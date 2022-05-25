https://ria.ru/20220525/preferentsii-1790739987.html

Участникам инвестпроектов Кубани предоставят налоговые преференции

Участникам инвестпроектов Кубани предоставят налоговые преференции - РИА Новости, 25.05.2022

Участникам инвестпроектов Кубани предоставят налоговые преференции

Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края (ЗСК) на очередной сессии утвердили пакет законов, направленных на улучшение инвестиционного климата и... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T21:59

2022-05-25T21:59

2022-05-25T21:59

краснодарский край

экономика

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 25 мая - РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края (ЗСК) на очередной сессии утвердили пакет законов, направленных на улучшение инвестиционного климата и предусматривающих предоставление налоговых преференций участникам региональных инвестиционных проектов, сообщает ЗСК."По итогам прошлого года сумма привлеченных в экономику края средств составила порядка 500 миллиардов рублей. Во многом это происходит благодаря тому, что мы постоянно совершенствуем инвестиционное законодательство. Вот и сейчас принят пакет поправок в действующие законы с целью стимулирования инвестиционной активности на территории Краснодарского края. Изменения продиктованы жизнью и практикой. Все предусматриваемые меры нацелены на то, чтобы оживить деловую активность и привлечь инвестиции на территорию края", - приводятся в сообщении слова спикера ЗСК Юрия Бурлачко.Он добавил, что бизнес-климат региона становится лучше благодаря тому, что инвесторам предоставляется некоторое снижение налоговой нагрузки. "И рассчитываем, что вследствие этого у нас со временем появятся новые производства, произойдет технологическое обновление уже действующих, возрастут количество рабочих мест и объёмы налоговых поступлений", - пояснил председатель парламента.Как уточнили в ЗСК, один из принятых документов предлагает увеличить с 50% до 70% размер инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций для налогоплательщиков, которые не являются участниками нацпроекта "Производительность труда", и расширить эту категорию организациями, осуществляющими два вида экономической деятельности: "Транспортировка и хранение", а также "Деятельность в области информатизации и связи".С принятием второго проекта для участников региональных инвестиционных проектов будет установлена пониженная ставка по налогу на прибыль организаций – 10%, начиная с налогового периода, в котором была получена первая прибыль от реализации товаров, произведенных в результате осуществления регионального инвестиционного проекта.В соответствии с текстом третьего законопроекта предлагается освободить участников региональных инвестпроектов от налога на имущество организаций на срок от трех до пяти лет, в зависимости от капитальных вложений, определяющих сумму финансирования регионального инвестпроекта. "Действие законопроекта направлено на стимулирование модернизации имущественного комплекса в ходе реализации региональных инвестиционных проектов путем снижения налоговой нагрузки", - пояснили в ЗСК.

https://ria.ru/20220523/natsproekt-1790235203.html

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краснодарский край

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, краснодарский край