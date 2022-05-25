11:22 25.05.2022 (обновлено: 11:32 25.05.2022)
Москва допускает возможность переговоров по разблокировке украинских портов
МИД: Москва допускает возможность переговоров по разблокировке украинских портов
Катера ВМС Украины в порту Одессы. Архивное фото
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Москва допускает возможность переговоров по вопросу вывоза зерна из украинских портов, идет взаимодействие с ООН, заявил в среду замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
"У нас по этим вопросам идёт взаимодействие с ООН, вопрос подробно обсуждался в ходе визита (генсека ООН Антониу - ред.) Гутерриша в Москву. Идут дальнейшие консультации о том, как ООН может помочь в этой ситуации", - сказал Руденко журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости, допускает ли РФ возможность международных переговоров о разблокировке украинских портов и вывозе зерна.
Ранее в МИД РФ заявили, что Россия не препятствует экспорту зерна Украины, логистические проблемы возникли по вине Киева, его войска заминировали свои морские порты. В МИД добавили, что "разговоры о якобы блокировании Россией экспорта украинского зерна в черноморских портах и образовавшийся от этого дефицит на рынке зерна - не что иное, как спекуляции". Бывший сотрудник одесской морской гавани рассказал РИА Новости, что Украина вывозит резервы пшеницы из хранилищ в порту Одессы альтернативными путями под давлением Евросоюза, несмотря на угрозу дефицита зерна в самой стране.
Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что зерно с Украины, если верить заявлениям западных политиков и данным СМИ, активно вывозится как железнодорожными эшелонами, так и баржами по Дунаю. По его словам, у России есть обоснованные подозрения, что это зерно идет не на нужды голодающего глобального Юга, а закачивается в зернохранилища европейских стран - так Украина расплачивается за поставляемое Западом вооружение.
Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о последствиях санкций против РФ, заявлял, что они приведут к полноценному международному продовольственному кризису с перспективой голода в отдельных странах.