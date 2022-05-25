https://ria.ru/20220525/politsiya-1790567371.html

Полицейские на Кубани застрелили мужчину, открывшего по ним огонь

Полицейские на Кубани застрелили мужчину, открывшего по ним огонь - РИА Новости, 25.05.2022

Полицейские на Кубани застрелили мужчину, открывшего по ним огонь

Полицейские на Кубани застрелили мужчину, открывшего по ним стрельбу в ходе обыска, один правоохранитель ранен, сообщает ГУМВД по Краснодарскому краю. РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T11:07

2022-05-25T11:07

2022-05-25T11:21

происшествия

краснодарский край

россия

крымск

крымский район

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КРАСНОДАР, 25 мая – РИА Новости. Полицейские на Кубани застрелили мужчину, открывшего по ним стрельбу в ходе обыска, один правоохранитель ранен, сообщает ГУМВД по Краснодарскому краю.Инцидент произошел в Крымске в понедельник, однако правоохранители сообщили о нем только сейчас.Для оказания помощи коллегам на место прибыли сотрудники патрульно-постовой службы."На неоднократные требования о прекращении противоправных действий гражданин не реагировал и произвел выстрел в направлении правоохранителей, которым ранил одного из сотрудников. В связи с чем, был открыт ответный огонь. В результате злоумышленнику было причинено ранение, от которого он скончался на месте. Сотруднику полиции оказана необходимая медицинская помощь. Жизни и здоровью полицейского угроз нет", - добавляется в релизе.Материалы по происшествию полицейские направили в органы Следственного комитета для принятия процессуального решения.

https://ria.ru/20211210/proisshestvie-1763169726.html

краснодарский край

россия

крымск

крымский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, краснодарский край, россия, крымск, крымский район