513/zapad-1788264219.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин, евразийский экономический союз
Путин выступит на заседании Высшего Евразийского экономического совета
Президент Путин выступит на заседании Высшего Евразийского экономического совета 27 мая