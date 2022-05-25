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Лавров заявил о зависимости части стран Африки от продовольствия из России - РИА Новости, 25.05.2022
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Лавров заявил о зависимости части стран Африки от продовольствия из России
Лавров заявил о зависимости части стран Африки от продовольствия из России - РИА Новости, 25.05.2022
Лавров заявил о зависимости части стран Африки от продовольствия из России
Часть стран Африки критически зависит от поставок продовольствия из России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T16:34
2022-05-25T16:47
россия
сергей лавров
африка
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
оон
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Часть стран Африки критически зависит от поставок продовольствия из России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы знаем что страны Африки - одни из наиболее уязвимых в плане обеспечения продовольственной безопасности. Часть государств континента критически зависит от импорта сельскохозяйственной продукции из РФ. Мы отдаем себе отчет, что эти поставки имеют большое значение для сохранения социальной стабильности, для достижения ориентиров, предусмотренных одобренными ООН целями устойчивого развития", - сказал он на приеме по случаю Дня Африки.
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россия, сергей лавров, африка, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), оон
16:34 25.05.2022 (обновлено: 16:47 25.05.2022)
 
Лавров заявил о зависимости части стран Африки от продовольствия из России

Лавров: часть стран Африки критические зависит от поставок продовольствия из России

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Сергей Лавров
Министр иностранных дел Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Часть стран Африки критически зависит от поставок продовольствия из России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы знаем что страны Африки - одни из наиболее уязвимых в плане обеспечения продовольственной безопасности. Часть государств континента критически зависит от импорта сельскохозяйственной продукции из РФ. Мы отдаем себе отчет, что эти поставки имеют большое значение для сохранения социальной стабильности, для достижения ориентиров, предусмотренных одобренными ООН целями устойчивого развития", - сказал он на приеме по случаю Дня Африки.
Отгрузка зерна на экспорт - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
Вчера, 16:34
Россия выполнит обязательства по экспорту продуктов в Африку, заявил Лавров
 
РоссияСергей ЛавровАфрикаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ООН
 
 
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