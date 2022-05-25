https://ria.ru/20220525/politika-1790561161.html

Греческий адвокат заявил о расистской политике ЕС в отношении россиян

Греческий адвокат заявил о расистской политике ЕС в отношении россиян - РИА Новости, 25.05.2022

Греческий адвокат заявил о расистской политике ЕС в отношении россиян

Основанные на принципах просвещения и равенства европейские государства проводят расистскую и оскорбительную политику по отношению к российским гражданам,... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T10:52

2022-05-25T10:52

2022-05-25T10:52

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АФИНЫ, 25 мая - РИА Новости. Основанные на принципах просвещения и равенства европейские государства проводят расистскую и оскорбительную политику по отношению к российским гражданам, заявил известный греческий адвокат, почетный консул РФ в регионе Пелопоннес Константинос Дедес на международной конференции "Правовые и социальные вопросы миграционного кризиса. Международный опыт".Форум был организован греко-российским клубом "Диалог" при содействии Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом. Участие в нем приняли профессора университетов из Афин, Лондона, Стамбула и Софии, известные юристы, журналисты, представители организаций российских соотечественников.По его словам, с начала кризиса на Украине "европейские государства, которые основывались на принципах любви, просвещения, братства, равенства, по отношению к российским гражданам проводили политику оскорбительную, расистскую". "Они конфисковали имущество частных лиц. Какое законодательство позволяет конфисковывать имущество частных лиц в случае, если государство, откуда происходит собственник, находится в конфликте с другим, соседним государством? Украина не входит ни в Европейский союз, ни в НАТО. Из какого закона это вытекает?" - заявил Дедес.Адвокат сказал, что изучал юриспруденцию в Греции, Италии, других странах, нигде нет такого в законодательстве.По его словам, россияне, которые купили имущество в Греции, не могут теперь получить вид на жительство."Какая конституция диктует это? Конфискуются яхты у людей только потому, что они россияне. Налагаются аресты на счета в греческих банках, которые потребовали от всех россиян представить справки об уплате страховых взносов, налогов, происхождении доходов. Почему не требуют этого от украинцев, которые приехали в нашу страну? Я понимаю, что они приехали из зоны конфликта, но они приезжают на шикарных лимузинах, снимают шикарные номера в отелях и живут там. Пусть они приезжают, если не чувствуют себя в безопасности дома. Но у нас не должно быть двух разных подходов", - заявил адвокат.По его выражению, украинцы – любимые мигранты Европы, а россияне нет. "Но какое различие между украинцами и россиянами с этнической точки зрения? Это одна и та же национальность. Но так случилось, что после развала Советского Союза у мужа украинский паспорт, а у его жены российский. Значит, муж хороший, а его жена плохая? Здесь мы говорим об очевидном нарушении прав человека", - сказал он."Это не тема нашей конференции, но я решил высказать это, поскольку накипело", - сказал Дедес.Тему различного отношении к мигрантам из разных стран, расизма и популизма затронула и бывший первый замминистра финансов Греции Надя Валавани. "Расизм присущ нашему обществу", - заметила она.По ее словам, беженцы из Мьянмы, Сомали, Йемена, "совсем забытой" Палестины находятся в более бедных странах. "Европейский союз описывает свою политику как "мы открываем наши сердца, но закрываем наши границы". Людей не пускают в территориальные воды, пограничники проводят pushback ("выталкивание"), когда людей выбрасывают обратно в море". Греческая сторона при правительстве партии "Новая демократия" абсолютно закрыла этот вопрос (для обсуждения)", - сказала Валавани.Она заявила, что в Европе идет ограничение демократии. "Это нацеленная де-демократизация политической жизни, где наиболее важные аспекты и вопросы повседневной жизни переходят к определенным механизмам контроля, которые не отвечают и не отчитываются ни перед кем. Мы можем провести в качестве примера Еврогруппу (министров финансов стран зоны евро), которая не делится протоколами своих заседаний", - сказал бывшая замминистра финансов.