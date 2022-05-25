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Москва допускает возможность переговоров по разблокировке украинских портов - РИА Новости, 25.05.2022
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Москва допускает возможность переговоров по разблокировке украинских портов
Москва допускает возможность переговоров по разблокировке украинских портов - РИА Новости, 25.05.2022
Москва допускает возможность переговоров по разблокировке украинских портов
Москва допускает возможность переговоров по вопросу вывоза зерна из украинских портов, идет взаимодействие с ООН, заявил в среду замглавы МИД РФ Андрей Руденко. РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T11:22
2022-05-25T11:32
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
украина
россия
оон
экономика
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Москва допускает возможность переговоров по вопросу вывоза зерна из украинских портов, идет взаимодействие с ООН, заявил в среду замглавы МИД РФ Андрей Руденко."У нас по этим вопросам идёт взаимодействие с ООН, вопрос подробно обсуждался в ходе визита (генсека ООН Антониу - ред.) Гутерриша в Москву. Идут дальнейшие консультации о том, как ООН может помочь в этой ситуации", - сказал Руденко журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости, допускает ли РФ возможность международных переговоров о разблокировке украинских портов и вывозе зерна.Ранее в МИД РФ заявили, что Россия не препятствует экспорту зерна Украины, логистические проблемы возникли по вине Киева, его войска заминировали свои морские порты. В МИД добавили, что "разговоры о якобы блокировании Россией экспорта украинского зерна в черноморских портах и образовавшийся от этого дефицит на рынке зерна - не что иное, как спекуляции". Бывший сотрудник одесской морской гавани рассказал РИА Новости, что Украина вывозит резервы пшеницы из хранилищ в порту Одессы альтернативными путями под давлением Евросоюза, несмотря на угрозу дефицита зерна в самой стране.Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что зерно с Украины, если верить заявлениям западных политиков и данным СМИ, активно вывозится как железнодорожными эшелонами, так и баржами по Дунаю. По его словам, у России есть обоснованные подозрения, что это зерно идет не на нужды голодающего глобального Юга, а закачивается в зернохранилища европейских стран - так Украина расплачивается за поставляемое Западом вооружение.Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о последствиях санкций против РФ, заявлял, что они приведут к полноценному международному продовольственному кризису с перспективой голода в отдельных странах.
https://ria.ru/20220524/zerno-1790506005.html
https://ria.ru/20220523/zerno-1790131855.html
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина, россия, оон, экономика
11:22 25.05.2022 (обновлено: 11:32 25.05.2022)
 
Москва допускает возможность переговоров по разблокировке украинских портов

МИД: Москва допускает возможность переговоров по разблокировке украинских портов

© Фото : ВМС УкраиныКатера ВМС Украины в порту Одессы
Катера ВМС Украины в порту Одессы - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© Фото : ВМС Украины
Катера ВМС Украины в порту Одессы. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Москва допускает возможность переговоров по вопросу вывоза зерна из украинских портов, идет взаимодействие с ООН, заявил в среду замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
"У нас по этим вопросам идёт взаимодействие с ООН, вопрос подробно обсуждался в ходе визита (генсека ООН Антониу - ред.) Гутерриша в Москву. Идут дальнейшие консультации о том, как ООН может помочь в этой ситуации", - сказал Руденко журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости, допускает ли РФ возможность международных переговоров о разблокировке украинских портов и вывозе зерна.
Уборка зерновых - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
24 мая, 21:46Специальная военная операция на Украине
Запад стремится побыстрее вывезти зерно с Украины, сообщили в Минобороны
Ранее в МИД РФ заявили, что Россия не препятствует экспорту зерна Украины, логистические проблемы возникли по вине Киева, его войска заминировали свои морские порты. В МИД добавили, что "разговоры о якобы блокировании Россией экспорта украинского зерна в черноморских портах и образовавшийся от этого дефицит на рынке зерна - не что иное, как спекуляции". Бывший сотрудник одесской морской гавани рассказал РИА Новости, что Украина вывозит резервы пшеницы из хранилищ в порту Одессы альтернативными путями под давлением Евросоюза, несмотря на угрозу дефицита зерна в самой стране.
Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что зерно с Украины, если верить заявлениям западных политиков и данным СМИ, активно вывозится как железнодорожными эшелонами, так и баржами по Дунаю. По его словам, у России есть обоснованные подозрения, что это зерно идет не на нужды голодающего глобального Юга, а закачивается в зернохранилища европейских стран - так Украина расплачивается за поставляемое Западом вооружение.
Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о последствиях санкций против РФ, заявлял, что они приведут к полноценному международному продовольственному кризису с перспективой голода в отдельных странах.
Уборка озимой пшеницы - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
23 мая, 12:37
Москва призвала отменить санкции для решения проблемы с украинским зерном
 
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)УкраинаРоссияООНЭкономика
 
 
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