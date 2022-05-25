https://ria.ru/20220525/pomosch-1790541463.html
Московский зоопарк отправил помощь коллегам из Донбасса и Украины
Московский зоопарк отправил помощь коллегам из Донбасса и Украины - РИА Новости, 25.05.2022
Московский зоопарк отправил помощь коллегам из Донбасса и Украины
Московский зоопарк отправил еще один гуманитарный груз зоопаркам Донбасса и Украины, сообщается в Telegram-канале Московского зоопарка. РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T09:34
2022-05-25T09:34
2022-05-25T09:34
специальная военная операция на украине
общество
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донбасс
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московский зоопарк
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Московский зоопарк отправил еще один гуманитарный груз зоопаркам Донбасса и Украины, сообщается в Telegram-канале Московского зоопарка."Московский зоопарк отправил еще один гуманитарный груз в рамках помощи зоопаркам России и Украины #МыВместе. Сначала он направится в распределительный центр в Ростовском-на-Дону зоопарке, после чего грузы будут адресно направлены в пострадавшие зоопарки, согласно их запросам", - сказано в сообщении.Сообщается, что в состав груза входят более 1,4 тонны кормов, включая сухое молоко, сухие корма для собак и кошек, корм для кур. Большую часть груза составляют стройматериалы и инструменты, в частности, трицикл, аккумуляторы, краски, краны, машинка для стрижки овец.Акция помощи зоопаркам Донбасса и Украины #МыВместе организована Московским зоопарком и Союзом зоопарков и аквариумов России совместно с волонтерским движением #МыВместе Общероссийским народным фронтом и Всероссийским студенческим корпусом спасателей при поддержке Общественной палаты РФ.
https://ria.ru/20220511/pomosch-1787880464.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, украина, донбасс, россия, московский зоопарк
Московский зоопарк отправил помощь коллегам из Донбасса и Украины
Московский зоопарк отправил еще один гуманитарный груз коллегам из Донбасса и Украины