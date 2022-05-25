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Московский зоопарк отправил помощь коллегам из Донбасса и Украины - РИА Новости, 25.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220525/pomosch-1790541463.html
Московский зоопарк отправил помощь коллегам из Донбасса и Украины
Московский зоопарк отправил помощь коллегам из Донбасса и Украины - РИА Новости, 25.05.2022
Московский зоопарк отправил помощь коллегам из Донбасса и Украины
Московский зоопарк отправил еще один гуманитарный груз зоопаркам Донбасса и Украины, сообщается в Telegram-канале Московского зоопарка. РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T09:34
2022-05-25T09:34
специальная военная операция на украине
общество
украина
донбасс
россия
московский зоопарк
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Московский зоопарк отправил еще один гуманитарный груз зоопаркам Донбасса и Украины, сообщается в Telegram-канале Московского зоопарка."Московский зоопарк отправил еще один гуманитарный груз в рамках помощи зоопаркам России и Украины #МыВместе. Сначала он направится в распределительный центр в Ростовском-на-Дону зоопарке, после чего грузы будут адресно направлены в пострадавшие зоопарки, согласно их запросам", - сказано в сообщении.Сообщается, что в состав груза входят более 1,4 тонны кормов, включая сухое молоко, сухие корма для собак и кошек, корм для кур. Большую часть груза составляют стройматериалы и инструменты, в частности, трицикл, аккумуляторы, краски, краны, машинка для стрижки овец.Акция помощи зоопаркам Донбасса и Украины #МыВместе организована Московским зоопарком и Союзом зоопарков и аквариумов России совместно с волонтерским движением #МыВместе Общероссийским народным фронтом и Всероссийским студенческим корпусом спасателей при поддержке Общественной палаты РФ.
https://ria.ru/20220511/pomosch-1787880464.html
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общество, украина, донбасс, россия, московский зоопарк
09:34 25.05.2022
 
Московский зоопарк отправил помощь коллегам из Донбасса и Украины

Московский зоопарк отправил еще один гуманитарный груз коллегам из Донбасса и Украины

© РИА Новости / Вера КостамоДокучаевский зоопарк, Донбасс
Докучаевский зоопарк, Донбасс - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Вера Костамо
Докучаевский зоопарк, Донбасс. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Московский зоопарк отправил еще один гуманитарный груз зоопаркам Донбасса и Украины, сообщается в Telegram-канале Московского зоопарка.
"Московский зоопарк отправил еще один гуманитарный груз в рамках помощи зоопаркам России и Украины #МыВместе. Сначала он направится в распределительный центр в Ростовском-на-Дону зоопарке, после чего грузы будут адресно направлены в пострадавшие зоопарки, согласно их запросам", - сказано в сообщении.
Докучаевский зоопарк, Донбасс - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
11 мая, 12:42Специальная военная операция на Украине
На помощь зоопаркам Донбасса собрали более трех миллионов рублей
Сообщается, что в состав груза входят более 1,4 тонны кормов, включая сухое молоко, сухие корма для собак и кошек, корм для кур. Большую часть груза составляют стройматериалы и инструменты, в частности, трицикл, аккумуляторы, краски, краны, машинка для стрижки овец.
Акция помощи зоопаркам Донбасса и Украины #МыВместе организована Московским зоопарком и Союзом зоопарков и аквариумов России совместно с волонтерским движением #МыВместе Общероссийским народным фронтом и Всероссийским студенческим корпусом спасателей при поддержке Общественной палаты РФ.
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