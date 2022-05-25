Рейтинг@Mail.ru
"Разгильдяй и клоун!" Немцы предложили украинскому послу сменить профессию - РИА Новости, 25.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220525/posol-1790586562.html
"Разгильдяй и клоун!" Немцы предложили украинскому послу сменить профессию
"Разгильдяй и клоун!" Немцы предложили украинскому послу сменить профессию - РИА Новости, 25.05.2022
"Разгильдяй и клоун!" Немцы предложили украинскому послу сменить профессию
Немецкие пользователи твиттера резко отреагировали на очередную публикацию посла Украины Андрея Мельника о ливерной колбасе. РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T11:59
2022-05-25T14:43
андрей мельник
франк-вальтер штайнмайер
олаф шольц
украина
киев
берлин (город)
германия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/01/1786438683_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_fd6121f1f3f37c4518339e0e20276d37.jpg
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Немецкие пользователи твиттера резко отреагировали на очередную публикацию посла Украины Андрея Мельника о ливерной колбасе.Дипломат сделал репост статьи о мяснике Вальтере Адаме, который недавно в подарок прислал ему корзину со своей продукцией. На днях они поговорили по телефону, и Мельник пригласил мужчину в Берлин и на Украину. Посол допустил, что Адам приедет в Киев быстрее, чем некоторые политики.Пользователи раскритиковали продолжающиеся издевательства со стороны Мельника и предложили ему подумать о смене профессии."Очередной день сурка. Как низко может пасть этот посол-клоун? Неужели он не замечает, что его гнусные речи больше не слушают? Отставка, по-видимому, не за горами", — считает Gerhard Schweitzer."Ну уж не знаю, про колбасу вы как-то наговорили достаточно. Если только у вас нет какого-то рекламного контракта — тогда все эти посты неудивительны", — сыронизировал Can."На Украине есть нечего, а у разгильдяя Мельника на уме только ливерная колбаса!" — возмутился Thomas Hesse."Очевидно, вам лучше иметь дело с мясниками (ничего не имею против них), чем с главами государств и правительств. Вы не задумывались о смене профессии?" — поинтересовался Dragon's Breath."Что ж, хорошо подкрепившись, можно начинать очередное жалкое выступление, господин посол. Или снова поиграть в обиженную ливерную колбасу", — отметил Ich."Надеюсь, Шольц никогда не поедет на Украину. Будьте осторожны, чтобы вы с женой не подавились этой колбасой", — написала ivana Hauser."Есть колбасу и считать подписчиков. Я тоже хочу быть послом. С этим ведь любой дурак справится", — пошутил The Man."Как посол Мельник отвратителен, но, возможно, в качестве мясника его ждет отличная карьера", — подытожили пользователи.Ранее, после отказа украинских властей принять с визитом президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, канцлер Олаф Шольц сообщил, что не планирует в ближайшее время ехать в Киев. В ответ Андрей Мельник заявил, что "играть в обиженную ливерную колбасу звучит не очень по-государственному", имея в виду немецкий фразеологизм Beleidigte Leberwurst zu spielen, обозначающий обиду без основания.Извиняться он впоследствии отказался, а сам Шольц, комментируя высказывания дипломата, призвал "не придавать большого значения каждому слову".
https://ria.ru/20220524/polsha-1790386410.html
https://ria.ru/20220509/berlin-1787592248.html
https://ria.ru/20220519/ukraina-1789408042.html
украина
киев
берлин (город)
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Станислав Ванд
Станислав Ванд
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/01/1786438683_95:0:1514:1064_1920x0_80_0_0_f5805efbbb142db97051ee0e998a88fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
андрей мельник, франк-вальтер штайнмайер, олаф шольц, украина, киев, берлин (город), германия
11:59 25.05.2022 (обновлено: 14:43 25.05.2022)
 
"Разгильдяй и клоун!" Немцы предложили украинскому послу сменить профессию

Немцы предложили послу Украины Мельнику стать мясником из-за постов о ливерной колбасе

© Фото : MFA of UkraineПосол Украины в Германии Андрей Мельник
Посол Украины в Германии Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© Фото : MFA of Ukraine
Посол Украины в Германии Андрей Мельник
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Немецкие пользователи твиттера резко отреагировали на очередную публикацию посла Украины Андрея Мельника о ливерной колбасе.
Дипломат сделал репост статьи о мяснике Вальтере Адаме, который недавно в подарок прислал ему корзину со своей продукцией. На днях они поговорили по телефону, и Мельник пригласил мужчину в Берлин и на Украину. Посол допустил, что Адам приедет в Киев быстрее, чем некоторые политики.
Польский танк Т-72
24 мая, 13:47
Дуда заявил, что Германия не дает Польше танки вместо поставленных Украине
Пользователи раскритиковали продолжающиеся издевательства со стороны Мельника и предложили ему подумать о смене профессии.
"Очередной день сурка. Как низко может пасть этот посол-клоун? Неужели он не замечает, что его гнусные речи больше не слушают? Отставка, по-видимому, не за горами", — считает Gerhard Schweitzer.
"Ну уж не знаю, про колбасу вы как-то наговорили достаточно. Если только у вас нет какого-то рекламного контракта — тогда все эти посты неудивительны", — сыронизировал Can.
"На Украине есть нечего, а у разгильдяя Мельника на уме только ливерная колбаса!" — возмутился Thomas Hesse.
"Очевидно, вам лучше иметь дело с мясниками (ничего не имею против них), чем с главами государств и правительств. Вы не задумывались о смене профессии?" — поинтересовался Dragon's Breath.
Посол Украины в Германии Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
9 мая, 09:24
Немцы возмутились словами украинского посла об освобождении Берлина
"Что ж, хорошо подкрепившись, можно начинать очередное жалкое выступление, господин посол. Или снова поиграть в обиженную ливерную колбасу", — отметил Ich.
"Надеюсь, Шольц никогда не поедет на Украину. Будьте осторожны, чтобы вы с женой не подавились этой колбасой", — написала ivana Hauser.
"Есть колбасу и считать подписчиков. Я тоже хочу быть послом. С этим ведь любой дурак справится", — пошутил The Man.
"Как посол Мельник отвратителен, но, возможно, в качестве мясника его ждет отличная карьера", — подытожили пользователи.
Ранее, после отказа украинских властей принять с визитом президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, канцлер Олаф Шольц сообщил, что не планирует в ближайшее время ехать в Киев. В ответ Андрей Мельник заявил, что "играть в обиженную ливерную колбасу звучит не очень по-государственному", имея в виду немецкий фразеологизм Beleidigte Leberwurst zu spielen, обозначающий обиду без основания.
Извиняться он впоследствии отказался, а сам Шольц, комментируя высказывания дипломата, призвал "не придавать большого значения каждому слову".
Посол Украины в Германии Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
19 мая, 11:32
Посол Украины попытался объяснить, зачем оскорбил Шольца
 
Андрей МельникФранк-Вальтер ШтайнмайерОлаф ШольцУкраинаКиевБерлин (город)Германия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала