https://ria.ru/20220525/posol-1790586562.html

"Разгильдяй и клоун!" Немцы предложили украинскому послу сменить профессию

"Разгильдяй и клоун!" Немцы предложили украинскому послу сменить профессию - РИА Новости, 25.05.2022

"Разгильдяй и клоун!" Немцы предложили украинскому послу сменить профессию

Немецкие пользователи твиттера резко отреагировали на очередную публикацию посла Украины Андрея Мельника о ливерной колбасе. РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T11:59

2022-05-25T11:59

2022-05-25T14:43

андрей мельник

франк-вальтер штайнмайер

олаф шольц

украина

киев

берлин (город)

германия

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Немецкие пользователи твиттера резко отреагировали на очередную публикацию посла Украины Андрея Мельника о ливерной колбасе.Дипломат сделал репост статьи о мяснике Вальтере Адаме, который недавно в подарок прислал ему корзину со своей продукцией. На днях они поговорили по телефону, и Мельник пригласил мужчину в Берлин и на Украину. Посол допустил, что Адам приедет в Киев быстрее, чем некоторые политики.Пользователи раскритиковали продолжающиеся издевательства со стороны Мельника и предложили ему подумать о смене профессии."Очередной день сурка. Как низко может пасть этот посол-клоун? Неужели он не замечает, что его гнусные речи больше не слушают? Отставка, по-видимому, не за горами", — считает Gerhard Schweitzer."Ну уж не знаю, про колбасу вы как-то наговорили достаточно. Если только у вас нет какого-то рекламного контракта — тогда все эти посты неудивительны", — сыронизировал Can."На Украине есть нечего, а у разгильдяя Мельника на уме только ливерная колбаса!" — возмутился Thomas Hesse."Очевидно, вам лучше иметь дело с мясниками (ничего не имею против них), чем с главами государств и правительств. Вы не задумывались о смене профессии?" — поинтересовался Dragon's Breath."Что ж, хорошо подкрепившись, можно начинать очередное жалкое выступление, господин посол. Или снова поиграть в обиженную ливерную колбасу", — отметил Ich."Надеюсь, Шольц никогда не поедет на Украину. Будьте осторожны, чтобы вы с женой не подавились этой колбасой", — написала ivana Hauser."Есть колбасу и считать подписчиков. Я тоже хочу быть послом. С этим ведь любой дурак справится", — пошутил The Man."Как посол Мельник отвратителен, но, возможно, в качестве мясника его ждет отличная карьера", — подытожили пользователи.Ранее, после отказа украинских властей принять с визитом президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, канцлер Олаф Шольц сообщил, что не планирует в ближайшее время ехать в Киев. В ответ Андрей Мельник заявил, что "играть в обиженную ливерную колбасу звучит не очень по-государственному", имея в виду немецкий фразеологизм Beleidigte Leberwurst zu spielen, обозначающий обиду без основания.Извиняться он впоследствии отказался, а сам Шольц, комментируя высказывания дипломата, призвал "не придавать большого значения каждому слову".

https://ria.ru/20220524/polsha-1790386410.html

https://ria.ru/20220509/berlin-1787592248.html

https://ria.ru/20220519/ukraina-1789408042.html

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киев

берлин (город)

германия

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Станислав Ванд

андрей мельник, франк-вальтер штайнмайер, олаф шольц, украина, киев, берлин (город), германия