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ПСБ перевел систему учета операций на финрынках на отечественную платформу - РИА Новости, 25.05.2022
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ПСБ перевел систему учета операций на финрынках на отечественную платформу
ПСБ перевел систему учета операций на финрынках на отечественную платформу - РИА Новости, 25.05.2022
ПСБ перевел систему учета операций на финрынках на отечественную платформу
ПСБ в рамках реализации комплексного плана повышения независимости от импортного программного обеспечения перевел систему учета собственных операций на... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T11:02
2022-05-25T11:02
новости компаний - экономика
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россия
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МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. ПСБ в рамках реализации комплексного плана повышения независимости от импортного программного обеспечения перевел систему учета собственных операций на финансовых рынках на платформу, входящую в единый реестр российских программ, сообщает пресс-служба банка. "Решения в составе платформы позволяют осуществлять банковские операции с ценными бумагами и производственными финансовыми инструментами (ПФИ) на фондовом и срочном рынках с учетом текущих требований регулятора и современных стандартов безопасности", - говорится в сообщении.В пресс-службе отметили, что перевод системы учета собственных операций на новую платформу отечественного разработчика позволила увеличить количество ежедневно проводимых в автоматическом режиме собственных сделок – до 10 тысяч с ценными бумагами и до 100 тысяч с ПФИ. Также новая платформа повысит производительность операционной системы, обеспечит значительную экономию трудовых ресурсов, расширит возможности банка по внедрению новых продуктов и привлечению новых клиентов. К апрелю 2023 года ПСБ планирует перевести на эту платформу учет брокерских операций и депозитария, а также функционал собственных операций в части векселей и эмиссии собственных облигаций и налогового учета."ПСБ продолжает активное внедрение отечественного программного обеспечения, способного бесперебойно поддерживать бизнес-процессы, оптимизировать и ускорять обработку технологических операций при сокращении временных и трудозатрат. Каждый шаг в этом направлении повышает независимость ПСБ от импортных платформ и решений, что в том числе дает надежную базу для стабильной работы банка в текущих условиях – мы продолжаем предоставлять клиентам качественные, безопасные, передовые услуги", – сказал старший вице-президент - руководитель блока информационных технологий Никита Шамрай.
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новости компаний - экономика, псб (банк псб), россия
11:02 25.05.2022
 

ПСБ перевел систему учета операций на финрынках на отечественную платформу

© Предоставлено ПСБПСБ
ПСБ
© Предоставлено ПСБ
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МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. ПСБ в рамках реализации комплексного плана повышения независимости от импортного программного обеспечения перевел систему учета собственных операций на финансовых рынках на платформу, входящую в единый реестр российских программ, сообщает пресс-служба банка.
"Решения в составе платформы позволяют осуществлять банковские операции с ценными бумагами и производственными финансовыми инструментами (ПФИ) на фондовом и срочном рынках с учетом текущих требований регулятора и современных стандартов безопасности", - говорится в сообщении.
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В пресс-службе отметили, что перевод системы учета собственных операций на новую платформу отечественного разработчика позволила увеличить количество ежедневно проводимых в автоматическом режиме собственных сделок – до 10 тысяч с ценными бумагами и до 100 тысяч с ПФИ. Также новая платформа повысит производительность операционной системы, обеспечит значительную экономию трудовых ресурсов, расширит возможности банка по внедрению новых продуктов и привлечению новых клиентов. К апрелю 2023 года ПСБ планирует перевести на эту платформу учет брокерских операций и депозитария, а также функционал собственных операций в части векселей и эмиссии собственных облигаций и налогового учета.
"ПСБ продолжает активное внедрение отечественного программного обеспечения, способного бесперебойно поддерживать бизнес-процессы, оптимизировать и ускорять обработку технологических операций при сокращении временных и трудозатрат. Каждый шаг в этом направлении повышает независимость ПСБ от импортных платформ и решений, что в том числе дает надежную базу для стабильной работы банка в текущих условиях – мы продолжаем предоставлять клиентам качественные, безопасные, передовые услуги", – сказал старший вице-президент - руководитель блока информационных технологий Никита Шамрай.
 
Новости компаний - ЭкономикаПСБ (Банк ПСБ)Россия
 
 
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