Валавани сказала, что популизм из латиноамериканского феномена стал европейским феноменом с 2010 года, популистские партии пришли к власти и удерживают ее в таких странах, как Австрия и Венгрия, Болгария и Румыния, других."Эти партии в своей политической повестке опираются на расизм. В миграционной политике это часто прикрывается заявлениями о беженцах-исламистах", - сказала Валавани, отметив, что среди популистских партий есть и экстремистские левые, и неонацистские.Говоря о левом популизме, Валавани сказала, что он заменяет политическое мышление речами о морали и антикапиталистическими высказываниями, которые не ведут ни к каким решениям. По ее словам, левый и правый популизм в Европе поддерживают теорию двух крайностей – правой и левой. "Почти во всех странах Европы по вопросам миграции и социальным вопросам принимается ультраправая повестка. Мы это наблюдаем в Польше, Словакии, странах Вышеградской группы", - сказала Валавани.Говоря о беженцах с Украины, политик сказала, что европейские города перенасыщены украинскими флагами, всюду звучит украинский гимн, а бюрократы очень быстро обеспечивают им вид на жительство и разрешение на работу. "Даже Польша, которая отказалась принять хотя бы одного беженца из Сирии, принимает украинских беженцев. Это работает пропагандистская машина", - сказала политик.Она считает, что по мере все большего выделения помощи Украине, роста цен, скоро исчезнет мнимая любовь к беженцам.Бывший первый замминистра нацобороны Греции, член греческой партии "Народное единство" ("Лаики энотита"), заместитель председателя международной ассоциации "Друзья Крыма" Костас Исихос сказал, что люди бегут не только от конфликтов, но и от бедности. Он считает, что в Йемене происходит геноцид, но у людей нет возможности покинуть свою страну и спастись.Исихос сказал, что миграция из проблемы превратилась и в определенный вид шоу с голливудским размахом. "Мы видим, что выборочно показывают, кто именно является беженцем и из какой страны он происходит. Первая страна по движению потоков беженцев – это Сирия, где до сих пор идет война с "воинами джихада", наемниками НАТО. Но Сирия не появляется в СМИ. Сирийские беженцы – они невидимки, их нет в современном мире, они неприемлемы. Это расистский термин, который превалирует в нашем медиа-пространстве. Они не являются белыми людьми, они исповедуют другую религию, они не имеют те же права, которые имеют беженцы и мигранты из Украины, которые находятся в другой классификации, намного выше сирийцев, сомалийцев, суданцев и так далее", - полагает Исихос.Он отметил, что есть организации, которые извлекают прибыль из миграционного кризиса."Из 82 миллионов беженцев в мире 40% - это несовершеннолетние. 10% из них не сопровождаются родителями или другими родственниками. И мы понимаем, куда эти дети попадают – в сексуальное рабство, в рабочее рабство, в сложные криминальные ситуации. Косово сегодня является центром таких преступлений. Но никто в Евросоюзе не занимается этим вопросом серьезно", - сказал политик.Исихос прогнозирует, что проблемы с питанием в скором времени приведут к новому росту беженцев из Афганистана, мужчины из этой страны для того, чтобы выжить, вынуждены будут стать наемниками НАТО и "экспортировать терроризм в другие регионы, в Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и так далее, возможно, и на территорию Турции".Коснувшись ситуации на Украине, Исихос напомнил, что проблема беженцев началась в 2014 году после Майдана."Полтора миллиона украинцев вынуждены были покинуть свою страну из-за расистской политики со стороны режима. Они уехали в Луганск, Донецк или в Россию. Мы знаем, что их считают и включают в статистику, когда они едут на Запад, но когда они едут в другом направлении, в сторону России, Луганска и Донецка, тогда они не попадают в статистику. Следовательно, они не могут иметь те же самые права, как другие украинцы, которые уехали на Запад. Это определенного рода неравенство", - сказал Исихос."В Европе у беженцев нет равноправия. Все зависит от страны их происхождения или от вероисповедования", - считает он.

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Ольга Маркова

в мире, костас исихос, украина, европа, греция, народное единство, еврогруппа, нато, россия, евросоюз