https://ria.ru/20220525/politsiya-1790641154.html

В Мариуполе открылись районные отделы полиции ДНР

В Мариуполе открылись районные отделы полиции ДНР - РИА Новости, 25.05.2022

В Мариуполе открылись районные отделы полиции ДНР

Райотделы полиции Донецкой народной республики начали работу в Мариуполе, сообщили в министерстве внутренних дел республики. РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T15:31

2022-05-25T15:31

2022-05-25T15:31

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ДОНЕЦК, 25 мая - РИА Новости. Райотделы полиции Донецкой народной республики начали работу в Мариуполе, сообщили в министерстве внутренних дел республики."МВД ДНР организовало работу райотделов полиции в Мариуполе", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба территориальной обороны ДНР.В городе начали работу Ильичевский, Орджоникидзевский, Жовтневый и Приморский райотделы полиции, уточнили в штабе.Ранее в МВД ДНР сообщали, что большая часть сотрудников украинской полиции осталась в освобожденных Волновахском, Володарском районах и Мариуполе для продолжения службы в Донецкой народной республике.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Двадцатого мая этого года Минобороны РФ сообщило о полном освобождении территории мариупольского металлургического комбината "Азовсталь" - подземные сооружения предприятия, в которых скрывались украинские военные и боевики полка "Азов" (против которых в РФ возбуждены уголовные дела), перешли под контроль российских Вооруженных сил. Всего, по данным Минобороны РФ, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен более 2,4 тысячи нацистов из полка "Азов" и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода.

https://ria.ru/20220525/knigi-1790526199.html

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в мире, донецкая народная республика, россия, мариуполь, мвд днр, ситуация в днр и лнр