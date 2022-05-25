https://ria.ru/20220525/porty-1790551746.html
Москва готова предоставить гумкоридоры для разблокировки украинских портов
Москва готова предоставить гумкоридоры для разблокировки украинских портов - РИА Новости, 25.05.2022
Москва готова предоставить гумкоридоры для разблокировки украинских портов
Россия готова предоставить гуманитарные коридоры для вывоза по морю украинского зерна, но Киев должен обеспечить разминирование портов, в целом Москва готова к... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T10:28
2022-05-25T10:28
2022-05-25T10:39
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
специальная военная операция на украине
россия
украина
политика
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Россия готова предоставить гуманитарные коридоры для вывоза по морю украинского зерна, но Киев должен обеспечить разминирование портов, в целом Москва готова к диалогу со всеми заинтересованными сторонами для решения проблем с продовольствием, необходим комплексный подход, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко."Российская сторона всегда готова к диалогу со всеми, кто стремится к мирному решению всех проблем", - сказал Руденко журналистам.Он добавил, что оставляет на совести главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен ее заявления о том, что Москва использует вопросы продовольственной безопасности в качестве оружия."Мы уже неоднократно высказывались на этот счёт. Решение продовольственной проблемы требует комплексного подхода, в том числе связанного со снятием санкционных ограничений, которые были наложены на российский экспорт и российские финансовые транзакции. А также требует разминирования со стороны Украины всех портов, где стоят корабли. Россия готова предоставить необходимые гуманитарные проходы, что и делает каждый день", - добавил Руденко.
https://ria.ru/20220524/mariupol-1790453979.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, украина, политика
10:28 25.05.2022 (обновлено: 10:39 25.05.2022)
Москва готова предоставить гумкоридоры для разблокировки украинских портов
Дипломат Руденко: Москва готова предоставить гумкоридоры для разблокировки портов Украины