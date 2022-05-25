https://ria.ru/20220525/prodovolstvie-1790666670.html

Лавров заявил о зависимости части стран Африки от продовольствия из России

Лавров заявил о зависимости части стран Африки от продовольствия из России - РИА Новости, 25.05.2022

Лавров заявил о зависимости части стран Африки от продовольствия из России

Часть стран Африки критически зависит от поставок продовольствия из России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T16:34

2022-05-25T16:34

2022-05-25T16:47

россия

сергей лавров

африка

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

оон

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Часть стран Африки критически зависит от поставок продовольствия из России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы знаем что страны Африки - одни из наиболее уязвимых в плане обеспечения продовольственной безопасности. Часть государств континента критически зависит от импорта сельскохозяйственной продукции из РФ. Мы отдаем себе отчет, что эти поставки имеют большое значение для сохранения социальной стабильности, для достижения ориентиров, предусмотренных одобренными ООН целями устойчивого развития", - сказал он на приеме по случаю Дня Африки.

https://ria.ru/20220525/afrika-1790666503.html

россия

африка

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, сергей лавров, африка, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), оон