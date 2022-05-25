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Москвичам пообещали комфортную погоду на выходных - РИА Новости, 25.05.2022
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Москвичам пообещали комфортную погоду на выходных
Москвичам пообещали комфортную погоду на выходных - РИА Новости, 25.05.2022
Москвичам пообещали комфортную погоду на выходных
Комфортная погода до плюс 19 градусов с небольшим дождем ожидает москвичей в выходные, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T11:40
2022-05-25T11:43
погода
россия
москва
общество
татьяна позднякова
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Комфортная погода до плюс 19 градусов с небольшим дождем ожидает москвичей в выходные, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова."В выходные, я считаю, будет вполне комфортная погода. В течение суток и в субботу, и в воскресенье может местами приниматься небольшой кратковременный дождь. Ночь будет довольно теплая, минимальная температура в Москве порядка плюс 8 - плюс 10 градусов, по области - от плюс 5 до плюс 10 градусов. Дневная температура в субботу плюс 15 - плюс 17, по области - плюс 14 - плюс 19", - рассказала Позднякова.По словам синоптика, в воскресенье может быть на градус-два потеплее, чем в субботу, - порядка плюс 17 - плюс 19 градусов."Ветер западный в субботу, в воскресенье юго-западный, умеренный, несильный. Погода будет комфортная, хотя по температурному режиму только приблизимся к климатической норме", - добавила она.
https://ria.ru/20220525/moskva-1790568710.html
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погода, россия, москва, общество, татьяна позднякова
11:40 25.05.2022 (обновлено: 11:43 25.05.2022)
 
Москвичам пообещали комфортную погоду на выходных

Комфортная погода до плюс 19 градусов с небольшим дождем ожидает москвичей в выходные

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкМолодые люди отдыхают на территории музея-усадьбы "Кусково" в Москве
Молодые люди отдыхают на территории музея-усадьбы Кусково в Москве - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Молодые люди отдыхают на территории музея-усадьбы "Кусково" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Комфортная погода до плюс 19 градусов с небольшим дождем ожидает москвичей в выходные, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
"В выходные, я считаю, будет вполне комфортная погода. В течение суток и в субботу, и в воскресенье может местами приниматься небольшой кратковременный дождь. Ночь будет довольно теплая, минимальная температура в Москве порядка плюс 8 - плюс 10 градусов, по области - от плюс 5 до плюс 10 градусов. Дневная температура в субботу плюс 15 - плюс 17, по области - плюс 14 - плюс 19", - рассказала Позднякова.
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По словам синоптика, в воскресенье может быть на градус-два потеплее, чем в субботу, - порядка плюс 17 - плюс 19 градусов.
"Ветер западный в субботу, в воскресенье юго-западный, умеренный, несильный. Погода будет комфортная, хотя по температурному режиму только приблизимся к климатической норме", - добавила она.
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ПогодаРоссияМоскваОбществоТатьяна Позднякова
 
 
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