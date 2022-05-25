11:40 25.05.2022 (обновлено: 11:43 25.05.2022)
Москвичам пообещали комфортную погоду на выходных
Комфортная погода до плюс 19 градусов с небольшим дождем ожидает москвичей в выходные
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкМолодые люди отдыхают на территории музея-усадьбы "Кусково" в Москве
Молодые люди отдыхают на территории музея-усадьбы "Кусково" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Комфортная погода до плюс 19 градусов с небольшим дождем ожидает москвичей в выходные, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
"В выходные, я считаю, будет вполне комфортная погода. В течение суток и в субботу, и в воскресенье может местами приниматься небольшой кратковременный дождь. Ночь будет довольно теплая, минимальная температура в Москве порядка плюс 8 - плюс 10 градусов, по области - от плюс 5 до плюс 10 градусов. Дневная температура в субботу плюс 15 - плюс 17, по области - плюс 14 - плюс 19", - рассказала Позднякова.
По словам синоптика, в воскресенье может быть на градус-два потеплее, чем в субботу, - порядка плюс 17 - плюс 19 градусов.
"Ветер западный в субботу, в воскресенье юго-западный, умеренный, несильный. Погода будет комфортная, хотя по температурному режиму только приблизимся к климатической норме", - добавила она.