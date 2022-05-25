https://ria.ru/20220525/psb-1790564904.html

ПСБ перевел систему учета операций на финрынках на отечественную платформу

ПСБ перевел систему учета операций на финрынках на отечественную платформу - РИА Новости, 25.05.2022

ПСБ перевел систему учета операций на финрынках на отечественную платформу

ПСБ в рамках реализации комплексного плана повышения независимости от импортного программного обеспечения перевел систему учета собственных операций на... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T11:02

2022-05-25T11:02

2022-05-25T11:02

новости компаний - экономика

псб (банк псб)

россия

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МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. ПСБ в рамках реализации комплексного плана повышения независимости от импортного программного обеспечения перевел систему учета собственных операций на финансовых рынках на платформу, входящую в единый реестр российских программ, сообщает пресс-служба банка. "Решения в составе платформы позволяют осуществлять банковские операции с ценными бумагами и производственными финансовыми инструментами (ПФИ) на фондовом и срочном рынках с учетом текущих требований регулятора и современных стандартов безопасности", - говорится в сообщении.В пресс-службе отметили, что перевод системы учета собственных операций на новую платформу отечественного разработчика позволила увеличить количество ежедневно проводимых в автоматическом режиме собственных сделок – до 10 тысяч с ценными бумагами и до 100 тысяч с ПФИ. Также новая платформа повысит производительность операционной системы, обеспечит значительную экономию трудовых ресурсов, расширит возможности банка по внедрению новых продуктов и привлечению новых клиентов. К апрелю 2023 года ПСБ планирует перевести на эту платформу учет брокерских операций и депозитария, а также функционал собственных операций в части векселей и эмиссии собственных облигаций и налогового учета."ПСБ продолжает активное внедрение отечественного программного обеспечения, способного бесперебойно поддерживать бизнес-процессы, оптимизировать и ускорять обработку технологических операций при сокращении временных и трудозатрат. Каждый шаг в этом направлении повышает независимость ПСБ от импортных платформ и решений, что в том числе дает надежную базу для стабильной работы банка в текущих условиях – мы продолжаем предоставлять клиентам качественные, безопасные, передовые услуги", – сказал старший вице-президент - руководитель блока информационных технологий Никита Шамрай.

https://ria.ru/20220518/psb-1789192264.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости компаний - экономика, псб (банк псб), россия