https://ria.ru/20220525/porty-1790571984.html

Москва допускает возможность переговоров по разблокировке украинских портов

Москва допускает возможность переговоров по разблокировке украинских портов - РИА Новости, 25.05.2022

Москва допускает возможность переговоров по разблокировке украинских портов

Москва допускает возможность переговоров по вопросу вывоза зерна из украинских портов, идет взаимодействие с ООН, заявил в среду замглавы МИД РФ Андрей Руденко. РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T11:22

2022-05-25T11:22

2022-05-25T11:32

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Москва допускает возможность переговоров по вопросу вывоза зерна из украинских портов, идет взаимодействие с ООН, заявил в среду замглавы МИД РФ Андрей Руденко."У нас по этим вопросам идёт взаимодействие с ООН, вопрос подробно обсуждался в ходе визита (генсека ООН Антониу - ред.) Гутерриша в Москву. Идут дальнейшие консультации о том, как ООН может помочь в этой ситуации", - сказал Руденко журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости, допускает ли РФ возможность международных переговоров о разблокировке украинских портов и вывозе зерна.Ранее в МИД РФ заявили, что Россия не препятствует экспорту зерна Украины, логистические проблемы возникли по вине Киева, его войска заминировали свои морские порты. В МИД добавили, что "разговоры о якобы блокировании Россией экспорта украинского зерна в черноморских портах и образовавшийся от этого дефицит на рынке зерна - не что иное, как спекуляции". Бывший сотрудник одесской морской гавани рассказал РИА Новости, что Украина вывозит резервы пшеницы из хранилищ в порту Одессы альтернативными путями под давлением Евросоюза, несмотря на угрозу дефицита зерна в самой стране.Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что зерно с Украины, если верить заявлениям западных политиков и данным СМИ, активно вывозится как железнодорожными эшелонами, так и баржами по Дунаю. По его словам, у России есть обоснованные подозрения, что это зерно идет не на нужды голодающего глобального Юга, а закачивается в зернохранилища европейских стран - так Украина расплачивается за поставляемое Западом вооружение.Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о последствиях санкций против РФ, заявлял, что они приведут к полноценному международному продовольственному кризису с перспективой голода в отдельных странах.

https://ria.ru/20220524/zerno-1790506005.html

https://ria.ru/20220523/zerno-1790131855.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина, россия, оон, экономика