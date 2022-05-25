https://ria.ru/20220525/podzhog-1790624917.html

Житель Бурятии из обиды поджег дом с детьми

Житель Бурятии из обиды поджег дом с детьми - РИА Новости, 25.05.2022

Житель Бурятии из обиды поджег дом с детьми

Пьяный житель Бурятии из обиды поджег дом с бывшей сожительницей и двумя ее детьми внутри – их спасли отдыхавшие неподалеку студенты, сообщает СУСК республики. РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T14:44

2022-05-25T14:44

2022-05-25T15:06

происшествия

иволгинский район

улан-удэ

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КРАСНОЯРСК, 25 мая - РИА Новости. Пьяный житель Бурятии из обиды поджег дом с бывшей сожительницей и двумя ее детьми внутри – их спасли отдыхавшие неподалеку студенты, сообщает СУСК республики.Инцидент произошел в селе Сотниково Иволгинского района еще вечером в понедельник, однако ранее о нем СМИ не сообщали.По данным следствия, в течение дня 37-летний обвиняемый распивал спиртное в Улан-Удэ, а вечером приехал к бывшей сожительнице в Сотниково. Однако женщина не пустила пьяного в дом – тот еще некоторое время стучал в зарешеченные окна, через которые видел, что внутри находятся дети."Ухажер" тем временем остался во дворе и наблюдал за происходящим – как "женщина с детьми из-за решеток на окнах и подпертой двери не могла выбраться наружу"."Через окно она кричала бывшему сожителю и просила его отпереть дверь, но обвиняемый не реагировал", - отмечает следствие.На счастье женщины неподалеку на берегу реки отдыхали четыре студента – они услышали ее крики, кинулись на помощь и отогнули решетку на одном из окон.Молодые люди спасли из дома сначала детей, а затем помогли выбраться их матери. Никто из них не пострадал.Обвиняемый к этому времени скрылся с места происшествия – как выяснилось, он уехал домой, где и был вскоре задержан полицией.Возбуждено уголовное дело о покушении на массовое убийство с особой жестокостью, в том числе малолетнего.

https://ria.ru/20220523/ubiystvo-1790236737.html

https://ria.ru/20220316/ubiystvo-1778529244.html

иволгинский район

улан-удэ

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, иволгинский район, улан-удэ