https://ria.ru/20220525/perepodgotovka-1790625798.html
Учителя ДНР пройдут переподготовку в университете Тамбовской области
Учителя ДНР пройдут переподготовку в университете Тамбовской области - РИА Новости, 25.05.2022
Учителя ДНР пройдут переподготовку в университете Тамбовской области
Тамбовская область и Донецкая народная республика достигли договорённости о повышении квалификации школьных учителей республики на базе ТГУ им. Г. Р. Державина, РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T15:12
2022-05-25T15:12
2022-05-25T15:12
тамбовская область
тамбовская область
максим егоров
донбасс
донецкая народная республика
признание днр и лнр в россии
эвакуация жителей днр и лнр в россию
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ТАМБОВ, 25 мая – РИА Новости. Тамбовская область и Донецкая народная республика достигли договорённости о повышении квалификации школьных учителей республики на базе ТГУ им. Г. Р. Державина, сообщает пресс-служба обладминистрации.По поручению главы Тамбовской области Максима Егорова делегация тамбовских единороссов с гуманитарной миссией посетила Донецкую народную республику.Как отмечается в сообщении, педагогов ДНР будут готовить для преподавания в школах республики по российским образовательным стандартам. Тамбовская область первая выступила с такой инициативой.По словам участника делегации, проректора ТГУ им. Г. Р. Державина Павла Моисеева, с 1 сентября школьное образование на освобождённых территориях ДНР начинает работать по российскому стандарту."Учебный год в ДНР продлён до 1 июля, соответственно, у нас есть два месяца, чтобы провести переподготовку педагогов", - сказал Моисеев.По его словам, обучение планируется проводить в очно-заочном формате. По итогам учителям будут выданы свидетельства о повышении квалификации государственного образца.Планируется повышать квалификацию донецких педагогов по трём предметам: русскому языку и литературе, истории и обществознанию и географии. Выбор именно этих предметов понятен: обучение русскому и литературе на территориях, некогда подконтрольных Украине, в последние годы практически не проводилось, а то, что преподавалось детям под видом истории и географии, не имеет ничего общего с наукой. С учётом этих реалий для педагогов из ДНР будут разработаны новые программы повышения квалификации.В программы будет заложен и психологический аспект – как работать с детьми, пережившими ужасы войны. Также вуз возьмёт годовое шефство над теми школами, чьи педагоги пройдут переподготовку в университете. В течение этого времени им будет оказываться учебно-методическая помощь. Также по поручению Егорова в одну из гимназий Мариуполя переданы 20 ноутбуков и оргтехника.
https://ria.ru/20220315/bezhentsy-1778319984.html
https://ria.ru/20220331/byudzhet-1781020835.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тамбовская область, максим егоров, донбасс, донецкая народная республика, признание днр и лнр в россии, эвакуация жителей днр и лнр в россию
ТАМБОВ, 25 мая – РИА Новости. Тамбовская область и Донецкая народная республика достигли договорённости о повышении квалификации школьных учителей республики на базе ТГУ им. Г. Р. Державина, сообщает пресс-служба обладминистрации.
По поручению главы Тамбовской области Максима Егорова
делегация тамбовских единороссов с гуманитарной миссией посетила Донецкую народную республику
.
Как отмечается в сообщении, педагогов ДНР будут готовить для преподавания в школах республики по российским образовательным стандартам. Тамбовская область первая выступила с такой инициативой.
"В освобождённых городах и сёлах Донбасса
восстанавливается мирная жизнь. Необходимо не только решать текущие проблемы, но и смотреть в будущее. А будущее – это дети, их образование и воспитание. Поэтому я предложил использовать наш Державинский университет в качестве площадки для повышения квалификации педагогов Донецкой народной республики. Считаю именно такой формат сотрудничества с ДНР очень важным, ведь учителя, которые пройдут переподготовку у нас, фактически будут возвращать детям Донбасса их родной язык, историю и культуру. То, чего они были лишены долгие годы", - отметил губернатор.
По словам участника делегации, проректора ТГУ им. Г. Р. Державина Павла Моисеева, с 1 сентября школьное образование на освобождённых территориях ДНР начинает работать по российскому стандарту.
"Учебный год в ДНР продлён до 1 июля, соответственно, у нас есть два месяца, чтобы провести переподготовку педагогов", - сказал Моисеев.
По его словам, обучение планируется проводить в очно-заочном формате. По итогам учителям будут выданы свидетельства о повышении квалификации государственного образца.
Планируется повышать квалификацию донецких педагогов по трём предметам: русскому языку и литературе, истории и обществознанию и географии. Выбор именно этих предметов понятен: обучение русскому и литературе на территориях, некогда подконтрольных Украине
, в последние годы практически не проводилось, а то, что преподавалось детям под видом истории и географии, не имеет ничего общего с наукой. С учётом этих реалий для педагогов из ДНР будут разработаны новые программы повышения квалификации.
В программы будет заложен и психологический аспект – как работать с детьми, пережившими ужасы войны. Также вуз возьмёт годовое шефство над теми школами, чьи педагоги пройдут переподготовку в университете. В течение этого времени им будет оказываться учебно-методическая помощь. Также по поручению Егорова в одну из гимназий Мариуполя
переданы 20 ноутбуков и оргтехника.