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Москва готова предоставить гумкоридоры для разблокировки украинских портов - РИА Новости, 25.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220525/porty-1790551746.html
Москва готова предоставить гумкоридоры для разблокировки украинских портов
Москва готова предоставить гумкоридоры для разблокировки украинских портов - РИА Новости, 25.05.2022
Москва готова предоставить гумкоридоры для разблокировки украинских портов
Россия готова предоставить гуманитарные коридоры для вывоза по морю украинского зерна, но Киев должен обеспечить разминирование портов, в целом Москва готова к... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T10:28
2022-05-25T10:39
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
специальная военная операция на украине
россия
украина
политика
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Россия готова предоставить гуманитарные коридоры для вывоза по морю украинского зерна, но Киев должен обеспечить разминирование портов, в целом Москва готова к диалогу со всеми заинтересованными сторонами для решения проблем с продовольствием, необходим комплексный подход, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко."Российская сторона всегда готова к диалогу со всеми, кто стремится к мирному решению всех проблем", - сказал Руденко журналистам.Он добавил, что оставляет на совести главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен ее заявления о том, что Москва использует вопросы продовольственной безопасности в качестве оружия."Мы уже неоднократно высказывались на этот счёт. Решение продовольственной проблемы требует комплексного подхода, в том числе связанного со снятием санкционных ограничений, которые были наложены на российский экспорт и российские финансовые транзакции. А также требует разминирования со стороны Украины всех портов, где стоят корабли. Россия готова предоставить необходимые гуманитарные проходы, что и делает каждый день", - добавил Руденко.
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, украина, политика
10:28 25.05.2022 (обновлено: 10:39 25.05.2022)
 
Москва готова предоставить гумкоридоры для разблокировки украинских портов

Дипломат Руденко: Москва готова предоставить гумкоридоры для разблокировки портов Украины

© РИА Новости / Денис Петров / Перейти в фотобанкКорабли береговой охраны Украины в Одесском порту
Корабли береговой охраны Украины в Одесском порту - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Денис Петров
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Корабли береговой охраны Украины в Одесском порту. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Россия готова предоставить гуманитарные коридоры для вывоза по морю украинского зерна, но Киев должен обеспечить разминирование портов, в целом Москва готова к диалогу со всеми заинтересованными сторонами для решения проблем с продовольствием, необходим комплексный подход, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
"Российская сторона всегда готова к диалогу со всеми, кто стремится к мирному решению всех проблем", - сказал Руденко журналистам.
Он добавил, что оставляет на совести главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен ее заявления о том, что Москва использует вопросы продовольственной безопасности в качестве оружия.
"Мы уже неоднократно высказывались на этот счёт. Решение продовольственной проблемы требует комплексного подхода, в том числе связанного со снятием санкционных ограничений, которые были наложены на российский экспорт и российские финансовые транзакции. А также требует разминирования со стороны Украины всех портов, где стоят корабли. Россия готова предоставить необходимые гуманитарные проходы, что и делает каждый день", - добавил Руденко.
Морской порт Мариуполя - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
24 мая, 17:28Специальная военная операция на Украине
Минобороны заявило о полном разминировании Мариупольского порта
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)РоссияУкраинаПолитика
 
 
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