https://ria.ru/20220525/prilozhenie-1790691656.html
Приложение ВТБ Мои Инвестиции стало доступно для скачивания в RuStore
Приложение ВТБ Мои Инвестиции стало доступно для скачивания в RuStore - РИА Новости, 25.05.2022
Приложение ВТБ Мои Инвестиции стало доступно для скачивания в RuStore
Мобильное приложение ВТБ Мои Инвестиции (3+) стало доступно для скачивания в магазине RuStore, сообщает пресс-служба ВТБ. РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T17:51
2022-05-25T17:51
2022-05-25T20:23
втб
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Мобильное приложение ВТБ Мои Инвестиции (3+) стало доступно для скачивания в магазине RuStore, сообщает пресс-служба ВТБ.Клиенты ВТБ Мои Инвестиции, пользующиеся устройствами с системой Android, могут скачать мобильное приложение брокера в российском магазине приложений RuStore, разработанном VK.Мобильное приложение заранее прошло проверку в RuStore и для удобства клиентов ВТБ Мои Инвестиции, пользующихся устройствами с операционной системой Android, было опубликовано в магазине вместе с его открытием.Кроме того, для быстрого и удобного доступа к приложению ВТБ Мои Инвестиции через браузер разработана универсальная веб-версия, которая работает на всех смартфонах и планшетах. Ярлык приложения для быстрого доступа к нему можно разместить на экране устройства.Как сообщалось, VK совместно с министерством цифровых технологий в среду запустили бета-версию российского магазина мобильных приложений RuStore, которая работает на мобильных устройствах с операционной системой Android.
https://ria.ru/20220523/fyuchersy-1790206202.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
втб, новости компаний - экономика
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Мобильное приложение ВТБ Мои Инвестиции (3+) стало доступно для скачивания в магазине RuStore, сообщает пресс-служба ВТБ.
Клиенты ВТБ
Мои Инвестиции, пользующиеся устройствами с системой Android
, могут скачать мобильное приложение брокера в российском магазине приложений RuStore, разработанном VK.
Мобильное приложение заранее прошло проверку в RuStore и для удобства клиентов ВТБ Мои Инвестиции, пользующихся устройствами с операционной системой Android, было опубликовано в магазине вместе с его открытием.
Кроме того, для быстрого и удобного доступа к приложению ВТБ Мои Инвестиции через браузер разработана универсальная веб-версия, которая работает на всех смартфонах и планшетах. Ярлык приложения для быстрого доступа к нему можно разместить на экране устройства.
Как сообщалось, VK совместно с министерством цифровых технологий в среду запустили бета-версию российского магазина мобильных приложений RuStore, которая работает на мобильных устройствах с операционной системой Android.