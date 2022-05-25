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Полицейские на Кубани застрелили мужчину, открывшего по ним огонь - РИА Новости, 25.05.2022
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Полицейские на Кубани застрелили мужчину, открывшего по ним огонь
Полицейские на Кубани застрелили мужчину, открывшего по ним огонь - РИА Новости, 25.05.2022
Полицейские на Кубани застрелили мужчину, открывшего по ним огонь
Полицейские на Кубани застрелили мужчину, открывшего по ним стрельбу в ходе обыска, один правоохранитель ранен, сообщает ГУМВД по Краснодарскому краю. РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T11:07
2022-05-25T11:21
происшествия
краснодарский край
россия
крымск
крымский район
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КРАСНОДАР, 25 мая – РИА Новости. Полицейские на Кубани застрелили мужчину, открывшего по ним стрельбу в ходе обыска, один правоохранитель ранен, сообщает ГУМВД по Краснодарскому краю.Инцидент произошел в Крымске в понедельник, однако правоохранители сообщили о нем только сейчас.Для оказания помощи коллегам на место прибыли сотрудники патрульно-постовой службы."На неоднократные требования о прекращении противоправных действий гражданин не реагировал и произвел выстрел в направлении правоохранителей, которым ранил одного из сотрудников. В связи с чем, был открыт ответный огонь. В результате злоумышленнику было причинено ранение, от которого он скончался на месте. Сотруднику полиции оказана необходимая медицинская помощь. Жизни и здоровью полицейского угроз нет", - добавляется в релизе.Материалы по происшествию полицейские направили в органы Следственного комитета для принятия процессуального решения.
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краснодарский край
россия
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происшествия, краснодарский край, россия, крымск, крымский район
11:07 25.05.2022 (обновлено: 11:21 25.05.2022)
 
Полицейские на Кубани застрелили мужчину, открывшего по ним огонь

Полицейские на Кубани застрелили мужчину, открывшего по ним огонь во время обыска

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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КРАСНОДАР, 25 мая – РИА Новости. Полицейские на Кубани застрелили мужчину, открывшего по ним стрельбу в ходе обыска, один правоохранитель ранен, сообщает ГУМВД по Краснодарскому краю.
Инцидент произошел в Крымске в понедельник, однако правоохранители сообщили о нем только сейчас.
"Оперативники уголовного розыска ОМВД России по Крымскому району в рамках ранее возбужденного уголовного дела прибыли для проведения обысковых мероприятий по месту проживания 28-летнего местного жителя. Внезапно мужчина стал вести себя агрессивно, угрожал полицейским гладкоствольным охотничьим ружьем и заперся в доме", - говорится в сообщении.
Для оказания помощи коллегам на место прибыли сотрудники патрульно-постовой службы.
"На неоднократные требования о прекращении противоправных действий гражданин не реагировал и произвел выстрел в направлении правоохранителей, которым ранил одного из сотрудников. В связи с чем, был открыт ответный огонь. В результате злоумышленнику было причинено ранение, от которого он скончался на месте. Сотруднику полиции оказана необходимая медицинская помощь. Жизни и здоровью полицейского угроз нет", - добавляется в релизе.
Материалы по происшествию полицейские направили в органы Следственного комитета для принятия процессуального решения.
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